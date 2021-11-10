姜濤紀錄片《答案》揭突然抑鬱真正原因：前一秒仲笑，下一秒已經…

MIRROR人氣王姜濤日前推出個人紀錄片《答案》，揭露自己真性情。姜濤重提今年5月突然於社交網表示「I’m tired of everything」的帖文，他坦言這一年發生很多事，經歷家人及好友離世，突然覺得自己像有抑鬱症一樣。

文：東方新地 ｜圖：姜濤[email protected]_show、姜濤《答案》[email protected] 截圖