姜濤突然暈倒活動要腰斬 凌晨IG放負指懷疑人生 最新花姐回應姜濤狀況
姜濤與MIRROR隊友Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）阿Jer（柳）出席時裝品牌活動，四子出場讓傳媒拍大合照，拍了近兩分鐘，姜濤突然腳軟暈倒，身旁阿Jer即時扶起，另兩名隊員亦出手幫忙，十多名工作人員即上前，活動腰斬﹗昨晚姜濤在IG訴苦，連出十多個IG即時動態，指「開始對身邊人感到懷疑」，出席活動又突然暈倒，令fans對姜濤的身心都相當擔心﹗
文：東方新地｜圖：More
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姜濤出席活動時面色蒼白，隊友阿Jer一直傍實姜濤，到大合照時阿Jer輕搭住姜濤膊頭，影了兩分鐘，姜濤突然腳軟暈倒，全場大叫一聲，十多名工作人員上前，最後姜濤要大家扶起才能勉強站立，並在保安左右扶住離開返回後台﹗相隔約八分鐘，其餘三子再度出場繞一圈跟大家揮手說再見，活動隨即完結﹗
姜濤近日正在拍攝新戲，昨日拍至凌晨二時收工，未知是否體力透支致出席活動時暈倒。
花姐有回應：
姜濤深夜放負指情緒受影響 關張學友事？
姜濤昨日深夜連出十多個即時動態跟歌迷們訴苦 ，指自己最近變得不太愛笑因為：「變得害怕跟別人接觸，對身邊的工作人員似乎也沒有以前那麼有禮貌了。」指自己情緒受影響，感到外界喜把他與其他人或Mirror成員作比較，卻沒有關心他的音樂 ：「新聞也總是報道一些有的沒的，似乎沒有人會關心我做的音樂，似乎我只是一個被比較的標籤，和隊友比較也好，和所有人比較也好，漸漸的我真的被這些影響了，我也開始對身邊的人感到懷疑，對你們感到懷疑。」有指張學友為港姐任表演嘉賓，即有網民指姜濤受歡迎程度更勝學友，在網上引來一陣罵戰，未知姜濤是否有感而發在深夜發文。