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姜濤投資7位數榮升「姜老闆」 傳MIRROR補辦演唱會唔識答 花姐忍唔住幫口答

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姜濤近日創立自家服裝品牌並取名為《TO ZERO》，創作意念包含姜濤名字「To」，亦象徵着「返璞歸零」。姜濤榮升「姜老闆」，在今天（27日）現身銅鑼灣時代廣場造勢，大批粉絲到場支持，場面相當熱鬧！

姜濤 花姐 恭喜「姜老闆」！
恭喜「姜老闆」！（圖片來源：東方新地）
姜濤 花姐
（圖片來源：東方新地）

投資約6、7位數搞品牌

姜濤接受傳媒訪問，被問到今次品牌對佢有咩意義，姜濤表示：「都係一個人生大事，第一次有自己品牌，所以都係除咗用音樂，依家有另一個途徑表達自己想表達嘅message 。」至於準備咗幾耐，佢透露籌備咗半年以上時間，投資咗大概6、7位數。姜濤笑言：「我淨係覺得我呢個老闆唔係好盡責，因為對於錢嘅嘢我都唔係好識嘅，即係唔係畀公司就係畀屋企人去睇我啲數 。」對於MIRROR成員之前都有創立個人品牌嘅經驗，姜濤都話有向佢哋「偷師」 。

姜濤續說品牌有「99」呢個數字別具意義，「係我人生重要數字，其一係99年出世，另外比賽時又係99號。」另外該品牌有咩大計 ，佢笑住咁講「我計過，如果一年有三個系列嘅話，都有廿年，希望維持到廿年啦！所以我都算係陪大家行呢段人生。」

姜濤 花姐 鄭秀文 KOL
姜濤認唔識管理金錢，之後想做生意話要開餐廳，原因係父親做廚師。（圖片來源：IG＠keung_show）

MIRROR紅館演唱會特設退飛安排 姜濤澄清換唔到個人演唱會飛

近日傳出MIRROR將會在亞洲博覽館補辦演唱會，還有姜濤、Anson Lo、阿Jer及Edan等6位成員舉行個人演唱會，消息一出令眾粉絲極為期待。姜濤直言：「大家都會陸續有個人演唱會同團體演唱會，準備同大家見面，詳情要等公司公布。」談到個人演唱會有咩計劃，姜濤補充一點希望會有嘉賓：「如果有機會會請唔同人合作，亦有機會會請MIRROR兄弟撐場。」

至於早前因MIRROR紅館演唱會發生意外特設退飛安排，姜濤：「MIRROR演唱會嘅飛換返MIRROR演唱會，就換唔到個人」，佢又話「好快」會有團體演唱會，而網上傳出原本補辦演唱會是今年舉行，姜濤即時「黑人問號」，最後更出動花姐救駕指「如果唔識答就話唔知道」，之後姜濤好誠實話「我真係唔知喎呢個！」

姜濤 花姐 chillclub 紅白大戰
近日傳出MIRROR將會在亞洲博覽館補辦演唱會。（圖片來源：[email protected]
姜濤 花姐 MIRROR 昨天因為感冒而缺席《全民造星5》的AK都有出席活動。
（圖片來源：東方新地）
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撰文：東方新地圖片來源：東方新地 IG＠keung_show

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