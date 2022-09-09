姜濤21歲混血表妹楊佳琪拍Netflix美劇殺入荷李活演高中生
姜濤表妹演主角高中師妹
姜濤與隊友陳卓賢（Ian）主演的ViuTV新劇《季前賽》有傳下月24日才會出街。未有新作，姜糖可睇姜濤混血表妹Angelina解解渴，她在Netflix劇集《俄亥俄的魔鬼》飾演一眾主角的高中師妹，與他們一同見證神秘少女Mae（Madeleine Arthur飾）獲選為「豐收祭舞后」。雖然Angelina只亮相短短幾秒時間，但說起來還是比起表哥姜濤更快殺入美劇界，與陳法拉睇齊，非常威水。
姜濤表妹讀加國名牌大學
身形火辣的姜濤表妹Angelina細過姜B一歲， 2019年參選過溫哥華華裔小姐並晉身5強，可惜最後三甲不入。姜濤表妹是中英混血兒，父親是英國人，母親是香港人，她在加拿大長大，就讀加拿大著名學府英屬哥倫比亞大學，主要語言是英語和普通話。她經常拍片記錄日常生活小事，是一名YouTuber。雖然住溫哥華，但不時返港探親，與姜濤一起長大，感情要好。
姜濤表妹選溫哥華華姐五強止步
2019年，Angelina參加《溫哥華華裔小姐競選》，她形容這是她人生夢想。如果當時她能勝出比賽，就可以代表溫哥華到香港參加由無綫舉辦的《國際中華小姐競選》，與表哥打對台，不過最後她在5強止步。有網民讚她似苟芸慧，其實苟芸慧也住過加拿大，並在多倫多華裔小姐奪冠，其後來港參加19年國際中華小姐競選，再贏冠軍入行。
表妹曾與姜濤同遊香港拍片爆紅
Angelina不時在社交網分享與姜濤的親密互動，包括二人童年時合唱的短片，當時姜濤只得三、四歲，拎住對筷子扮咪唱歌，十分可愛。前年年初Angelina曾來港旅遊兼探親，拍埋Vlog放上社交網，此後人氣開始升，即使獨自到商場撐姜濤的活動，已經有姜糖認出並將她包圍，紛紛要求合照，場面震撼令她表示受寵若驚。
姜濤越洋為表妹打氣
姜濤被指意外捧紅中英混血兒表妹Angelina，令她知名度有增無減，在溫哥華不時被「姜糖」捕獲集郵。早前姜濤出席公開活動時表示冇諗過會發展成咁，希望大家留意表妹之餘，都留意埋MIRROR。因為相隔兩地工作太忙，姜濤直言最近好少與表妹聯絡，不過他笑言：「希望佢繼續紅落去！」
姜濤大爆表妹發明星夢
Angelina有樣有身材，身為表哥的姜濤又對她有甚麼看法呢？姜濤指Angelina自小愛出風頭，好恨入娛樂圈，他坦言自己的理想女友不是Angelina這種，因為她比較Open，唔注重細節，而且有時行為太瘋癲。
去片：睇吓身在溫哥華的Angelina幾咁受姜糖歡迎
姜濤表妹好受姜糖歡迎！
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