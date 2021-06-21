姜濤激家居曝光雜物塞滿廳 姜媽媽出鏡點評兒子演出
文：東方新地｜圖：姜濤IG
姜濤放假陪母看電視
ViuTV《Chill Club A New Stage》音樂會陣容強大，表演嘉賓是《Chill Club頒獎禮》男、女金銀銅得獎歌手，該音樂會月初在旺角麥花臣舉行，周六（19日）晚播出街。在頒奬禮得到男歌手銀獎的姜濤，在節目出街當晚陪母在家欣賞﹗
姜濤爆姜媽媽緊張自己演出
姜濤在音樂會上唱出《Master Class》和《一號種籽》，姜濤陪母欣賞期間即興拍片問她對自己表現點評，片中見到姜濤媽媽一直全神貫注睇電視，可見對兒子演出甚為著緊，片中同時把姜濤的家居曝光，只見大廳相當闊落，陳設以紅木及白色為主，走懷舊典雅風。
姜濤唔介意將凌亂客廳公開，在走廊門框上掛滿衣物，飯枱上堆滿雜物，有姜濤照片、風扇、電腦、PS5手掣等，而在電視機旁的當眼處放了多個奬座，包括有姜濤今年奪得的叱咜獎座，在電視機另一旁的衣帽架上亦掛滿一袋二袋雜物﹗
姜濤表示姜媽媽唔介意居家look曝光
姜濤在IG即時動態出片，同時與粉絲交流，有眼利粉絲看到姜媽媽疑似走光即私訊姜濤提醒，姜濤亦在即時動態回應：「我知道剛剛拍到媽媽走光了，但是我媽媽不介意，所以大家不用擔心，不過後面一大段的點評便不PO了﹗」姜濤又留言「媽媽開始皺眉了」相信媽媽對姜濤演出好有要求﹗
姜媽媽點評姜濤：「呼吸聲太大﹗」
姜濤最後還是詢眾要求下，出了一小段媽媽對自己表演的點評，已由飯枱移身到梳化看電視的姜媽媽再次出鏡，不過今次姜濤加了公仔圖案為媽媽上身遮住，姜濤留言「被吸引到不想講話」，指媽媽看得入神，後來終於得到媽媽開口點評，姜媽媽話：「呼吸聲太太﹗」鏡頭後聽到姜濤一陣笑聲，網民指兩母子之間夠坦白相處很有趣，又指姜濤母子都是不拘小節的人，不介意屋企曝光，更指布滿雜物才算是屋企，有家的味道﹗
姜濤事業得意除夕爆父親中風
姜濤在參選《全民造星》時媽媽早已曝光，更一起接受訪問，姜濤一直不提及爸爸，去年除夕姜濤發長文解釋原因，同時透露爸爸中風，姜濤指一直以來是爸爸要求低調「一方面我爸爸是做廚師的，他總覺得這個職業講出去並不是很好聽，所以也就一直叫我不要說。」姜濤透露爸爸中風，但疫情關係不能探病，只能隔著病房的玻璃門相見，令姜爸爸面容首曝光，姜濤當時留言：「以後你就好好休息，錢我來賺！」當時21歲的姜濤承諾孭起頭家，肩負照顧父母的責任﹗
姜濤傷感長文：
出道兩年以來從來沒有向大家介紹過爸爸
大家也從來沒有見過他的樣子
一方面他個性比較低調
比較少像我媽媽一樣和我的粉絲打招呼
一方面我爸爸是做廚師的，他總覺得這個職業講出去並不是很好聽，所以也就一直叫我不要說
不過我也幻想著有一天
可能可以在舞台上向大家介紹我爸
現在看情況可能辦不到了
因為在今年的最後這幾天，他中風了
幾天前看他還可以一個人走去醫院
我也就沒有意識到事情的嚴重性
直到這幾天你在醫院打來用著不太清楚的口吻告訴我們你變嚴重了
疫情期間醫院不准探病
護士只能用輪椅把你推到門口跟我們相隔1米的見面
看著我媽一直在門口哭
真的不知道怎麼形容
我知道自己不能跟著一起難過
畢竟現在家裡只有我能去幫她處理這些事
按照私家醫生的意見
把你的情況錄下來給他們看
你常常說我是這個家的獨生子，要扛起來這個責任
到今天我才意識到這個責任之重，到今天我才意識到
家裡的這兩個老人，需要我的照顧
雖然就算我出道後開始賺錢了
你也一直頑強的工作賺一份薪水
這樣也好
爸你以後也不用上班了，錢我來賺就好 （看來提早退休的計劃要改變了）
以後你就好好休息
而且你不用感到慚愧 你工作了大半輩子了
現在可以很驕傲的跟大家說
你是我爸
雖然現在家裡只剩下我跟我媽去迎接新的一年
但也希望你在醫院好好的 別害怕
打開手機看到大家都很開心的迎接2021
如果此刻的你碰巧滑到這邊的話
很抱歉讓你感受到這一點的負能量
剩下不到三個小時就是2021了
祝此刻手機屏幕前的你和你的家人們
一切安好
姜濤恨有兄弟姊妹
姜濤曾在訪問中透露自小，父母經常嘈交，而他因為跟媽媽較親密，勸交時會偏幫媽媽，但長大後開始明白父母心態，漸漸與父親關係更親密﹗姜濤又指自己成長時好孤獨，因為是家中獨生子，一直想有兄弟姊妹陪伴成長，姜濤笑言以前不時向年紀比自己大姐姐們，可願意做契姐，十分搞笑﹗故Mirror成軍後多了十一個兄弟，能一同成長又一同工作，無形彌補了姜濤想有兄弟姊妹的遺憾﹗