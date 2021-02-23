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姜濤完美示範發哥式自拍 15分鐘滿足過百粉絲

東方新地 - 娛聞

21歲的姜濤成為近年娛樂圈的奇葩，他每次現身都吸引過百粉絲到場支持，難得姜濤以真誠待人，走紅後依然彬彬有禮。早前有粉絲上載一條短片上youtube，片中姜濤出席完公開活動被一大班粉絲追住，他竟在商場內的角落停下來，非常有耐性地逐一與粉絲自拍。姜濤在15分鐘內被過百姜糖輪住影，還親自揸機唔介意近距離接觸，終於明白為何「姜濤不紅、天理不容」！

撰文：東方新地 圖片：姜濤IG圖片及影片截圖

姜濤
姜濤成為近年最吸粉絲的偶像，日前他出席新戲院開幕活動，過百粉絲企街等他。
姜濤
現場個個爭住上前一睹姜濤風釆，當姜濤離開時，兩旁都是揸住手機影相的姜糖。

姜濤勢不可擋

姜濤參加18年的《全民造星》勇奪冠軍，未正式出道已有一班鐵粉，至今累積姜糖人數眾多，而每次有姜濤出現的公開活動，都肯定有過百粉絲撐場，追星唔使飛去泡菜國，姜濤已成為難得一見的新一代港產偶像。

姜濤
姜濤出現的地方，總有經理人花姐在左近。
姜濤
姜濤見到大批粉絲支持，會四圍望鏡頭。
姜濤
姜濤好識冧粉絲，去年去台灣發展大半年才返港，他在社交網多謝粉絲到現場支持他。
姜濤
姜濤粉絲對偶像有讚無彈。
姜濤
過百姜糖圍住姜濤所坐的七人車不停拍攝，粉絲不停叫喊：「姜濤你好靚仔！」

姜濤禮對姜糖

出道已受萬人擁戴的姜濤，為人謙遜有禮，有粉絲把姜濤年幾前出席公開活動後的短片放上youtube(彩蛋在最尾)，大讚偶像非常專業，更以「超級夢幻時刻」來形容完騷後姜濤親親粉絲的情景。該段影片全長5分幾鐘，片中姜濤步出活動場所後，在商場的角落先與在場過百位粉絲來個大合照，然後再逐一埋身影合照，值得一提是姜濤不論男女，他都很有耐性為粉絲揸機自拍，而且動作純熟，就像發哥行山遇粉絲一樣，機接機影足過百粉絲，全程保持笑容絕不敷衍了事，自拍完姜濤再親自拎起粉絲送給他的禮物離開。21歲仔突然紅到上天，但姜濤依然保持住一份純真謙卑的心，抵佢成為「我最喜愛男歌手」。

姜濤
姜濤每次出現都有過百粉絲追隨，這種情景已很久沒在香港娛樂圈出現。面對熱情的姜糖，姜濤任影唔嬲，永遠保持笑容和禮貌。
姜濤
成為萬人迷的姜濤，新年在社交網向大家拜年。

姜糖超級夢幻時刻

姜濤
有姜糖把姜濤年前出席活動後與粉絲逐一自拍的短片放上youtube。

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