姜濤甜笑自爆入行後曾經心動過 揚言想在30歲前結婚生女

鄭裕玲（Do姐）離巢後搞作多多，近期進軍YouTube界，開設了個人YouTube Channel《The Do Show》，每集會邀請不同嘉賓做專訪。最新一集中Do姐請到MIRROR成員姜濤擔任嘉賓，姜濤在訪問中甜笑自爆入行後曾有心儀對象，並揚言打算在30年前結婚生女。