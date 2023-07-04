早霸王｜姜濤自爆曾想休息一年 笑指已買樓「完成目標」：冇乜必要再撈落去
姜濤：我連樓都買埋…有地方可以收埋
談到第11胎「插班生」《Dummy》，姜濤坦言是源於年頭的《叱咤》演出後，網上出現海量負評，更自爆本來想叫公司「雪」自己一年。三位主持隨即爆笑反問：「係咪其實想休息一年？」他笑言︰「唔係，你諗吓，我連樓都買埋…有地方可以收埋，我覺得冇乜必要再撈落去，哈哈﹗講笑啫﹗想平靜一年，沉澱下再進步多啲，的確對自己都唔滿意。」但他無悔當晚的演出：「做藝術同歌手本質就係要自己High咗先，嗰個Moment用自己方式去表達情緒，冇話要後悔啲咩。」森美就大讚姜濤性格直率，正因為這份直率才會有這個表演。
諗過以後唔唱《蒙著嘴說愛你》
姜濤透露原定的第11胎是一首好開心、好輕鬆的歌，但因為年初在叱咤頒獎台上的演出，所以決定將原來的歌曲押後推出：「本身唔諗住再出Dark嘅嘢，覺得係一個新開始，因為前面10首歌，我要講嘅嘢都已經講晒，係時候要一個新篇章去講啲輕鬆嘢，自己又好、聽眾又好都會悶。」
主持梁嘉琪和小儀指很多人掛住《蒙著嘴說愛你》的曲風時，姜濤自爆曾想過以後都不再唱這首歌：「我有諗過唔再唱呢首歌，覺得疫情都過咗去…冇乜意慾再去唱，大家冇需要再蒙着嘴。」森美直言：「不過我都知你會再唱」，姜濤笑指：「我驚到4、50歲，去到嗰個年紀仲cute cute呀？」
《DUMMY》敲頭動作想表達敲醒自己意思
《DUMMY》的舞蹈是由姜濤偶像羅志祥（小豬）的御用排舞師大目編排，當中的敲頭招牌動作就由姜濤設計。他透露首次聽到這首歌時就想到敲頭的動作，想表達敲醒及提醒自己的意思︰「呢首歌係一個自嘲，係記錄嗰個時期嘅自己需要去記得自己嘅初衷。大家可以繼續敲我﹗嗰幾個月，大家真係敲得好勁﹗」
而歌曲內的魔性笑聲，姜濤坦言都是一個自嘲行為，他帶點無奈表示：「大家都笑你，笑到我都想笑番自己。」姜濤曾言開頭都有點驚，以為大家覺得他黐線，但他希望樂迷能意會到他想表達的東西，更提醒不要太框死自己，表達憤怒有好多方式，亦不用太激進。
個人演唱會以「水」做主題
訪問途中，姜濤有幾聲咳。森美對他說︰「你唔好病，瞓多啲，你一病就全世界都好緊張﹗你有冇覺得『其實我咳，你哋又覺得好大件事。我整親腳，你哋又覺得大件事』，所以唔敢病？」姜濤說︰「 OK嘅，多謝大家關心。有人關心都開心嘅，不過希望大家有時唔需要過度擔心我。我都大個，大家都係﹗」最後，提到8月的個人演唱會，姜濤透露會以「水」的概念做主題︰「可以好似水咁樣，有一種態度。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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