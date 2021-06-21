姜濤激家居曝光雜物塞滿廳 姜媽媽出鏡點評兒子演出

姜濤日前在家陪母一起收看自己在ViuTV《Chill Club A New Stage》的表演，姜濤即興拍片問媽媽對自己演出點評，激罕令家居曝光，姜濤唔介意讓布滿雜物的大廳公開，又意外地拍下媽媽的居家look，但姜濤解釋媽媽唔介意，網民大讚兩母子都好可愛﹗

文：東方新地｜圖：姜濤IG