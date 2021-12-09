姜濤混血索表妹Angelina變人肉佈景板 曾參加華姐想入行同表哥打對台

姜濤在香港土生土長，估唔到有個青梅竹馬的中英混妹索表妹Angelina Dean楊佳琪，自小甚有表演慾的Angelina曾參選華姐被封「翻版苟芸慧」，自公開與姜濤所拍的Vlog後，託表哥鴻福人氣勁升。Angelina一直在溫哥華生活，近月在當地舉行有關姜濤的活動，她都現身捧場，一班姜糖亦愛屋及烏，爭相與Angelina合照。