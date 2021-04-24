姜濤22歲生日榮升地主 富貴姜糖送地又花六位數字買電車廣告
萬千寵愛在一身的姜濤4月30日就22歲生日，一班姜糖為博男神一笑，早已準備好五花八門的生日禮物，今年唔止有印上姜濤靚仔樣的電車賀壽，最別出心裁的禮物就是……
撰文：東方新地 圖片：姜濤IG圖片及影片截圖、姜濤香港後援會KeungShow HKFanClub fb圖片
姜濤收禮收到手軟
風頭一時無兩的姜濤，今個月30日就22歲生日。一眾姜糖財雄勢大，未到生日已經為姜濤不斷送上驚喜。
姜濤粉絲花盡心思
去年姜濤21歲生日時，姜糖們已包起銅鑼灣怡和街電車站廣告板、高士威道巴士站廣告牌、港鐵站燈箱及大量巴士車身廣告。今年仲犀利，姜糖花六位數字買下電車廣告，由4月23日至5月13日就有姜濤電車出巡，十分有心思。
姜濤收最大驚喜做地主
買電車廣告都未算最驚喜，最特別就是有粉絲送了一塊新西蘭地皮給姜濤，姜濤表示早前收到歌迷送上的證書，他回到家中網上搜尋後，竟發現粉絲以他的名義在新西蘭買了一塊地，代表姜濤支持環保，而塊地是用他的名字登記，只要有證書就可以入去。
姜濤受歡迎原因
姜濤每次現身都吸引過百粉絲到場，姜濤以真誠待人，走紅後依然彬彬有禮。早前有粉絲上載一條短片上youtube，片中姜濤出席完公開活動，非常有耐性地逐一與粉絲自拍，在15分鐘內被過百姜糖輪住影，還親自揸機唔介意近距離接觸，終於明白為何「姜濤不紅、天理不容」！
姜濤勢不可擋
姜濤參加18年的《全民造星》勇奪冠軍，未正式出道已有一班鐵粉，至今累積姜糖人數眾多，而每次有姜濤出現的公開活動，都肯定有過百粉絲撐場，追星唔使飛去泡菜國，姜濤已成為難得一見的新一代港產偶像。
姜濤禮對姜糖
有粉絲把姜濤年幾前出席公開活動後的短片放上youtube(彩蛋在最尾)，大讚偶像非常專業，更以「超級夢幻時刻」來形容完騷後姜濤親親粉絲的情景。該段影片全長5分幾鐘，片中姜濤不論男女，他都很有耐性為粉絲揸機自拍，全程保持笑容絕不敷衍了事，自拍完姜濤再親自拎起粉絲送給他的禮物離開。
姜糖超級夢幻時刻