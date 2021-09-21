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姜濤暈倒後復工認有壓力 鬼馬偷拍毛舜筠瞓覺證精靈

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撰文：東方新地

人氣偶像姜濤日前出席活動時突然腳軟暈倒，令同場Mirror兄弟Anson Lo擔心到喊﹗為了身體著想即放假兩天﹗休養後周六（18日）首復工，姜濤出席其首部電影《阿媽有咗第二個》開鏡儀式﹗姜濤精神奕奕現身，但就承認心理生理都有點壓力﹗復工當日姜濤鬼馬拍下毛舜筠瞓覺相，以證自己回復精靈﹗
文：東方新地｜圖：《阿媽有咗第二個》官方圖片

姜濤精神奕奕復工

姜濤近日和隊友阿Jer（柳應廷）與毛舜筠拍攝由彭秀慧執導的英皇電影《阿媽有咗第二個》拍攝﹗日前姜濤拍戲至凌晨後翌日早上出席品牌活動，疑因體力透支而腳軟暈倒，把現場所有人都嚇倒，經理人花姐隨即代姜濤報平安指他胃痛，加上場地有點空氣不流通，他少許腳軟而跣低﹗休息兩天後復工，姜濤出席新戲開鏡儀式，英皇集團主席楊受成亦有現身主持大局，並慰問姜濤﹗

姜濤 暈倒 復工 阿媽有咗第二個
英皇集團主席楊受成博士率領眾演員及幕後舉行開鏡儀式﹗現場氣氛熱鬧﹗（圖片來源：《阿媽有咗第二個》官方圖片）
姜濤 暈倒 復工 阿媽有咗第二個
（圖片來源：《阿媽有咗第二個》官方圖片）

毛舜筠大讚姜濤：已經好盡力

姜濤孖阿Jer、毛舜筠及導演彭秀慧接受媒體訪問時，大家都對姜濤身體狀況表關心，毛舜筠話當日開工看到姜濤暈倒片段感到非常擔心﹗ 她又表示以前拍戲時試過三天三夜不眠不休，毛姐話：「當時仲後生，真係冇辦法，都要頂硬上﹗唯有一有時間就爭取時間休息，同食多啲嘢，其實佢兩個（姜濤阿Jer）已經好盡力﹗」她又表示拍完電影會搵二人傾吓偈分享自己過去拍戲經歷﹗

姜濤 暈倒 復工 阿媽有咗第二個
姜濤在家休息一天後，翌日出外打籃球，他表示一來很久沒見朋友，二來已休息夠，而且打籃球是他最佳減壓方法﹗（圖片來源：《阿媽有咗第二個》官方圖片）
姜濤 暈倒 復工 阿媽有咗第二個
毛舜筠大讚兩位後輩﹗（圖片來源：《阿媽有咗第二個》官方圖片）

姜濤偷拍毛姐瞓覺

姜濤曾偷拍毛舜筠瞓覺相，並在社交網公開，對此毛姐笑言：「我都有啲嘢喺手嘅﹗」而姜濤復工當日亦再次偷拍毛舜筠瞓覺相，更tag埋毛姐及同戲演員岑珈其，回復精靈鬼馬﹗

姜濤 暈倒 復工 阿媽有咗第二個
（圖片來源：姜濤IG）
姜濤 暈倒 復工 阿媽有咗第二個
姜濤又再大膽偷拍毛姐﹗（圖片來源：姜濤IG）
（圖片來源：姜濤IG）
姜濤偷拍後仲扮鬼臉﹗（圖片來源：姜濤IG）

姜濤對自己的身體狀況直言：「我係生理、心理都有啲壓力，完全唔關劇組事﹗」當日姜濤暈倒，阿Jer就在他身邊，當場嚇呆，阿Jer話：「佢身體好弱，我有叫佢食番啲嘢，希望之後做番多啲運動﹗」姜濤亦表示完成手頭工作會去做身體檢查﹗

姜濤 暈倒 復工 阿媽有咗第二個
阿Jer（柳應廷）重提當日姜濤暈倒，被他嚇呆﹗（圖片來源：《阿媽有咗第二個》官方圖片）
姜濤 暈倒 復工 阿媽有咗第二個
英皇集團主席楊受成博士現身主持大局﹗（圖片來源：《阿媽有咗第二個》官方圖片）

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