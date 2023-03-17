姜濤

姜濤轉軚翻唱張國榮《追》喪被插 曾公然指呢啲歌：「好老土！」

最新娛聞
東方新地

廣告

人氣男神姜濤最近復出工作，之前疑似XXL碼的腫脹身形，終於稍為回落，不過姜濤同MIRROR其他成員見記者時，眈天望地之餘，又喪打喊露，似乎心不在焉咁！不過今日（ 17日）Youtube就有姜濤翻唱張國榮《追》的短片，結果引來海量式負評，而翻查資料姜濤曾經在公開場合翻唱《追》，更在唱完之後表示曾經覺得廣東歌好老土，但原來姜濤係想透過「曾經覺得老土」去表達要傳承前輩嘅精神，個說法仲得到姨姨粉絲盛讚支持⋯⋯

姜濤 粉絲們都話就算姜濤肥都肥得可愛
之前姜濤仲未減磅，條頸完全消失，連手指都顯得重份量！（圖片來源：東方新地）
姜濤 依家靚仔返！
依家靚仔返！（圖片來源：[email protected]_show）

前年曾現場獻唱張國榮作品《追》 姜濤直指：「覺得好老土！」

2021年12月7-8日會展兩場兩場音樂會《MOOV LIVE：Music On The Road》，MIRROR六子姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、陳卓賢(Ian)、江𤒹生(Anson Kong)及柳應廷(Jer)曾出席《Music On The Road》音樂會，去到尾段姜濤獻唱了《浪子心聲》、《分分鐘需要你》、《等》及《追》串連而成的Medley，仲發表了以下言論：

「同大家講少少嘢啦⋯⋯頭先唱呢四隻歌，係我想致致一啲已成香港經典嘅歌手，每一位都係，可以話無咗佢哋就無依家呢個樂壇，最近呢3年嚟⋯⋯其實，頭先嗰啲歌以前我出首前係完全唔鍾意嘅講真，因為覺得好老土，但當入咗行之後、入咗呢個樂壇之後，我覺得有份責任將廣東歌帶出香港。所以我想藉住呢幾首歌同年輕人講，我哋永遠要向前輩學習，將佢哋精神傳承落去！」

姜濤又提及自己最近睇咗一部電影，好想用一首歌去致敬一位歌手，然後唱出梅艷芳的《夕陽之歌》。

姜濤 姜濤表示自己入行3年後，自覺有責任將廣東歌發揚光大。
姜濤表示自己入行3年後，自覺有責任將廣東歌發揚光大。（圖片來源：MOOV LIVE：Music On The Road）
姜濤 姜濤坦言話初出道時覺得舊歌「老土」，但入行覺得要向前輩學習。
姜濤坦言話初出道時覺得舊歌「老土」，但入行覺得要向前輩學習。（圖片來源：MOOV LIVE：Music On The Road）
姜濤 最尾心情靚返啲。
大概係自知失言，姜濤在12月8日晚第二場獻唱之後已經無再講「老土」言論，表示要講的前一晚已講咗，純粹唱出經典串燒歌就算。（圖片來源：[email protected]

由粉絲拍攝的影片，5分11秒的位置，姜濤發表了「覺得好老土」的言論，雖然如此，影片仍得到大批正評 ，置頂留言更盛讚姜濤： 「姜濤為這演唱會戴上光環，因他向樂壇前輩致敬環節便把一個如些商業化活動提升到另一個層次。」另外仲有網民自稱「我們 一群姨姨」留 言表示：「好欣賞姜濤能唱前輩的歌曲 除咗自己的新創作之外， 亦能夠尊敬前輩 ， 學習前輩的歌，我們 一群姨姨都在想， 希望前輩們 都能書面 鼓勵他及嘉許他…… 」

姜濤突轉呔演繹哥哥作品 負評海量式

雖然姜濤對音樂要求好高，但似乎為咗傳承香港音樂，作為人氣王的姜濤身體力行，接受環球唱片邀請翻唱張國榮嘅《追》。不過首歌預先錄製tone晒音，實力去到咩層次就有待唱live先知！但係留意返網民嘅意見，似乎唔多收貨喎！我哋一齊睇睇網民留言：

姜濤 網民唔俾面姜濤。
網民唔俾面姜濤。（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤
（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤
（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤 網民開口埋口都攞姜濤身形開玩笑，姜濤真係躺着也中槍！
網民開口埋口都攞姜濤身形開玩笑，姜濤真係躺着也中槍！（圖片來源：網民留言截圖）

粉絲窩心力撐偶像 指姜濤歌聲砌低陳奕迅

姜濤啲粉絲向來力撐偶像，今次難得翻唱哥哥作品，又點會唔開行Turbo 喪讚姜濤呢… 粉絲仲堅稱姜濤實力非凡，上比張學友下比陳奕迅咁話，睇嚟姜濤真係好把炮。

姜濤 高音準中音甜低音勁。
高音準中音甜低音勁。（圖片來源：[email protected] Music Hong Kong）
姜濤
（圖片來源：[email protected] Music Hong Kong）
姜濤 姜濤成功感染粉絲，非常厲害！
姜濤成功感染粉絲，非常厲害！（圖片來源：[email protected] Music Hong Kong）
姜濤
（圖片來源：[email protected] Music Hong Kong）
姜濤
（圖片來源：[email protected] Music Hong Kong）
姜濤
（圖片來源：[email protected] Music Hong Kong）
姜濤
（圖片來源：[email protected] Music Hong Kong）

姜濤翻唱不被賣帳 Dislike數目佔高比重

雖然粉絲讚到姜濤天上有地下無，但係似乎網民表現非常誠實，翻唱版《追》錄得3534個likes，但係dislike有成3751個。唔知之後會唔會like數谷底反彈呢？

姜濤
（圖片來源：[email protected]姜濤 – Topic）

MIRROR出團歌 姜濤搶閘喪搶團友風頭

MIRROR首支英文團歌鐵定今日（ 17日）面世，點知成員之一嘅姜濤今日搶閘出爐，推出翻唱版嘅《追》，搞到全城㷫烚烚討論，搶晒團友啲風頭！

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張學友李克勤林宥嘉方皓玟西九音樂節五月天Twins鄭秀文鄭欣宜許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，ApinkNCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：東方新地、[email protected]_show、[email protected][email protected]姜濤 - Topic、網民留言截圖'[email protected] Music Hong Kong資料或影片來源：東方新地

讀者留言

熱門文章

 