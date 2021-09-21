姜濤暈倒後復工認有壓力 鬼馬偷拍毛舜筠瞓覺證精靈

人氣偶像姜濤日前出席活動時突然腳軟暈倒，令同場Mirror兄弟Anson Lo擔心到喊﹗為了身體著想即放假兩天﹗休養後周六（18日）首復工，姜濤出席其首部電影《阿媽有咗第二個》開鏡儀式﹗姜濤精神奕奕現身，但就承認心理生理都有點壓力﹗復工當日姜濤鬼馬拍下毛舜筠瞓覺相，以證自己回復精靈﹗

文：東方新地｜圖：《阿媽有咗第二個》官方圖片