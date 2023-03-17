姜濤轉軚翻唱張國榮《追》喪被插 曾公然指呢啲歌：「好老土！」

人氣男神姜濤最近復出工作，之前疑似XXL碼的腫脹身形，終於稍為回落，不過姜濤同MIRROR其他成員見記者時，眈天望地之餘，又喪打喊露，似乎心不在焉咁！不過今日（ 17日）Youtube就有姜濤翻唱張國榮《追》的短片，結果引來海量式負評，而翻查資料姜濤曾經在公開場合翻唱《追》，更在唱完之後表示曾經覺得廣東歌好老土，但原來姜濤係想透過「曾經覺得老土」去表達要傳承前輩嘅精神，個說法仲得到姨姨粉絲盛讚支持⋯⋯