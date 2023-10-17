姜濤跑步減肥短衫短褲上陣 自暴其短露粗壯雙腿嚇親網民

現年24歲的MIRROR成員姜濤舉手投足都備受外界關注，尤其是身形變化屢次受網民抨擊。過去體重曾經高達200磅的他，近年經常被指身形反彈兼暴漲，有網民早前在街上撞見正在做運動的姜濤，一向愛穿長衫長褲的他激罕地以短衫短褲示人，一雙腿終於重見光明，但卻竟然嚇親網民……