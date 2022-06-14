阿媽有咗第二個｜姜濤跳舞咁勁唔識踩單車？ 彭秀慧爆為轉行做外賣仔苦練！

由彭秀慧導演，毛舜筠、姜濤、Jer（柳應廷）領銜主演的英皇電影《阿媽有咗第二個》，電影未正式於香港上映已在海外打響名堂，包括入圍第十七屆大阪亞洲電影節競賽項目，奪得芝加哥亞洲躍動電影節「觀眾票選獎」，及入選第24屆台北電影節「亞洲稜鏡」單元﹐預計8月會在香港上映。姜濤為電影《阿媽有咗第二個》獻出不同的第一次，首次參與電影拍攝之餘，亦第一次踩單車。你冇睇錯，平時又唱又跳，閒時又會打籃球嘅姜濤本身係唔識踩單車㗎！