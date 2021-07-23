姜濤拍彭秀慧執導電影 姚焯菲係女角人選之一 兩台人氣王聯手搶票房

姜濤人氣持續高企，唔止廣告代言接到手軟，姜濤更正式進軍影壇，已落實夥拍影后毛舜筠拍攝由彭秀慧執導的英皇新片，據知《聲夢傳奇》的新人王Chantel姚焯菲大有機會成為片中其中一女角，姜濤加上姚焯菲，集合兩台人氣王，肯定是票房保證！

撰文：東方新地 圖片：姜濤IG、彭秀慧IG、姚焯菲IG、鍾柔美IG