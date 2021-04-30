姜濤22歲生日榮升地主 富貴姜糖送地又花六位數字買電車廣告

姜濤生日Happy Birthday！姜濤這位萬千寵愛在一身的人氣偶像4月30日正式踏入22歲，一班「姜糖」為博男神一笑，早已準備好五花八門的生日禮物，今年唔止有印上姜濤靚仔樣的電車賀壽，最別出心裁的禮物就是……

撰文：東方新地 圖片：姜濤IG圖片及影片截圖、姜濤香港後援會KeungShow HKFanClub fb圖片