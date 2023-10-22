姜濤不再隱瞞 IG宣布有女朋友兼將正面曝光：謝謝大家的祝福
姜濤突宣布拍拖
今天（22日）姜濤突然在IG宣布有女朋友一事，一連出兩個IG Story，並寫道：「不想隱瞞了」、「沒錯 我有女朋友了」，這消息極道震撼，不少姜糖表示恭喜。
姜濤「女朋友」正面曝光
但事隔20分鐘後，姜濤再於IG Story貼出「女朋友」的容貌，圖中看見這位「女朋友」貼在姜濤胸前曬恩愛，不過這名「女朋友」只有3-5歲左右，網民即笑言姜濤拍拖一事是假，原來仔也只是開玩笑。
同樣今天MIRROR成員之一柳應廷（Jer）傳出秘戀插畫家一事，亦有網民認為姜濤為Jer轉移視線。
Jer@MIRROR傳撻著靚女插畫家日本拍拖斷正 女方疑一腳踏兩船派帽
姜濤：謝謝大家的祝福
姜濤亦繼續於IG Stoy出Post，一條是與「女朋友」甜蜜互動的影片，另外還寫道：「謝謝大家的祝福」。
姜濤再講明想生女！
姜濤亦太愛這名「女朋友」，特意為她於IG出一個Post，姜濤更笑言：「來 讓男朋友親一口」，而姜濤早前接受訪問已表明將來結婚想要一個女兒，他最後更hashtag寫道：「#我要生女」。
人氣男團MIRROR成員之一姜濤，現年24歲的他，入行5年俘虜了不少粉絲。而姜濤在參加比賽時候表明是「A0」，從來沒有拍過拖，不過近日有傳他不再是「A0」，更與女方低調拍拖了1週年…
姜濤被爆與MIRROR御用髮型師地下情超過一年
近日姜濤被爆出跟MIRROR御用髮型師Lydia地下情超過一年，有報道指出在姜濤在日本為女友慶生時獻上「初吻」，另外早前與家人同遊澳洲悉尼時，女友也有一起陪同，對於第一次拍拖的姜濤來說，可說是刻骨銘心。不過戀情曝光，姜濤分分鐘要安慰「姜糖」，因為現時不少人已對女方起底…
早在《季前賽》表現曖昧
據消息指二人在拍攝劇集《季前賽》中已經表現曖昧，姜濤全程望實Lydia，而在Lydia幫他搽防曬時，姜濤即開心甜笑，兩人更互相打鬧，十足十熱戀中的情侶。其實自MIRROR成軍後，一眾成員的髮型都由Lydia打理，翻查他們的社交平台，亦可發現蛛絲馬跡。
MV花絮甜蜜互動
早在2021年8月姜濤曾上載一段用玩具槍嚇人的短片，片中所見，姜濤將玩具槍對準Lydia，嚇到Lydia縮在角落，更狂呼：「你唔好過嚟呀，走開呀！」接着姜濤問她：「你覺得我點呀？」Lydia即講道：「好靚仔，全世界最靚仔，唱歌又好聽。」但姜濤仍不放過她：「唔夠，唔夠。」十足十打情罵俏。
討論區爆二人在片場著情侶外套
而近日討論區已流傳姜濤拍拖的傳聞，有網民Post出姜濤與Lydia在片場身穿情侶外套的照片，更大爆Lydia一起去澳洲，參與姜濤的家族旅行，另外3月時份二人有一起到日本遊玩，在同一時期，姜濤更出現在Lydia的IG限時動態，他更對着鏡頭不停擺Pose，做出各種鬼馬表情，這些舉動被指是向女方傳情！
姜濤打破沉默 以歌曲作回應
經過半日時間，姜濤終於打破沉默，在IG限時動態作出回應。姜濤連出3個IG Story，配上歌手G.E.M.鄧紫棋的《受難曲PASSION》，其中幾句歌詞明顯是說出現在的心情：
為什麼我日夜 心都在拉扯為什麼這世界 越來越邋遢 這討厭的感覺每一天把我壓得 我快要爆發了
他們滿嘴污衊 句句似箭 但你何時懲戒 是否我要裝作看不見 才能壓著燃起的火焰
最後姜濤也以自己的歌曲《鏡中鏡》作總結，睇嚟今次姜濤真係好嬲。
花姐為此事回應
另外MIRROR經理人花姐也為此事回應，她在IG限時動態寫道：「大家唔好再為一啲失實嘅報道而擔心同勞氣。」
姜濤再一次發文否認戀情！
姜濤到晚上時分又再一次，他引述朋友送給他的《聖經》經文《羅馬書12:19》「親愛的弟兄，不要自己申冤，寧可讓步，聽憑主怒；因為經上記著：『主說：申冤在我，我必報應。』」他又再一次強週與髮型師並沒有相戀：「我不會被這種不實的報道影響的，接下來會好好準備演唱會，抱歉讓大家擔心了。」而這次姜濤再次否認戀情，未知能否平伏姜糖們心碎一事呢！
姜糖早已發現 去女方IG留言鬧老女人
留意Lydia的IG，會發現到早在幾個月前已有姜糖留意到他們的互動，更激動爆粗留言寫道：「Dllm，老女人你知唔知醜啊咪X搞我姜b呀！姜b係你食得起咩」，未知姜濤會點樣回應今次事件呢！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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