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姜濤跑步減肥短衫短褲上陣 自暴其短露粗壯雙腿嚇親網民

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現年24歲的MIRROR成員姜濤舉手投足都備受外界關注，尤其是身形變化屢次受網民抨擊。過去體重曾經高達200磅的他，近年經常被指身形反彈兼暴漲，有網民早前在街上撞見正在做運動的姜濤，一向愛穿長衫長褲的他激罕地以短衫短褲示人，一雙腿終於重見光明，但卻竟然嚇親網民……

姜濤 街跑 姜濤 身形 現時的姜濤身形再受關注。
姜濤最近多次因為身形而受到外界關注。（圖片來源：IG@juneko618）
姜濤 街跑 2020年的姜濤曾經非常之瘦。
2020年的姜濤曾經非常之瘦。（圖片來源：IG@keung_show）

姜濤激罕公開白滑雙腿

有網民在網上公開2張撞見姜濤在街上跑步的照片，從照片所見，姜濤穿上一身清爽黑白色短袖運動裝，一改平時由頭包到腳的造型，更極罕有地露出大腿和小腿！不過，姜濤脫去厚重的衣服後更加凸顯其脹卜卜身形，小肚腩和粗壯雙腿一覽無遺，令網民大為震驚：「嘩，見識到姜濤下面好粗呀！」、「好誇張」、「不得了」、「好粗壯」、「唔怪得要收收埋埋着長褲」。

姜濤 街跑 姜濤穿上一身清爽黑白色短袖運動裝，一改平時由頭包到腳的造型。
姜濤穿上一身清爽黑白色短袖運動裝，一改平時由頭包到腳的造型。（圖片來源：網上圖片）
姜濤 街跑 雙腿都幾有肉地！
雙腿都幾有肉地！（圖片來源：網上圖片）

姜濤少有著短褲 曾被193質疑雙腿是義肢

其實姜濤對於自己雙腳一直保持住神秘感，就連張繼聰和193等人都表示未見過！他們曾經在《爆谷一周》中與谷德昭、肥仔等人正討論腳毛方面的話題，眾人一講起姜濤，張繼聰即表示：「講還講，從來冇人見過阿姜隻腳！」谷德昭還呼籲姜濤自拍一張自己的雙腳做「呈堂證供」，193馬上直加把嘴笑指：「唔知佢嗰個係唔係義肢嚟㗎呢？」

姜濤 街跑 193曾經在節目上質疑姜濤雙腿是義肢，不過當然只是開玩笑！
193曾經在節目上質疑姜濤雙腿是義肢，不過當然只是開玩笑！（圖片來源：ViuTV）
姜濤 街跑 姜濤去年11月曾經因腳受傷而做手術。
姜濤去年11月曾經因腳受傷而做手術。（圖片來源：IG@keung_show）

姜濤疑身形反彈

姜濤出道至今的身形變化經常引起網民關注，本來是一名肥仔的他曾最高峰體重高達200磅，直到19歲參加《全民造星》時減肥成功搖身一變成為小鮮肉大受歡迎。然而，爆紅後的姜濤未知是否壓力爆煲，貪食的他身形多次反彈，他穿的衣服亦變得幾乎千篇一律都是黑色，但上鏡望落仍然覺得愈來愈大份。當日現身港台的姜濤更再創高峰，身形和臉蛋都明顯比起之前更加圓潤，引起網民熱烈討論。

姜濤 街跑 姜濤 身形 姜B咁弗咁靚仔，點估到佢小學時期原來係肥仔一名。
姜B咁弗咁靚仔，點估到佢小學時期原來係肥仔一名。（東方新地）
姜濤 街跑 姜濤 身形 姜濤19歲參加《全民造星》時身形瘦削。
姜濤19歲參加《全民造星》時身形瘦削。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
姜濤 街跑 姜濤 身形 決賽時更一度暴瘦。
決賽時更一度暴瘦。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
姜濤 街跑 姜濤 身形 網民都很關心他的健康狀況。
網民都很關心他的健康狀況。（圖片來源：IG@osos088567）
姜濤 街跑 姜濤 身形
（圖片來源：YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar）

網民：與花姐愈來愈似樣

當日姜濤以一身黑色恤衫和黑色闊腳褲現身，有不少網民都覺得他的打扮與其經理人花姐非常相似，同樣喜歡沉色系的闊身衣物，更有人笑指2人根本就是2母子：「花姐借件衫畀佢着？」、「情侶裝？」。不過，亦有不少網民對於姜濤的身形愈來愈大份表示擔憂：「應該停工搞好身體同情緒先係解決辦法」、「佢咁重推膝頭哥同腳好大壓力」；亦有網民認為他作為偶像應該要再自律一點好好保持好的體態：「班經理人點解可以咁放縱佢」、「作為偶像派唔keep住自己身形算唔算唔專業？」

姜濤 街跑 姜濤 身形 有網民指出姜濤與花姐似足着情侶裝！
有網民指出姜濤與花姐愈來愈似樣……（圖片來源：網上圖片）
姜濤 街跑 姜濤 身形
（圖片來源：IG@keung_show）
姜濤 街跑 姜濤 身形 mirror 花姐 花姐常陪MIRROR出席活動，包括剛剛完成的姜濤演唱會
花姐和姜濤經常被指似2母子，而姜濤亦曾經講過視對方為再生父母。（圖片來源：東方新地）
姜濤 街跑 姜濤 身形 2人都很喜歡闊袍大袖的衣物。
2人都很喜歡闊袍大袖的衣物。（圖片來源：FB@車淑梅）

神隱半個月打波 再脹一個碼

叱咤頒獎典禮後，一度成為網民箭靶的姜濤連日受到網民攻擊。神隱半個月，姜濤至今在社交網站還未有更新動態，不過有網友疑似捕捉到姜濤穿著全身黑衫黑褲打藍球，期後這名網友拍攝了影片上傳在社交網站。從片中看見姜濤疑似身形再次暴漲，比起叱咤頒獎典禮那時，明顯再胖了一個碼，更被網友嘲笑體重像200磅。

姜濤 街跑 姜濤 身形 姜濤 疑似姜濤被捕捉。
疑似姜濤被捕捉。（圖片來源：網上影片）
姜濤 街跑 姜濤 身形 姜濤 姜濤被網友話佢行行企企點減肥。
姜濤被網友話佢行行企企點減肥。（圖片來源：網上影片）
姜濤 街跑 姜濤 身形 姜濤 目測真係肥咗好多。
目測真係肥咗好多。（圖片來源：網上影片）

姜濤日食8.6巨無霸 先可以到200磅

因為MIRROR 12子曾任麥當勞代言人，姜濤還曾代言Big Mac餐，所以遭網友揶他，問他吃了多少個Big Mac餐！網友更認真地幫他計算卡路里，指無得做運動的他身體明顯發福，目測88kg，即係 194磅，比去年11月籃球時受傷的73kg，足足多了15公斤，而以每個巨無霸496卡路里計算，每日需要吃8.6個才能達到194磅體重，並總結：「姜濤要連續50日每日食8.6個巨無霸total食434個就可以達到佢而家嘅身型！」

姜濤 街跑 姜濤 身形 姜濤親身示範急口令。
姜濤之前曾代言麥記及巨無霸餐。（圖片來源：官方發相）
姜濤 街跑 姜濤 身形 姜濤 有網民幫姜濤計算，若他以目測的體重來量度，每天需吃至少8個巨無霸，才到達現在的體重
有網民幫姜濤計算，若他以目測的體重來量度，每天需吃至少8個巨無霸，才到達現在的體重（圖片來源：連登討論區）

港版《男兒爭入樽》Stanley、193笑姜濤漲似安西教練

之前AK江𤒹生、Edan呂爵安、Stanley邱士縉和ERROR的193郭嘉駿出席《Slam Dunk 電影版》香港首映禮，四子在接受傳聞訪問時，被問到佢地適合做港版《入樽》邊個角色嘅時候，當提到MIRROR成員姜濤最適合當《Slam Dunk》邊個角色嘅時候，Stanley同193就即刻話：「姜濤宜家似安西」，嚇到Edan都即刻劃清界限：「嗱嗱嗱，係Stanley同193講㗎！」

姜濤 街跑 姜濤 身形 姜濤 當被問到MIRROR成員姜濤最適合當《Slam Dunk》邊個角色嘅時候，Stanley同193就即刻話安西教練！
當被問到MIRROR成員姜濤最適合當《Slam Dunk》邊個角色嘅時候，Stanley同193就即刻話安西教練！（圖片來源：東方新地）
姜濤 街跑 姜濤 身形 姜濤 MIRROR 仔細睇又真係幾似
仔細睇又真係幾似（圖片來源：Slam Dunk漫畫）
姜濤 街跑 姜濤 身形 MIRROR 姜濤 姜濤細細個開始已經肥底
姜濤細細個開始已經肥底（圖片來源：ViuTV截圖）

姜濤漲爆現身叱咤 自爆唔敢上磅

姜濤腳傷後首次亮相於元旦舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，當日姜濤漲爆登場，又跪地又落台跳來跳去，有網民更估計姜濤至少有200磅。姜濤在後台接受訪問時，亦表示因為腳傷做唔到運動之餘，更加擔心到唔敢上磅。雖然姜濤發福不少，但一班粉絲表示毫不介意，反而大讚姜濤肥得可愛，連肥嘟嘟嘅手指都肥得可愛！

姜濤 街跑 姜濤 身形 MIRROR 姜濤 姜濤腳傷後首次亮相於元旦舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》
姜濤腳傷後首次亮相於元旦舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》（圖片來源：東方新地）
姜濤 街跑 姜濤 身形 MIRROR 姜濤 粉絲們都話就算姜濤肥都肥得可愛
粉絲們都話就算姜濤肥都肥得可愛（圖片來源：東方新地）
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（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤 街跑 姜濤 身形 MIRROR 姜濤
（圖片來源：網民留言截圖）

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身材輕微翻脹 不顧儀容做到氣喘

發育時期曾經體重高達200磅的姜濤，經過刻苦鍛練減磅，才長期keep住現時的140磅體重，不過本身是肥底的他，稍為放肆進食便好易發福，為保持狀態他不敢掉以輕心，入行以來都積極操練，早在起程台灣拍劇前，本刊便拍到他一個人到維園做運動操fit，當日下午五時許，姜B一個人跑住入維園，他先揀了一個少人的角落位置先做伸展運動，向來淘氣的他自創的體操亦相當另類，只見他配合呼吸大力伸展雙手，之後蹲低再起身，連續做了幾十次才停下來喘息，狂操一輪頭髮亂晒兼大汗淋漓，他依然未捨得停，戲肉還在後頭，做完伸展運動拉筋，便開始高強度練習，成功需苦幹，為保一哥地位，姜濤自我操fit亦非常嚴苛！

姜濤 街跑 姜濤 身形 曾經試過體重高達200磅，姜濤入行後亦努力減肥，出發到台灣拍劇前，本刊便拍到他一個人到維園加操，只見他用力伸開雙手，之後蹲低再起身，非常落力鍛練。
曾經試過體重高達200磅，姜濤入行後亦努力減肥，出發到台灣拍劇前，本刊便拍到他一個人到維園加操，只見他用力伸開雙手，之後蹲低再起身，非常落力鍛練。
姜濤 街跑 姜濤 身形 蹲低又起身伸展雙手其實都幾費力，狂操一輪姜濤搞到頭髮直豎，趕緊減肥也顧不了儀容。
蹲低又起身伸展雙手其實都幾費力，狂操一輪姜濤搞到頭髮直豎，趕緊減肥也顧不了儀容。
姜濤 街跑 姜濤 身形 21歲的姜濤本身就愛賣萌，當日操fit時便不時露出有趣表情，無啦啦突然依起棚牙笑，流露其可愛一面！
21歲的姜濤本身就愛賣萌，當日操fit時便不時露出有趣表情，無啦啦突然依起棚牙笑，流露其可愛一面！
姜濤 街跑 姜濤 身形 密集式做足廿多分鐘，姜濤開始做到上氣唔接下氣，要停下來喘息，更辛苦得大叫！
密集式做足廿多分鐘，姜濤開始做到上氣唔接下氣，要停下來喘息，更辛苦得大叫！
姜濤 街跑 姜濤 身形 做完一輪伸展體操，姜 B 索性在公園角落位做完掌上壓，再做 Burpess，有效減脂及訓練肌肉。
做完一輪伸展體操，姜 B 索性在公園角落位做完掌上壓，再做 Burpess，有效減脂及訓練肌肉。
姜濤 街跑 姜濤 身形 狂操一輪，姜B做到身水身汗，成個背脊都濕晒！
狂操一輪，姜B做到身水身汗，成個背脊都濕晒！
姜濤 街跑 姜濤 身形 在維園運動近一小時，姜B在長凳坐下休息，可惜呢個角度睇，姜B體形確實比前略胖，難怪他要加緊急操。
在維園運動近一小時，姜B在長凳坐下休息，可惜呢個角度睇，姜B體形確實比前略胖，難怪他要加緊急操。

姜濤餐餐炸雞薯條最肥試過200磅

人人叫佢姜 B，可能係最成功最吸粉嘅小鮮肉兼女人湯圓，係呀，姜濤出道前都係肥仔，仲要由細肥到大一度達到200磅個人巔峰。曾經餐餐炸雞薯條、臨瞓啪多兩個漢堡包，中學後姜濤唔想再過被取笑連向心儀女生表白都冇勇氣嘅日子，睇住對方同靚仔拍拖，姜濤因此下定決心跑步減肥，呢個習慣到今時今日做咗萬人迷仲堅持緊。

姜濤 街跑 姜濤 身形 姜濤昔日200磅「死肥仔」變今日男神！個個都是潛力股 圈中肥仔血淚史

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撰文：東方新地圖片來源：IG@keung_show、ViuTV影片截圖、[email protected]、IG@juneko618、IG@osos088567、IG@keung_show、IG@pkwok002_keungcandy

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