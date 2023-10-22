姜濤不再隱瞞 IG宣布有女朋友兼將正面曝光：謝謝大家的祝福

MIRROR人氣成員姜濤至出道以來，一直表示是「A0」。在2021年與合作拍攝ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》的女團成員Candy Wong（黃曦誼）傳出緋聞，但雙方否認戀情，早前又傳出與御用髮型師Lydia Yung撻着，姜濤同樣是否認，今天（22日）姜濤突在IG 宣布戀情…