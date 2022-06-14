阿媽有咗第二個｜姜濤跳舞咁勁唔識踩單車？ 彭秀慧爆為轉行做外賣仔苦練！
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由彭秀慧導演，毛舜筠、姜濤、Jer（柳應廷）領銜主演的英皇電影《阿媽有咗第二個》，電影未正式於香港上映已在海外打響名堂，包括入圍第十七屆大阪亞洲電影節競賽項目，奪得芝加哥亞洲躍動電影節「觀眾票選獎」，及入選第24屆台北電影節「亞洲稜鏡」單元﹐預計8月會在香港上映。姜濤為電影《阿媽有咗第二個》獻出不同的第一次，首次參與電影拍攝之餘，亦第一次踩單車。你冇睇錯，平時又唱又跳，閒時又會打籃球嘅姜濤本身係唔識踩單車㗎！
彭秀慧爆姜濤為拍戲獻出第一次
姜濤拍攝由彭秀慧執導的電影《阿媽有咗第二個》，戲中與毛姐毛舜筠、Jer柳應廷連場對手戲，光是預告片已經見到充滿火花，姜濤與Jer都是第一次參與電影拍攝二人演出自然。不過姜濤就被導演彭秀慧爆料「獻出第一次」。彭秀慧在Facebook出post：「風和日麗，嗰日製片搵到架拍攝用單車，導演第一時間試下好唔好踩……尤其是個演員好似話本來唔識踩單車，係有啲擔心。#咁送外賣都可以行嘅 #做步兵無話唔得 #但係演員最後學識咗係叻嘅 #阿媽後面有啲咩 #工作愉快是維他命」好明顯就講緊姜濤，事關戲中他要飾演外賣仔，一次機會俾復出做經理人的毛姐睇中問佢有冇諗過做歌手，戲中仲要同飾演毛姐囝囝的Jer爭寵，兩位年輕人咁可愛，難怪連毛姐自己都話：「令我精神立即為之一振！」
姜濤學識踩單車友獲網民大讚
彭秀慧在Facebook出post後，雖然沒有指明「該演員」就是姜濤，但網民心水清猜到，紛紛留言大讚他叻仔，留言：「我記得睇調教時好多人教佢，真係好叻仔」、「個演員專業又叻，導演亦好有心」，亦有網民多謝彭導：「多謝彭導咁錫演員，親身試過車先」、「多謝你令阿演員的起心肝學」。
即睇姜濤阿Jer表情包：
常見問題
姜濤為拍電影獻出什麼的第一次？
姜濤為電影《阿媽有咗第二個》獻出不同的第一次，彭秀慧曾在Facebook出post大爆內幕⋯⋯詳情請看
彭秀慧為何被網民感謝？
姜濤為電影《阿媽有咗第二個》獻出不同的第一次，彭秀慧曾在Facebook出post大爆內幕，有網民多謝彭導令到演員學識踩單車⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：《阿媽有咗第二個》先導預告截圖資料或影片來源：YouTube＠英皇電影 Emperor Motion Pictures - Official
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