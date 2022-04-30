姜濤23歲生日 獲公司CEO魯庭暉憶舊事發長文讚賞
姜濤回答令魯庭暉感意外
姜濤23歲生日， 新任MakerVille行政總裁的魯庭暉趁這日子，在社交網貼出姜濤新歌《作品的說話》的宣傳照，並透露：「早幾日，收到佢哋個未final version。我諗番起幾年前，頭幾次同姜濤傾偈嘅時候，我問佢，喂如果呢依家畀個男一你做，你會想做個咩角色呀。咁我通常得到嘅答案會係『邊套戲嗰個邊個』或者『邊位演嗰隻』」
姜濤想演復仇角色背後原因…
魯庭暉指姜濤的答案令他意外，姜濤當時答：「想做啲…要復仇嘅角色。」魯生問原因時，姜濤回答點：「魯生你話依家吖嘛，咁我依家咩都唔識，實做得唔好，我睇戲呢，好多時啲復仇角色呢，淨係呆咗咁望住一樣嘢，跟住導演、攝影師、編劇啦嗰啲就會令觀眾感覺到個氣氛。我都未得，唯有靠其他專業崗位。」
讚姜濤23歲有進步
姜濤的回答令魯生驚嘆：「嘩，19歲。當時，我唔知佢會唔會紅，我只係知，這叫大器。23歲，自己導埋個MV。依家，佢望住一樣嘢嘅時候，經已唔係『淨係呆咗咁』。這叫進步。」
姜糖感謝魯生送禮
魯生「爆料」後，一眾姜糖大讚姜濤一直都好謙虛之外，都紛紛留言感謝魯生樂於與旗下藝人溝通，尤其成日同MIRROR、ERROR成員傾偈，去了解他們的想法，又大讚能獲得魯生親自出post，對姜濤來說是一份好有紀念價值的23歲生日禮物。
MIRROR兄弟輪流賀壽 Edan玩低炒
姜濤的MIRROR一班好兄弟、肥仔（梁業）及導演彭秀慧等，都在社交網向姜濤送上生日祝福，Edan呂爵安鬼馬地分享了一張低炒角度的姜濤照，笑言︰「姜哥happy birthday!!!」
肥仔唔出黑圖
肥仔就話︰「姜老師生日快樂，睇吓為師對你幾好，唔POST你啲醜照。」並上載了數段為姜濤唱生日歌和切蛋糕慶祝的影片，片中亦見到Edan的身影。
肥仔就話自己對姜濤好好，因為冇POST到佢啲醜照。（圖片來源：[email protected]）
彭秀慧：導演愛你
而彭秀慧導演就上載了一張和姜濤的合照，相中姜濤正在扮鬼臉，而彭秀慧則在他身後忍不住捧腹大笑，她說︰「姜導，有千千萬萬個人祝你生日快樂，我就多謝你為千萬人帶來歡樂。乖乖地，身體健康，有氣有力，繼續說話。 #你睇相入面女子 #開心到outfo #叫你好地地自拍 #你影咗十幾張 #得呢張靚 #anyway #導演愛你」
姜糖搞慈善限定店賀「姜濤誕」 姜媽落場視察
姜糖們就一早已經準備好同「姜B慶生活動」，除了免費坐電車之外，姜糖們仲搞咗一個係尖沙咀The ONE同埋銅鑼灣皇室堡的慈善限定店，有6大打卡位之餘仲有好多精品給粉絲們留念，而且今次嚮應姜濤呼籲，活動都會以公益為主，所有生日應援活動收集到的善款，都會捐贈予慈善機構，作為姜濤23歲生日禮物。
姜濤：希望大家可以互相幫助
姜濤亦特別拍了一段影片，以感謝姜糖們為他準備的生日應援活動，而講到生日願望，他就表示：「我諗好多人都一樣，應該都係希望疫情快啲過，希望每個人可以快啲回復正常嘅生活，疫情期間希望大家都要充滿愛，希望大家都可以互相幫助，一齊度過呢段艱難嘅時候，咁我哋就可以快啲去旅行！所以都再一次希望大家所有人都身體健康，希望支持我嘅fans姜糖們，你哋都可以永遠幸福。」
姜濤望疫情快過 祝fans永遠幸福：
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