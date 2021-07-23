姜濤拍彭秀慧執導電影 姚焯菲係女角人選之一 兩台人氣王聯手搶票房
姜濤人氣持續高企，唔止廣告代言接到手軟，姜濤更正式進軍影壇，已落實夥拍影后毛舜筠拍攝由彭秀慧執導的英皇新片，據知《聲夢傳奇》的新人王Chantel姚焯菲大有機會成為片中其中一女角，姜濤加上姚焯菲，集合兩台人氣王，肯定是票房保證！
撰文：東方新地 圖片：姜濤IG、彭秀慧IG、姚焯菲IG、鍾柔美IG
姜濤是彭秀慧愛徒
姜濤人氣爆燈，歌、影、視三線發展，跟過彭秀慧學戲的姜濤，一直是彭導至愛，更被睇中「處男下海」，下月將夥拍影后毛舜筠演出英皇電影投資、大打溫情牌的新片，據知片中另一女角仍未落實，有指角色屬意找憑《聲夢傳奇》彈起的「國民初戀」Chantel或「跳舞女神」鍾柔美，但要試鏡後才知道花落誰家。
MIRROR另一成員亦有份參與
22歲的姜濤與14歲的姚焯菲都是當今的人氣王，二人外形相襯，青春無敵，合作拍電影定必掀起不少話題，極具睇頭，據知MIRROR多位成員包括Anson Lo、Edan以及Jer（柳應廷）亦有份試鏡，其中一人將參演該片。
彭秀慧爆姜濤試鏡幾次才落實
彭秀慧4年前執導《29+1》後，雖然贏盡口碑，但未有乘勝追擊，慢工出細貨的她近月終於「拍板」製作新片，預計8月底開拍，目前劇本及故事各方面仍在「更新中」。日前彭秀慧接表示很感謝英皇電影老闆楊受成全力支持她的創作，對於成功奪走姜濤的「第一次」，她說：「佢都要經過幾次試鏡先獲得落實。其實唔止佢，其他好幾位MIRROR成員都邀請過嚟試鏡，要睇啱唔啱、檔期配唔配合到都好講緣分，總之能夠搵到毛姐（毛舜筠）配姜濤，我想得到嘅嘢已經得到咗！」
直認欣賞姜濤
彭秀慧直言很欣賞姜濤，覺得他有自己「獨特的魅力」，今次劇本將為他保留7成「原形」：「我同花姐都覺得第一套戲唔需要將佢大改造，咁樣可能會令佢壓力好大，我哋會攞佢獨有嘅元素，留番3成畀我創作同埋『畫』出嚟。」彭秀慧大讚姜濤有進步，而且好專業，而毛舜筠與姜濤見面後，對這位年輕人亦甚有好感，並曾在試鏡時助陣與新演員試戲。