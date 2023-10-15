姜濤甜笑自爆入行後曾經心動過 揚言想在30歲前結婚生女
姜濤甜笑自爆入行後曾經心動過
姜濤難得在專訪中談及到自己的感情生活，大方承認入行後曾經有人令自己心動過，仲邊講邊掩嘴笑。姜濤指雖然曾經有過心儀對象，但卻因為怕對方大壓力，所以未有作進一步發展：「唔夠膽，因為我宜家開始每一段戀情都知道，如果喺呢個環境底下，我會畀對方好大壓力，所以其實都未必係開心嘅。同埋我覺得我拍拖可以去得邊？無可能喺香港，出唔到街，所以而家唔考慮呢啲。」
揚言想在30歲前結婚生女
當談及到心儀對象類型時，姜濤就表示一直比較喜歡可愛型女生，例如日本藝人村架純。姜濤亦指因為父母感情麻麻，所以一直「好嚮往有一個好家庭」，並打算在30歲前成家立室，同埋講到明一定要生女：「（如果生仔就唔太鐘意喇？老實講就…當然都會鐘意，自己小朋友，但當然會想嚟多次，如果生個女就得㗎喇！」
自嘲當年「退休」言論太天真
姜濤曾經表示希望在廿幾歲就過退休生活，希望買一層樓自住、一層樓收租，不過今次接受訪問時就指似乎未有想咁快退休。姜濤指：「以前就好單純地覺得我唔做喇，小朋友嘅想法當然係天真啲。宜家都會想退休，希望以後嘅生活條件越來越好。」姜濤就解釋宜家就希望到某個年紀可以撇下「偶像」的身份去挑戰做演員，繼續留在圈中發展。
承認MIRROR成員們係競爭對手
一出道就為MIRROR「C位」的姜濤，被Do姐問到如果唔係「C位」會作何感受，姜濤就坦言：「我都會驚冇咗宜家一切。我成日都話唔單止我哋十二個，因為其實講真，我哋十二個係兄弟之餘都係競爭對手，因為所有團體一齊出嚟做同一件事，一定會有競爭」。姜濤就表示假如有一日不再是「C位」，首先會檢視自己、提醒自己，但就唔會太擔心。
視花姐為「第二個阿媽」
當Do姐問到經理人花姐在姜濤心中地位時，姜濤秒答：「我經常話佢係我第二個阿媽」。姜濤續指平時會與花姐分享很多內心秘密：「好多事情我都唔識處理，我第一時間都會搵佢。」
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