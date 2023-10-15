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姜濤甜笑自爆入行後曾經心動過 揚言想在30歲前結婚生女

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Keith
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鄭裕玲（Do姐）離巢後搞作多多，近期進軍YouTube界，開設了個人YouTube Channel《The Do Show》，每集會邀請不同嘉賓做專訪。最新一集中Do姐請到MIRROR成員姜濤擔任嘉賓，姜濤在訪問中甜笑自爆入行後曾有心儀對象，並揚言打算在30年前結婚生女。

姜濤 今集《The Do Show》嘉賓為姜濤。
今集《The Do Show》嘉賓為姜濤。（圖片來源：IG@do_do_cheng）

姜濤甜笑自爆入行後曾經心動過

姜濤難得在專訪中談及到自己的感情生活，大方承認入行後曾經有人令自己心動過，仲邊講邊掩嘴笑。姜濤指雖然曾經有過心儀對象，但卻因為怕對方大壓力，所以未有作進一步發展：「唔夠膽，因為我宜家開始每一段戀情都知道，如果喺呢個環境底下，我會畀對方好大壓力，所以其實都未必係開心嘅。同埋我覺得我拍拖可以去得邊？無可能喺香港，出唔到街，所以而家唔考慮呢啲。」

姜濤 一見到心儀對象就笑得超開懷。
一見到心儀對象就笑得超開懷。（圖片來源：Youtube@The Do Show）
姜濤 姜濤仲笑到見牙唔見眼。
姜濤仲笑到見牙唔見眼。（圖片來源：Youtube@The Do Show）

揚言想在30歲前結婚生女

當談及到心儀對象類型時，姜濤就表示一直比較喜歡可愛型女生，例如日本藝人村架純。姜濤亦指因為父母感情麻麻，所以一直「好嚮往有一個好家庭」，並打算在30歲前成家立室，同埋講到明一定要生女：「（如果生仔就唔太鐘意喇？老實講就…當然都會鐘意，自己小朋友，但當然會想嚟多次，如果生個女就得㗎喇！」

姜濤 姜濤指父母關係唔好，令自己希望能夠盡快成家立室。
姜濤指父母關係唔好，令自己希望能夠盡快成家立室。（圖片來源：Youtube@The Do Show）
姜濤 相比起姜濤爸爸，姜濤媽媽就經常露面支持姜濤。
相比起姜濤爸爸，姜濤媽媽就經常露面支持姜濤。（圖片來源：ViuTV）

自嘲當年「退休」言論太天真

姜濤曾經表示希望在廿幾歲就過退休生活，希望買一層樓自住、一層樓收租，不過今次接受訪問時就指似乎未有想咁快退休。姜濤指：「以前就好單純地覺得我唔做喇，小朋友嘅想法當然係天真啲。宜家都會想退休，希望以後嘅生活條件越來越好。」姜濤就解釋宜家就希望到某個年紀可以撇下「偶像」的身份去挑戰做演員，繼續留在圈中發展。

姜濤 姜濤自嘲當年「退休言論」太天真。
姜濤自嘲當年「退休言論」太天真。（圖片來源：Youtube@The Do Show）
姜濤 姜濤近年都有往演員路上發展。
姜濤近年都有往演員路上發展。（圖片來源：《我的天堂城市》劇照）

承認MIRROR成員們係競爭對手

一出道就為MIRROR「C位」的姜濤，被Do姐問到如果唔係「C位」會作何感受，姜濤就坦言：「我都會驚冇咗宜家一切。我成日都話唔單止我哋十二個，因為其實講真，我哋十二個係兄弟之餘都係競爭對手，因為所有團體一齊出嚟做同一件事，一定會有競爭」。姜濤就表示假如有一日不再是「C位」，首先會檢視自己、提醒自己，但就唔會太擔心。

姜濤 姜濤都直認MIRROR其他成員們均是自己競爭對手。
姜濤都直認MIRROR其他成員們均是自己競爭對手。（圖片來源：Youtube@The Do Show）
姜濤 MIRROR成軍五年，經常被外界拿來互相比較。
MIRROR成軍五年，經常被外界拿來互相比較。（圖片來源：[email protected]

視花姐為「第二個阿媽」

當Do姐問到經理人花姐在姜濤心中地位時，姜濤秒答：「我經常話佢係我第二個阿媽」。姜濤續指平時會與花姐分享很多內心秘密：「好多事情我都唔識處理，我第一時間都會搵佢。」

姜濤 姜濤指視花姐為「第二個阿媽」
姜濤指視花姐為「第二個阿媽」（圖片來源：Youtube@The Do Show）
姜濤 有網民指二人身材越來越似....
有網民指二人身材越來越似….（圖片來源：網上圖片）

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姜濤罕有大談感情事！

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@The Do Show、網上圖片、[email protected]、《我的天堂城市》劇照資料或影片來源：Youtube@The Do Show

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