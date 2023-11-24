姜濤自爆生疱疹原因 承諾為演唱會做好準備：有信心應付16場演出
姜濤突生疱疹 直認狀態疲累
對於演唱會事宜，姜濤表示他已經在心態上做好了準備，並且正在進行許多籌備工作，其中包括音樂方面的籌備。他計劃在演唱會上保留一部分之前演唱會的元素，這可能包括一些經典曲目、舞蹈表演或舞台設計等。同時，他也會演唱自己的新歌，給粉絲帶來全新的音樂體驗。
關於他臉上的爆瘡問題，姜濤否認是因為壓力過大而爆發，並透露最近狀態有些疲累或轉季所致，免疫力下降導致出現了瘡瘡。他笑指其實從小到大，每年轉季的時候，都會出現一兩次疱疹。
姜濤首回應尹光入5強：知道前輩提過我的名字
談到與他一同入選叱咤樂壇流行榜「我最喜愛男歌手」5強的「光B」尹光，姜濤表示很榮幸，大家能夠投票支持自己喜愛歌手就可以。姜濤指雖然沒有合作過，但知道前輩提過自己名字，非常感謝他。希望將來有機會見面和聊天，至於會不會合作就順其自然。
姜濤有信心應付16場演出
對於工作安排，姜濤最近正在籌備新歌，但預計不會在演唱會上首次演唱，畢竟這不是個人演唱會。對於之前紅館演唱會時，有粉絲投訴成員solo部分不平衡的問題，姜濤表示會盡量平衡各方意見進行調整。他指不是說演唱時間的長短，而是如何在有限的時間內做出一個好的表演讓大家看到，不是說時間越長越好。如果要看solo的話，12個有很多solo表演，但一起出場的機會很少。
至於體力方面，姜濤笑言大家都還年輕，不敢說無法應付16場演出，至於他的腳部受傷問題，因為一直有物理治療師關注，所以應該不需要太擔心。
MIRROR演唱會｜香港站共開16場 仲包埋成員生日
MakerVille宣布MIRROR的演唱會將名為《FWD富衛保險呈獻：MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 . HONG KONG》，並將於明年1月及2月共在亞洲國際博覽館Arena舉辦16場，包括：2024年1月15-17，19-22，24-27，29-31，及2024年2月2-3日。當中1月21日的場次更是成員呂爵安（Edan）的生日！
MIRROR演唱會｜票價最貴$1480 價錢媲美韓團演唱會
演唱會的票價共有3種，分別是$680/$1080/$1480，而去年的票價則為$480/$880/$1280，2024年的演唱會每個價位都貴了$200。價錢直逼韓團來港演出的價錢，最貴的票價更比周杰倫今年5月在港舉辦的演唱會貴多$100！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！