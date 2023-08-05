姜濤個人演唱會︱姜濤終圓夢請羅志祥做嘉賓 卻被對方寸：少吃點火鍋！
姜濤終圓夢請羅志祥做尾場嘉賓
姜濤演唱會來到尾場，就終於請到偶像羅志祥做嘉賓。兩人齊齊又唱又跳，分別演出了《No Joke》、和《夠了》2首歌，而羅志祥就自己再獨唱一首《鬧翻天》。雖然羅志祥今年已經44歲，但依然寶刀未老，舞蹈動作跟歌唱都沒有馬虎。
羅志祥一出場大派笑彈：少吃點火鍋
兩人同台演出後，姜濤連聲感謝小豬擔任自己演唱會嘉賓，而羅志祥繼續發揮搞笑本色，叫姜濤少吃火鍋：「我看你的IG動態更焦慮，我看到你IG說『明天是最後一天了，可以吃火鍋了』，少吃一點會比較好。」羅志祥更笑指姜糖很愛錫姜濤：「你的粉絲很在乎你的心情、所有的一切，我還記得有一次你好像因為工作壓力太大，引起你心情不好，你的粉絲還私信我：『拜託關心一下濤濤啊』，我還回她『好的好的』。」羅志祥更笑指姜濤經常心情不好，但明白年紀輕輕的他有很多壓力，但幸好有姜糖們的支持。
羅志祥即場邀請姜濤做香港演唱會嘉賓
羅志祥即將在香港舉辦演唱會，在台上更即場邀請姜濤做嘉賓。聽到偶像邀請自己做嘉賓，姜濤即刻笑到見牙唔見眼：「一定要，一定會！你說的喔，有好多人看著喔。（因為他很忙，我不知道你檔期可不可以。）我跟你講幹什麼我都會給他推掉！」
為亡友哽咽唱《Dear My Friend》：相信佢都喺度
姜濤今次在頭3場演唱會中都沒有演唱為亡友而作的《Dear My Friend》，令不少網民和歌迷都感到非常驚訝，事關大家都知道此曲對有義氣的姜濤來講非常重要。不過姜濤果然沒有令大家失望，到最後一場驚喜獻唱《Dear My Friend》，並指想在第一個演唱會將此曲獻給亡友，相信對方亦有到場支持自己，在獻唱期間更一度忍不住哽咽：「對唔住，我同自己講唔再唱呢隻歌，但係我始終覺得我唔捨得，我相信嗰個朋友而家喺度，我知道喺我人生第一個演唱會入面，我相信佢喺呢一度，所以我都希望佢會聽到呢一隻歌！」
畀烏蠅狂圍嚇到彈起：點解最後一場會咁？
當姜濤唱完《我只在乎你》之後，姜濤突然於台上左閃右避，原來係有隻烏蠅圍住姜濤飛，搞到姜濤嚇到彈起：「有隻嘢嗡住我！尾場搞啲咁嘢！」無論姜濤點樣撥開，隻烏蠅依然圍住姜濤轉，姜濤到最後都無言接受：「點解要追住我！有咁多人！連動物界都嚟睇啊！」
台上台下星光熠熠 毛舜筠、Do姐都嚟捧場
尾場除了有羅志祥做嘉賓之外，台下亦星光熠熠，不但有Gin Lee李幸倪、Alina李炘頤、同門師妹Win Win同Ash到場支持，仲有前輩Do姐鄭裕玲、毛舜筠都有到場支持。最令人估唔到嘅係TVB御用綠葉馬海倫昨日已有入場捧場，並且在社交平台留言感謝「姜糖」大方送禮物畀自己。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！