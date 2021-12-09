姜濤混血索表妹Angelina變人肉佈景板 曾參加華姐想入行同表哥打對台
撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected] Dean
姜濤派表妹做代表
為慶祝姜濤出道三周年，早前「加拿大姜濤應援團」在溫哥華時代坊中庭會舉辦「姜濤出道三周年展覽」，現場用大型LED熒幕播放姜濤的MV，還有姜濤人形紙板公仔，有不少姜濤到場影相，雖然姜濤未能現身，不過有「姜的替身」混血表妹Angelina代表哥撐場，現場所見，Angelina仲被姜糖瘋狂集郵，人氣都唔弱！
讀加國名牌大學
姜濤表妹名叫Angelina Dean楊佳琪，今年21歲，細姜濤一歲，父親是英國人，母親是香港人，是一名中英混血兒，她在加拿大長大，就讀加拿大著名學府英屬哥倫比亞大學，主要語言是英文與普通話。她經常拍片記錄日常生活小事，是一名YouTuber。雖然住溫哥華，但不時返港探親，與姜濤一起長大，而且感情要好。
參加溫哥華華姐五強止步
19年，Angelina參加《溫哥華華裔小姐競選》，她形容這是她人生夢想。如果當時她能勝出比賽，就可以代表溫哥華到香港參加由無綫舉辦的《國際中華小姐競選》，與表哥打對台，不過最後她在五強止步。有網民讚她似苟芸慧，其實苟芸慧也住過加拿大，並在多倫多華裔小姐奪冠，其後來港參加09年國際中華小姐競選，再贏冠軍入行。
與姜濤同遊香港拍片爆紅
Angelina不時在社交網分享與姜濤的親密互動，包括二人童年時合唱的短片，當時姜濤只得三、四歲，拎住對筷子扮咪唱歌，十分可愛。前年年初Angelina曾來港旅遊兼探親，拍埋Vlog放上社交網，此後人氣開始升，即使獨自到商場撐姜濤的活動，已經有姜糖認出並將她包圍，紛紛要求合照，場面震撼令她表示受寵若驚。
越洋為表妹打氣
姜濤被指意外捧紅中英混血兒表妹Angelina，令她知名度有增無減，在溫哥華不時被「姜糖」捕獲集郵。早前姜濤出席公開活動時表示冇諗過會發展成咁，希望大家留意表妹之餘，都留意埋MIRROR。因為相隔兩地工作太忙，姜濤直言最近好少與表妹聯絡，不過他笑言：「希望佢繼續紅落去！」
大爆表妹發明星夢
Angelina有樣有身材，身為表哥的姜濤又對她有甚麼看法呢？姜濤指Angelina自小愛出風頭，好恨入娛樂圈，他坦言自己的理想女友不是Angelina這種，因為她比較Open，唔注重細節，而且有時行為太瘋癲。