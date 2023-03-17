姜濤轉軚翻唱張國榮《追》喪被插 曾公然指呢啲歌：「好老土！」
前年曾現場獻唱張國榮作品《追》 姜濤直指：「覺得好老土！」
2021年12月7-8日會展兩場兩場音樂會《MOOV LIVE：Music On The Road》，MIRROR六子姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、陳卓賢(Ian)、江𤒹生(Anson Kong)及柳應廷(Jer)曾出席《Music On The Road》音樂會，去到尾段姜濤獻唱了《浪子心聲》、《分分鐘需要你》、《等》及《追》串連而成的Medley，仲發表了以下言論：
「同大家講少少嘢啦⋯⋯頭先唱呢四隻歌，係我想致致一啲已成香港經典嘅歌手，每一位都係，可以話無咗佢哋就無依家呢個樂壇，最近呢3年嚟⋯⋯其實，頭先嗰啲歌以前我出首前係完全唔鍾意嘅講真，因為覺得好老土，但當入咗行之後、入咗呢個樂壇之後，我覺得有份責任將廣東歌帶出香港。所以我想藉住呢幾首歌同年輕人講，我哋永遠要向前輩學習，將佢哋精神傳承落去！」
姜濤又提及自己最近睇咗一部電影，好想用一首歌去致敬一位歌手，然後唱出梅艷芳的《夕陽之歌》。
由粉絲拍攝的影片，5分11秒的位置，姜濤發表了「覺得好老土」的言論，雖然如此，影片仍得到大批正評 ，置頂留言更盛讚姜濤： 「姜濤為這演唱會戴上光環，因他向樂壇前輩致敬環節便把一個如些商業化活動提升到另一個層次。」另外仲有網民自稱「我們 一群姨姨」留 言表示：「好欣賞姜濤能唱前輩的歌曲 除咗自己的新創作之外， 亦能夠尊敬前輩 ， 學習前輩的歌，我們 一群姨姨都在想， 希望前輩們 都能書面 鼓勵他及嘉許他…… 」
姜濤突轉呔演繹哥哥作品 負評海量式
雖然姜濤對音樂要求好高，但似乎為咗傳承香港音樂，作為人氣王的姜濤身體力行，接受環球唱片邀請翻唱張國榮嘅《追》。不過首歌預先錄製tone晒音，實力去到咩層次就有待唱live先知！但係留意返網民嘅意見，似乎唔多收貨喎！我哋一齊睇睇網民留言：
粉絲窩心力撐偶像 指姜濤歌聲砌低陳奕迅
姜濤啲粉絲向來力撐偶像，今次難得翻唱哥哥作品，又點會唔開行Turbo 喪讚姜濤呢… 粉絲仲堅稱姜濤實力非凡，上比張學友下比陳奕迅咁話，睇嚟姜濤真係好把炮。
姜濤翻唱不被賣帳 Dislike數目佔高比重
雖然粉絲讚到姜濤天上有地下無，但係似乎網民表現非常誠實，翻唱版《追》錄得3534個likes，但係dislike有成3751個。唔知之後會唔會like數谷底反彈呢？
MIRROR出團歌 姜濤搶閘喪搶團友風頭
MIRROR首支英文團歌鐵定今日（ 17日）面世，點知成員之一嘅姜濤今日搶閘出爐，推出翻唱版嘅《追》，搞到全城㷫烚烚討論，搶晒團友啲風頭！
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