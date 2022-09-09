姜濤21歲混血表妹楊佳琪拍Netflix美劇殺入荷李活演高中生

人氣男團MIRROR因紅館意外而暫時休團，主將姜濤閒時打籃球解憂，而他早前赴美拍攝以舞蹈為題材的新戲，至今仍未正式上映。姜濤未有新作，惟有睇住他的混血表妹楊佳琪（Angelina Dean）先，身為YouTuber的楊佳琪，原來最近有份演出Netflix美劇《俄亥俄的魔鬼》（Devil in Ohio），在第7集豐收祭舞會部份出場的她，飾演一眾主角的高中師妹。