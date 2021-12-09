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姜濤混血索表妹Angelina變人肉佈景板 曾參加華姐想入行同表哥打對台

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撰文：東方新地

姜濤在香港土生土長，估唔到有個青梅竹馬的中英混妹索表妹Angelina Dean楊佳琪，自小甚有表演慾的Angelina曾參選華姐被封「翻版苟芸慧」，自公開與姜濤所拍的Vlog後，託表哥鴻福人氣勁升。Angelina一直在溫哥華生活，近月在當地舉行有關姜濤的活動，她都現身捧場，一班姜糖亦愛屋及烏，爭相與Angelina合照。

撰文：東方新地 圖片：[email protected][email protected] Dean

姜濤派表妹做代表

為慶祝姜濤出道三周年，早前「加拿大姜濤應援團」在溫哥華時代坊中庭會舉辦「姜濤出道三周年展覽」，現場用大型LED熒幕播放姜濤的MV，還有姜濤人形紙板公仔，有不少姜濤到場影相，雖然姜濤未能現身，不過有「姜的替身」混血表妹Angelina代表哥撐場，現場所見，Angelina仲被姜糖瘋狂集郵，人氣都唔弱！

Angelina被姜糖重重包圍。（圖片來源：YouTube@Angelina Dean）
Angelina被姜糖重重包圍。（圖片來源：[email protected] Dean）
Angelina早前現身在溫哥華舉行的「姜濤出道三周年展覽」。（圖片來源：YouTube@Angelina Dean）
Angelina早前現身在溫哥華舉行的「姜濤出道三周年展覽」。（圖片來源：[email protected] Dean）

讀加國名牌大學

姜濤表妹名叫Angelina Dean楊佳琪，今年21歲，細姜濤一歲，父親是英國人，母親是香港人，是一名中英混血兒，她在加拿大長大，就讀加拿大著名學府英屬哥倫比亞大學，主要語言是英文與普通話。她經常拍片記錄日常生活小事，是一名YouTuber。雖然住溫哥華，但不時返港探親，與姜濤一起長大，而且感情要好。

Agelina今年21歲，擁有亮麗的外表。（圖片來源：IG@angelinadean）
Agelina今年21歲，擁有亮麗的外表。（圖片來源：[email protected]
Angelina身材非常出眾。（圖片來源：IG@angelinadean）
Angelina身材非常出眾。（圖片來源：[email protected]

參加溫哥華華姐五強止步

19年，Angelina參加《溫哥華華裔小姐競選》，她形容這是她人生夢想。如果當時她能勝出比賽，就可以代表溫哥華到香港參加由無綫舉辦的《國際中華小姐競選》，與表哥打對台，不過最後她在五強止步。有網民讚她似苟芸慧，其實苟芸慧也住過加拿大，並在多倫多華裔小姐奪冠，其後來港參加09年國際中華小姐競選，再贏冠軍入行。

Angelina(左3)於19年參加溫哥華華裔小姐，可惜五強止步。（圖片來源：IG@angelinadean）
Angelina(左3)於19年參加溫哥華華裔小姐，可惜五強止步。（圖片來源：[email protected]
日前Angelina自拍運動Look，愛做運動的她身形非常健美。（圖片來源：IG@angelinadean）
日前Angelina自拍運動Look，愛做運動的她身形非常健美。（圖片來源：[email protected]

與姜濤同遊香港拍片爆紅

Angelina不時在社交網分享與姜濤的親密互動，包括二人童年時合唱的短片，當時姜濤只得三、四歲，拎住對筷子扮咪唱歌，十分可愛。前年年初Angelina曾來港旅遊兼探親，拍埋Vlog放上社交網，此後人氣開始升，即使獨自到商場撐姜濤的活動，已經有姜糖認出並將她包圍，紛紛要求合照，場面震撼令她表示受寵若驚。

Angelina與姜濤兒時的合唱片段，二人都非常可愛。（圖片來源：IG@angelinadean）
Angelina與姜濤兒時的合唱片段，二人都非常可愛。（圖片來源：[email protected]
Angelina兩年前來港玩，姜濤一有時間就帶表妹周圍去，行街買衫、食漢堡包、去嘉年華玩，全程都非常照顧表妹，二人全程用英語傾偈，姜濤對答亦很流暢。（圖片來源：YouTube@Angelina Dean）
Angelina兩年前來港玩，姜濤一有時間就帶表妹周圍去，行街買衫、食漢堡包、去嘉年華玩，全程都非常照顧表妹，二人全程用英語傾偈，姜濤對答亦很流暢。（圖片來源：[email protected] Dean）

越洋為表妹打氣

姜濤被指意外捧紅中英混血兒表妹Angelina，令她知名度有增無減，在溫哥華不時被「姜糖」捕獲集郵。早前姜濤出席公開活動時表示冇諗過會發展成咁，希望大家留意表妹之餘，都留意埋MIRROR。因為相隔兩地工作太忙，姜濤直言最近好少與表妹聯絡，不過他笑言：「希望佢繼續紅落去！」

姜濤曾於社交網絡開live跟粉絲互動時，黑色長髮、五官突岀又皮膚白晢的Angelina突然冒出，介紹自己叫是姜濤的表妹，搞到粉絲們很興奮，又大讚表妹很漂亮。（圖片來源：IG@keung_show）
姜濤曾於社交網絡開live跟粉絲互動時，黑色長髮、五官突岀又皮膚白晢的Angelina突然冒出，介紹自己叫是姜濤的表妹，搞到粉絲們很興奮，又大讚表妹很漂亮。（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤形容Angelina為人太Open，不是他喜歡的類型。（圖片來源：IG@angelinadean）
姜濤形容Angelina為人太Open，不是他喜歡的類型。（圖片來源：[email protected]

大爆表妹發明星夢

Angelina有樣有身材，身為表哥的姜濤又對她有甚麼看法呢？姜濤指Angelina自小愛出風頭，好恨入娛樂圈，他坦言自己的理想女友不是Angelina這種，因為她比較Open，唔注重細節，而且有時行為太瘋癲。

去片：睇吓身在溫哥華的Angelina幾咁受姜糖歡迎

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