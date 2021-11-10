姜濤紀錄片《答案》揭突然抑鬱真正原因：前一秒仲笑，下一秒已經…
MIRROR人氣王姜濤日前推出個人紀錄片《答案》，揭露自己真性情。姜濤重提今年5月突然於社交網表示「I’m tired of everything」的帖文，他坦言這一年發生很多事，經歷家人及好友離世，突然覺得自己像有抑鬱症一樣。
文：東方新地 ｜圖：姜濤[email protected]_show、姜濤《答案》[email protected] 截圖
自揭突然抑鬱真正原因
MIRROR人氣王姜濤的個人紀錄片《答案》日前首播，揭露他的真性情。短片開首姜濤已坦言：「我拍呢段片並唔係想多啲人鍾意我」，表示姜糖看完後覺得「原來唔係想像中咁嘅」也不要緊，只希望大家可以認識真正的自己。今年5月姜濤突然於社交網留言：「I’m tired of everything」，他在紀錄片中解釋事件：「其實嗰日好好地，我拍個廣告，由朝早化妝到拍嘢之前都好正常，但唔知點解突然之間個情緒好低落，唔知自己做緊啲乜。」接著姜濤坦言這一年發生很多事情，經歷過家人及好友離世，突然覺得自己像有抑鬱症一樣，更直言：「前一秒仲笑，下一秒已經黑晒面」，他表示私底下會同花姐傾訴心事：「係我信任佢嘅一個行動，有好多嘢佢知，連我阿媽都唔知」。
肥仔：佢依家真係囂咗！
鏡頭一轉，姜濤幫老友鬼鬼的肥仔@ERROR（梁業）按摩，肥仔表示排舞師曾問他們排舞室的射燈是否太刺眼，爆姜濤竟然答因為有他在，肥仔更搞笑說：「一個不知廉恥嘅𡃁仔，姜濤已經進化，佢以前唔會講啲咁嘅嘢，佢依家真係囂咗！」姜濤聞言即傻笑答道：「我已經唔係以前嘅我」。之後畫面轉到姜濤最愛的籃球場，眼見他打籃球時十分認真，更直言：「真打我就好惡話畀你聽」。姜濤又指不時會有粉絲在球場上等候合照，不過他自知打完波好「污糟」，所以會和朋友夾計突然跑走，十分搞笑。