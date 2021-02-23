姜濤完美示範發哥式自拍 15分鐘滿足過百粉絲
21歲的姜濤成為近年娛樂圈的奇葩，他每次現身都吸引過百粉絲到場支持，難得姜濤以真誠待人，走紅後依然彬彬有禮。早前有粉絲上載一條短片上youtube，片中姜濤出席完公開活動被一大班粉絲追住，他竟在商場內的角落停下來，非常有耐性地逐一與粉絲自拍。姜濤在15分鐘內被過百姜糖輪住影，還親自揸機唔介意近距離接觸，終於明白為何「姜濤不紅、天理不容」！
撰文：東方新地 圖片：姜濤IG圖片及影片截圖
姜濤勢不可擋
姜濤參加18年的《全民造星》勇奪冠軍，未正式出道已有一班鐵粉，至今累積姜糖人數眾多，而每次有姜濤出現的公開活動，都肯定有過百粉絲撐場，追星唔使飛去泡菜國，姜濤已成為難得一見的新一代港產偶像。
姜濤禮對姜糖
出道已受萬人擁戴的姜濤，為人謙遜有禮，有粉絲把姜濤年幾前出席公開活動後的短片放上youtube(彩蛋在最尾)，大讚偶像非常專業，更以「超級夢幻時刻」來形容完騷後姜濤親親粉絲的情景。該段影片全長5分幾鐘，片中姜濤步出活動場所後，在商場的角落先與在場過百位粉絲來個大合照，然後再逐一埋身影合照，值得一提是姜濤不論男女，他都很有耐性為粉絲揸機自拍，而且動作純熟，就像發哥行山遇粉絲一樣，機接機影足過百粉絲，全程保持笑容絕不敷衍了事，自拍完姜濤再親自拎起粉絲送給他的禮物離開。21歲仔突然紅到上天，但姜濤依然保持住一份純真謙卑的心，抵佢成為「我最喜愛男歌手」。
姜糖超級夢幻時刻
關鍵詞姜濤