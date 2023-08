姜濤個人演唱會︱姜濤終圓夢請羅志祥做嘉賓 卻被對方寸：少吃點火鍋！

MIRROR成員姜濤今晚(5日)於亞博舉行一連4場個人演唱會《KEUNG TO “WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT》的尾場。前3場邀請到林海峰、謝安琪和張繼聰夫妻檔,以及湯令山等人擔任嘉賓,來到尾場終於圓夢,成功請到偶像小豬羅志祥做嘉賓,兩人齊齊又唱又跳,非常合拍。