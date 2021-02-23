姜濤完美示範發哥式自拍 15分鐘滿足過百粉絲

21歲的姜濤成為近年娛樂圈的奇葩，他每次現身都吸引過百粉絲到場支持，難得姜濤以真誠待人，走紅後依然彬彬有禮。早前有粉絲上載一條短片上youtube，片中姜濤出席完公開活動被一大班粉絲追住，他竟在商場內的角落停下來，非常有耐性地逐一與粉絲自拍。姜濤在15分鐘內被過百姜糖輪住影，還親自揸機唔介意近距離接觸，終於明白為何「姜濤不紅、天理不容」！

撰文：東方新地 圖片：姜濤IG圖片及影片截圖