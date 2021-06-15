又消費姜B﹗有線新聞報道消委會測試報告 配姜濤打波片
新一代當紅藝人姜濤，人氣一時無兩，連視ViuTV為勁敵的無綫都要多次抽姜B水，被姜粉洗版鬧爆，不滿偶像被抽水同惡搞﹗但姜濤人氣之勁連新聞報道都要借用一下，有線新聞報道公布消委會止汗劑測試報告，竟配上姜濤打籃球片段，不過今次經姜濤本尊親自把新聞報道轉載，相信唔會再引起網絡暴動﹗
文：東方新地｜圖：有線新聞截圖、姜濤IG
姜濤由ViuTV選秀節目《全民造星》一手打造，組成MIRROR後，姜濤人氣最盛，吸金力強，粉絲人數眾多又廣﹗不時被無綫抽水﹗
姜濤以普通市民身份上新聞台
有線新聞台都向姜B抽水，報道消委會對止汗劑測試報告時，配上姜濤在維園打籃球的片段，新聞報道：「烈日下打籃球，就快焫焫焫焫焫焫著，唔想成身臭汗味，止汗劑可能幫到你，消委會測試咗11款止汗劑…」巨星姜濤在片中以市民身份出鏡﹗
姜濤唔介意即轉載
姜濤雖然被有線新聞抽水，不過佢一啲都唔介意，更在IG即時動態轉載整條新聞片，跟大家分享，相信今次唔會焫著姜粉們。
無綫多次抽姜濤水
無綫為對撼ViuTV，不惜搵曾志偉、王祖藍改革綜藝科，首個改革大project未出街，在記者會上藝員鄧智堅惡搞「薑濤」，馮盈盈喊打「薑蓉」，阿Bob林盛斌助攻，即時焫著萬千姜粉，最後搞到公開道歉。其後處境劇《愛回家》又有「蔥頭」抽姜濤水，更連出兩集，同樣令粉絲大為不滿﹗