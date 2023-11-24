姜濤 演唱會

姜濤自爆生疱疹原因 承諾為演唱會做好準備：有信心應付16場演出

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姜濤出席尖沙咀品牌開幕儀式，吸引了大批粉絲支持。在完成了當天的公開活動後，姜濤透露他將要暫時消失一段時間，專心籌備即將舉行的演唱會，另外亦回應「光B」入圍叱咤男歌手5強。

姜濤突生疱疹 直認狀態疲累

對於演唱會事宜，姜濤表示他已經在心態上做好了準備，並且正在進行許多籌備工作，其中包括音樂方面的籌備。他計劃在演唱會上保留一部分之前演唱會的元素，這可能包括一些經典曲目、舞蹈表演或舞台設計等。同時，他也會演唱自己的新歌，給粉絲帶來全新的音樂體驗。

關於他臉上的爆瘡問題，姜濤否認是因為壓力過大而爆發，並透露最近狀態有些疲累或轉季所致，免疫力下降導致出現了瘡瘡。他笑指其實從小到大，每年轉季的時候，都會出現一兩次疱疹。

姜濤 演唱會 姜濤嘴邊爆瘡。
姜濤嘴邊爆瘡。（圖片來源：VIU1圖片）
姜濤 演唱會 關於他臉上的瘡瘡問題，姜濤否認是因為壓力過大而爆發，並透露最近狀態有些疲累，免疫力下降導致出現了瘡瘡。
關於他臉上的瘡瘡問題，姜濤否認是因為壓力過大而爆發，並透露最近狀態有些疲累，免疫力下降導致出現了瘡瘡。（圖片來源：VIU1圖片）

姜濤首回應尹光入5強：知道前輩提過我的名字

談到與他一同入選叱咤樂壇流行榜「我最喜愛男歌手」5強的「光B」尹光，姜濤表示很榮幸，大家能夠投票支持自己喜愛歌手就可以。姜濤指雖然沒有合作過，但知道前輩提過自己名字，非常感謝他。希望將來有機會見面和聊天，至於會不會合作就順其自然。

姜濤 演唱會 叱咤2023 男歌手
他表示很榮幸，大家能夠投票支持自己喜愛歌手就可以。姜濤指雖然沒有合作過，但知道前輩提過自己名字，非常感謝他。（圖片來源：IG@cr881903）
姜濤 演唱會 叱咤2023 男歌手 連登仔 鏡粉 叱咤2023
大家關心的「光B」尹光長驅直進，順利殺入5強，打破過去兩年沉悶格局！（圖片來源：叱咤投票站網頁）

姜濤有信心應付16場演出

對於工作安排，姜濤最近正在籌備新歌，但預計不會在演唱會上首次演唱，畢竟這不是個人演唱會。對於之前紅館演唱會時，有粉絲投訴成員solo部分不平衡的問題，姜濤表示會盡量平衡各方意見進行調整。他指不是說演唱時間的長短，而是如何在有限的時間內做出一個好的表演讓大家看到，不是說時間越長越好。如果要看solo的話，12個有很多solo表演，但一起出場的機會很少。

至於體力方面，姜濤笑言大家都還年輕，不敢說無法應付16場演出，至於他的腳部受傷問題，因為一直有物理治療師關注，所以應該不需要太擔心。

姜濤 演唱會 至於體力方面，姜濤笑言大家都還年輕，不敢說無法應付16場演出，至於他的腳部受傷問題，因為一直有物理治療師關注，所以應該不需要太擔心。
至於體力方面，姜濤笑言大家都還年輕，不敢說無法應付16場演出，至於他的腳部受傷問題，因為一直有物理治療師關注，所以應該不需要太擔心。（圖片來源：VIU1圖片）

MIRROR演唱會｜香港站共開16場 仲包埋成員生日

MakerVille宣布MIRROR的演唱會將名為《FWD富衛保險呈獻：MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 . HONG KONG》，並將於明年1月及2月共在亞洲國際博覽館Arena舉辦16場，包括：2024年1月15-17，19-22，24-27，29-31，及2024年2月2-3日。當中1月21日的場次更是成員呂爵安（Edan）的生日！

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演唱會將有16場，當中更包括了成員Edan的生日。（圖片來源：[email protected]

MIRROR演唱會｜票價最貴$1480 價錢媲美韓團演唱會

演唱會的票價共有3種，分別是$680/$1080/$1480，而去年的票價則為$480/$880/$1280，2024年的演唱會每個價位都貴了$200。價錢直逼韓團來港演出的價錢，最貴的票價更比周杰倫今年5月在港舉辦的演唱會貴多$100！

姜濤 演唱會 mirror演唱會 mirror 今次演唱會的每個票價都比去年貴了$200。
今次演唱會的每個票價都比去年貴了$200。（圖片來源：[email protected]
姜濤 演唱會 mirror演唱會 mirror MIRROR即將舉辦的演唱會的票價直逼韓團來港演出的票價。
MIRROR即將舉辦的演唱會的票價直逼韓團來港演出的票價。（圖片來源：[email protected]
姜濤 演唱會 mirror演唱會 mirror MIRROR去年的演唱會飛的價錢於今次有出入。
MIRROR去年的演唱會飛的價錢於今次有出入。（圖片來源：[email protected]
姜濤 演唱會 mirror演唱會 mirror 周杰倫今年5月在港舉辦的演唱會最貴的票價為$1380。
周杰倫今年5月在港舉辦的演唱會最貴的票價為$1380。（圖片來源：網上圖片）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

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撰文：東方新地圖片來源：VIU1圖片

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