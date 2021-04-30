姜濤生日

姜濤22歲生日榮升地主 富貴姜糖送地又花六位數字買電車廣告

東方新地 - 娛聞

姜濤生日Happy Birthday！姜濤這位萬千寵愛在一身的人氣偶像4月30日正式踏入22歲，一班「姜糖」為博男神一笑，早已準備好五花八門的生日禮物，今年唔止有印上姜濤靚仔樣的電車賀壽，最別出心裁的禮物就是……

撰文：東方新地 圖片：姜濤IG圖片及影片截圖、姜濤香港後援會KeungShow HKFanClub fb圖片

姜濤生日
姜濤成為近年本地難得一見的超級人氣偶像。
姜濤生日
生日前一天(4月29日)，姜濤在IG限時動態表達感想。
姜濤生日
姜濤留言向姜糖致謝，多謝大家為他所做的一切。

姜濤收禮收到手軟

風頭一時無兩的姜濤，今個月30日就22歲生日。一眾姜糖財雄勢大，未到生日已經為姜濤不斷送上驚喜。

姜濤
日前MIRROR到旺角出席公開活動，大批姜糖到場支持。
姜濤
向來受到粉絲愛戴的姜濤，今年生日得到一眾姜糖豪花6位數字買下電車廣告慶祝生日，但原來禮物五花八門，除了廣告還有更多特別禮物！

姜濤粉絲花盡心思

去年姜濤21歲生日時，姜糖們已包起銅鑼灣怡和街電車站廣告板、高士威道巴士站廣告牌、港鐵站燈箱及大量巴士車身廣告。今年仲犀利，姜糖花六位數字買下電車廣告，由4月23日至5月13日就有姜濤電車出巡，十分有心思。

姜濤
一架印上姜濤靚樣的電車已投入服務。
姜濤
這架姜濤22號電車是代表他22歲，並不是真實路線。

姜濤收最大驚喜做地主

買電車廣告都未算最驚喜，最特別就是有粉絲送了一塊新西蘭地皮給姜濤，姜濤表示早前收到歌迷送上的證書，他回到家中網上搜尋後，竟發現粉絲以他的名義在新西蘭買了一塊地，代表姜濤支持環保，而塊地是用他的名字登記，只要有證書就可以入去。

姜濤
22歲生日收地的姜濤表示雖然塊地本身不能作起樓用途，但他仍感到非常開心，因為粉絲捐錢做善事。
姜濤
去年姜濤21歲生日收巴士廣告作為禮物。
姜濤
姜濤去年出新歌在銅鑼灣港鐵站有大量廣告宣傳。

姜濤受歡迎原因

姜濤每次現身都吸引過百粉絲到場，姜濤以真誠待人，走紅後依然彬彬有禮。早前有粉絲上載一條短片上youtube，片中姜濤出席完公開活動，非常有耐性地逐一與粉絲自拍，在15分鐘內被過百姜糖輪住影，還親自揸機唔介意近距離接觸，終於明白為何「姜濤不紅、天理不容」！

姜濤
姜濤成為近年最吸粉絲的偶像，日前他出席新戲院開幕活動，過百粉絲企街等他。
姜濤
現場個個爭住上前一睹姜濤風釆，當姜濤離開時，兩旁都是揸住手機影相的姜糖。

姜濤勢不可擋

姜濤參加18年的《全民造星》勇奪冠軍，未正式出道已有一班鐵粉，至今累積姜糖人數眾多，而每次有姜濤出現的公開活動，都肯定有過百粉絲撐場，追星唔使飛去泡菜國，姜濤已成為難得一見的新一代港產偶像。

姜濤
姜濤出現的地方，總有經理人花姐在左近。
姜濤
姜濤見到大批粉絲支持，會四圍望鏡頭。
姜濤
姜濤好識冧粉絲，去年去台灣發展大半年才返港，他在社交網多謝粉絲到現場支持他。
姜濤
姜濤粉絲對偶像有讚無彈。
姜濤
過百姜糖圍住姜濤所坐的七人車不停拍攝，粉絲不停叫喊：「姜濤你好靚仔！」

姜濤禮對姜糖

有粉絲把姜濤年幾前出席公開活動後的短片放上youtube(彩蛋在最尾)，大讚偶像非常專業，更以「超級夢幻時刻」來形容完騷後姜濤親親粉絲的情景。該段影片全長5分幾鐘，片中姜濤不論男女，他都很有耐性為粉絲揸機自拍，全程保持笑容絕不敷衍了事，自拍完姜濤再親自拎起粉絲送給他的禮物離開。

姜濤
姜濤每次出現都有過百粉絲追隨，這種情景已很久沒在香港娛樂圈出現。面對熱情的姜糖，姜濤任影唔嬲，永遠保持笑容和禮貌。
姜濤
成為萬人迷的姜濤，新年在社交網向大家拜年。

姜糖超級夢幻時刻

姜濤
有姜糖把姜濤年前出席活動後與粉絲逐一自拍的短片放上youtube。

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