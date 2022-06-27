姜濤唔簽名唔合照非耍大牌 千字文解釋背後原因有洋葱
姜濤合照和簽名原來責任重大
姜濤表示，以往會跟一些固定來等待的粉絲合照，但結果變相鼓勵了越來越多的人這麼做，他亦也盡量滿足大家每個要求，但有時有心無力，所以近排愈來愈少答應合照和簽名：「隨着出道的時間越久，我們懂得的事情就越多，所以想儘量避免很多負面影響，在你們看來一個如此簡單的動作——合照，都不能做的原因是背後我們要兼顧的事情實在太多。」
姜濤作此決定為公平 埋怨媽媽級姜糖
另一方面，姜濤盡量減少合照和簽名，其實是為了公平：「當我們需要一個人來完成幾十甚至上百個這樣的要求，要花費的時間其實是不少的，拋開私人時間不談（儘管入行後我早有覺悟基本不會再有私人時間了），有時候碰到我們趕去練舞或者工作，時間上真的無法滿足大家，而且為了避免不公平，跟一個人合照就等於要跟全部人合照。」姜濤表示親眼目睹有媽媽因一時激動，拋下自己的小孩不顧而跟他們合照：「萬一小孩就這樣不見了怎麼辦？萬一小孩不小心受傷了怎麼辦？人那麼多的場合連大人都有可能會跌倒受傷，更何況是小孩呢？」
生日惹混亂感自責
今年4月30日姜B 23歲生日，數千「姜糖」逼爆銅鑼灣，在SOGO對出一帶群聚打卡贈興，人數蔚為奇觀，及至晚上10時半左右，姜濤乘保母車在銅鑼灣SOGO門外現身，親身落車同一班Fans打卡，雖然為時只有三分鐘左右，但都足以引起現場騷動！他在千字文中表示知道很多粉絲當天在銅鑼灣為他慶祝，他很感謝和感動，所以拍戲結束後，他也想在這個重要日子，跟大家打卡合照：「結果就是我一下車完全控制不了場面，一堆人把我們團團圍住，過程中還有一位粉絲跌倒，差點就出現人踩人的情況，真的非常危險，為此我也感到非常自責，沒有顧及到大家的安全，所以基於以上種種原因，漸漸地我越來越少在私底下和粉絲合照了。」
寧願收信唔要禮物
姜濤還談及送禮問題：「大部份時間我只收禮物和信件，因為我覺得這是大家的一片心意。但其實關於禮物的問題我也一直很想再強調，我很喜歡大家以寫信的方式表達支持或和我們交流想法，但實體的禮物就真的不方便接收，別說自己家裏，就連我們公司都快放不下了，我們也是人，只有一個身軀一個胃，那麼多食物、衣服我們怎麼可能吃的下和穿的了呢？（雖然食物我很有信心可以消滅完，但是吃完變胖也會被大家說……）而且知道大家賺錢都不容易，所以真的不想你們浪費，最好的做法真的就是用最便宜的一支筆和一張紙，把你們所想的都寫下來給我（其實我經常出門都會順手拿兩封等在休息的時候看）。」
心痛姜糖被斥不智
最後姜B希望姜糖團結起來：
有人也許會感到奇怪，為甚麼我今天突然打那麼多字和大家說這些，是因為當聽到外界說我們Mirror的粉絲很不理智時，我心裏都不好受，因為我知道有你們我們才能走到今天，沒有你們的支持我們甚麼都不是，只是有時候還是希望大家可以理解我們的困難和處境，我也不想當一個像當初甚麼都和大家說沒事的偶像，我想和所有支持我的粉絲們成為朋友，所以才和你們說我所有的心裏話，一個機械式的偶像或許還是會得到大家的支持，但我想讓你們發自內心、慢慢去了解和認識真正的我，讓你們知道所支持的其實是個怎樣的人。
在國外這段日子我也沉澱了很久，離開了所處環境才看得清很多事，我知道我們確實還有很多方面待進步和改善，無論是我們個人的技藝上，還是在其他種種我們本應處理得更好的事情上，請相信我們一定會虛心接受批評並努力改進，而不管怎樣，我都希望我們的粉絲們可以團結起來，大家都是家人，都是在支持香港這片土地上的歌手，我們要做的就是共同把我們的音樂做好，並讓越來越多人看到，也努力把香港的虛火，變成被廣泛認可的實火！
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