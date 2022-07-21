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姜濤深夜上酒店密會性感長裙女 姜糖冇呷醋兼大讚身形好？

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人氣男團MIRROR於下周一（25日）開首個紅館騷，12個靚仔近排密密加操，務求以最佳狀態答謝咁多位鏡粉支持。而人氣王姜濤噚晚（20日）操完一輪竟然冇即刻返屋企休息，反而上酒店房同性感長裙女喺牀上面談心？到底邊位靚女咁好采得到姜濤寵愛？

姜濤 姜濤排完舞深夜去酒店
姜濤排完舞深夜去酒店（圖片來源：[email protected]

性感長裙女原來係姜濤表妹？

性感長裙女原來係姜濤表妹楊佳琪（Angelina Dean），最近特登由加拿大飛嚟香港，準備下個禮拜撐表哥首個紅館騷。靚女表妹咁有誠意，難怪姜濤排完舞都要趕去酒店見表妹，而粉絲知道性感長裙女真正身份係姜濤表妹當然亦冇呷醋，仲留言大讚「表妹好靚身形fit 爆」、「表妹同表哥都噤（咁）靚」。

姜濤 姜濤同性感表妹喺牀上面談心
姜濤同性感表妹喺牀上面談心（圖片來源：IG＠Keung_show）
姜濤 姜濤表妹
姜濤表妹（圖片來源：[email protected]
姜濤 姜濤表妹
姜濤表妹（圖片來源：[email protected]
姜濤 姜濤表妹
姜濤表妹（圖片來源：[email protected]

姜濤表妹讀加國名牌大學

身形火辣嘅姜濤表妹Angelina細過姜B一歲， 2019年參選過溫哥華華裔小姐並晉身五強，可惜最後三甲不入。姜濤表妹父親是英國人，母親是香港人，是一名中英混血兒，她在加拿大長大，就讀加拿大著名學府英屬哥倫比亞大學，主要語言是英文與普通話。她經常拍片記錄日常生活小事，是一名YouTuber。雖然住溫哥華，但不時返港探親，與姜濤一起長大，而且感情要好。

姜濤 Agelina今年21歲，擁有亮麗的外表。
Agelina今年21歲，擁有亮麗的外表。（圖片來源：[email protected]
姜濤 Angelina身材非常出眾。
Angelina身材非常出眾。（圖片來源：[email protected]

姜濤表妹參加溫哥華華姐五強止步

19年，Angelina參加《溫哥華華裔小姐競選》，她形容這是她人生夢想。如果當時她能勝出比賽，就可以代表溫哥華到香港參加由無綫舉辦的《國際中華小姐競選》，與表哥打對台，不過最後她在五強止步。有網民讚她似苟芸慧，其實苟芸慧也住過加拿大，並在多倫多華裔小姐奪冠，其後來港參加19年國際中華小姐競選，再贏冠軍入行。

姜濤 Angelina左3)於19年參加溫哥華華裔小姐，可惜五強止步。
Angelina(左3)於19年參加溫哥華華裔小姐，可惜五強止步。（圖片來源：[email protected]
姜濤 日前Angelina自拍運動Look，愛做運動的她身形非常健美。
日前Angelina自拍運動Look，愛做運動的她身形非常健美。（圖片來源：[email protected]

表妹曾與姜濤同遊香港拍片爆紅

Angelina不時在社交網分享與姜濤的親密互動，包括二人童年時合唱的短片，當時姜濤只得三、四歲，拎住對筷子扮咪唱歌，十分可愛。前年年初Angelina曾來港旅遊兼探親，拍埋Vlog放上社交網，此後人氣開始升，即使獨自到商場撐姜濤的活動，已經有姜糖認出並將她包圍，紛紛要求合照，場面震撼令她表示受寵若驚。

Angelina與姜濤兒時的合唱片段，二人都非常可愛。
Angelina與姜濤兒時的合唱片段，二人都非常可愛。（圖片來源：[email protected]
Angelina兩年前來港玩，姜濤一有時間就帶表妹周圍去，行街買衫、食漢堡包、去嘉年華玩，全程都非常照顧表妹，二人全程用英語傾偈，姜濤對答亦很流暢。
Angelina兩年前來港玩，姜濤一有時間就帶表妹周圍去，行街買衫、食漢堡包、去嘉年華玩，全程都非常照顧表妹，二人全程用英語傾偈，姜濤對答亦很流暢。（圖片來源：[email protected] Dean）

姜濤越洋為表妹打氣

姜濤被指意外捧紅中英混血兒表妹Angelina，令她知名度有增無減，在溫哥華不時被「姜糖」捕獲集郵。早前姜濤出席公開活動時表示冇諗過會發展成咁，希望大家留意表妹之餘，都留意埋MIRROR。因為相隔兩地工作太忙，姜濤直言最近好少與表妹聯絡，不過他笑言：「希望佢繼續紅落去！」

姜濤曾於社交網絡開live跟粉絲互動時，黑色長髮、五官突岀又皮膚白晢的Angelina突然冒出，介紹自己叫是姜濤的表妹，搞到粉絲們很興奮，又大讚表妹很漂亮。
姜濤曾於社交網絡開live跟粉絲互動時，黑色長髮、五官突岀又皮膚白晢的Angelina突然冒出，介紹自己叫是姜濤的表妹，搞到粉絲們很興奮，又大讚表妹很漂亮。（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤形容Angelina為人太Open，不是他喜歡的類型。
姜濤形容Angelina為人太Open，不是他喜歡的類型。（圖片來源：[email protected]

姜濤大爆表妹發明星夢

Angelina有樣有身材，身為表哥的姜濤又對她有甚麼看法呢？姜濤指Angelina自小愛出風頭，好恨入娛樂圈，他坦言自己的理想女友不是Angelina這種，因為她比較Open，唔注重細節，而且有時行為太瘋癲。

去片：睇吓身在溫哥華的Angelina幾咁受姜糖歡迎

姜濤表妹都好受歡迎！

常見問題

姜濤深夜上酒店密會邊個？

姜濤深夜上酒店房同性感長裙女喺牀上面談心，原來係靚女表妹由加拿大飛嚟香港，仲喺社交媒體大曬多張靚相⋯⋯詳情請看

Mirror官方手燈在什麼時候可以購買?

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撰文：東方新地圖片來源：IG＠Keung_show、[email protected]資料或影片來源：[email protected] Dean

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