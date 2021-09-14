姜濤突然暈倒活動要腰斬 凌晨IG放負指懷疑人生 最新花姐回應姜濤狀況

姜濤與MIRROR隊友Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）阿Jer（柳）出席時裝品牌活動，四子出場讓傳媒拍大合照，拍了近兩分鐘，姜濤突然腳軟暈倒，身旁阿Jer即時扶起，另兩名隊員亦出手幫忙，十多名工作人員即上前，活動腰斬﹗昨晚姜濤在IG訴苦，連出十多個IG即時動態，指「開始對身邊人感到懷疑」，出席活動又突然暈倒，令fans對姜濤的身心都相當擔心﹗

文：東方新地｜圖：More