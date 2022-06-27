姜濤唔簽名唔合照非耍大牌 千字文解釋背後原因有洋葱

MIRROR人氣王姜濤自從由美國返港後，已有逾1星期沒更新社交網，周日（26日）凌晨約4時許，姜B在IG撰千字文，回應私底下跟粉絲合照的事情：「抱歉打擾各位了，很想和大家說一下私底下合照的事情，記得以前剛出道的時候，常會和私底下來等我們的粉絲合照，但隨着出道的時間越久，就越來越少這麼做，不是因為所謂的耍大牌。」