姜濤投資7位數榮升「姜老闆」 傳MIRROR補辦演唱會唔識答 花姐忍唔住幫口答
投資約6、7位數搞品牌
姜濤接受傳媒訪問，被問到今次品牌對佢有咩意義，姜濤表示：「都係一個人生大事，第一次有自己品牌，所以都係除咗用音樂，依家有另一個途徑表達自己想表達嘅message 。」至於準備咗幾耐，佢透露籌備咗半年以上時間，投資咗大概6、7位數。姜濤笑言：「我淨係覺得我呢個老闆唔係好盡責，因為對於錢嘅嘢我都唔係好識嘅，即係唔係畀公司就係畀屋企人去睇我啲數 。」對於MIRROR成員之前都有創立個人品牌嘅經驗，姜濤都話有向佢哋「偷師」 。
姜濤續說品牌有「99」呢個數字別具意義，「係我人生重要數字，其一係99年出世，另外比賽時又係99號。」另外該品牌有咩大計 ，佢笑住咁講「我計過，如果一年有三個系列嘅話，都有廿年，希望維持到廿年啦！所以我都算係陪大家行呢段人生。」
MIRROR紅館演唱會特設退飛安排 姜濤澄清換唔到個人演唱會飛
近日傳出MIRROR將會在亞洲博覽館補辦演唱會，還有姜濤、Anson Lo、阿Jer及Edan等6位成員舉行個人演唱會，消息一出令眾粉絲極為期待。姜濤直言：「大家都會陸續有個人演唱會同團體演唱會，準備同大家見面，詳情要等公司公布。」談到個人演唱會有咩計劃，姜濤補充一點希望會有嘉賓：「如果有機會會請唔同人合作，亦有機會會請MIRROR兄弟撐場。」
至於早前因MIRROR紅館演唱會發生意外特設退飛安排，姜濤：「MIRROR演唱會嘅飛換返MIRROR演唱會，就換唔到個人」，佢又話「好快」會有團體演唱會，而網上傳出原本補辦演唱會是今年舉行，姜濤即時「黑人問號」，最後更出動花姐救駕指「如果唔識答就話唔知道」，之後姜濤好誠實話「我真係唔知喎呢個！」
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