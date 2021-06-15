又消費姜B﹗有線新聞報道消委會測試報告 配姜濤打波片

新一代當紅藝人姜濤，人氣一時無兩，連視ViuTV為勁敵的無綫都要多次抽姜B水，被姜粉洗版鬧爆，不滿偶像被抽水同惡搞﹗但姜濤人氣之勁連新聞報道都要借用一下，有線新聞報道公布消委會止汗劑測試報告，竟配上姜濤打籃球片段，不過今次經姜濤本尊親自把新聞報道轉載，相信唔會再引起網絡暴動﹗

文：東方新地｜圖：有線新聞截圖、姜濤IG