姜濤 身形

24歲姜濤身形暴脹大足一個碼 健康疑亮起紅燈令粉絲擔憂成焦點

最新娛聞
東方新地

廣告

現年24歲的MIRROR成員姜濤人氣高企，舉手投足都成為外界焦點，他於周一（18日）出席港台訪問時一臉倦容疑似暈一暈要助手扶住行，連身形亦大了一個碼，健康疑似亮起紅燈，情況令人擔心……

姜濤 身形 粉絲飯拍中的姜濤明顯比之前大了至少一個碼！
粉絲飯拍中的姜濤明顯比之前大了至少一個碼！（圖片來源：[email protected]
姜濤 身形 有網民指出姜濤與花姐似足着情侶裝！
有網民指出姜濤與花姐愈來愈似樣……（圖片來源：網上圖片）

承認身體不適

從粉絲所影的影片中見到，姜濤當日一臉倦容身體明顯狀況欠佳，見到一大班粉絲他都無動於衷，僅揮揮手、說句不好意思就離開，並未有上前接過粉絲們的信件及禮物。他事後在IG承認自己身體不適，因此沒辦法留太久收粉絲們的信，並再向在門外守候多時的「姜糖」表示真的感到非常抱歉。

姜濤 身形 姜濤當日一臉倦容身體明顯狀況欠佳，見到一大班粉絲他都無動於衷，僅揮揮手、說句不好意思就離開。
姜濤當日一臉倦容身體明顯狀況欠佳，見到一大班粉絲他都無動於衷，僅揮揮手、說句不好意思就離開。（圖片來源：IG@pkwok002_keungcandy）
姜濤 身形 他事後在IG承認自己身體不適，因此沒辦法留太久收粉絲們的信。
他事後在IG承認自己身體不適，因此沒辦法留太久收粉絲們的信。（圖片來源：IG@keung_show）

疑身形反彈

姜濤出道至今的身形變化經常引起網民關注，本來是一名肥仔的他曾最高峰體重高達200磅，直到19歲參加《全民造星》時減肥成功搖身一變成為小鮮肉大受歡迎。然而，爆紅後的姜濤未知是否壓力爆煲，貪食的他身形多次反彈，他穿的衣服亦變得幾乎千篇一律都是黑色，但上鏡望落仍然覺得愈來愈大份。當日現身港台的姜濤更再創高峰，身形和臉蛋都明顯比起之前更加圓潤，引起網民熱烈討論。

姜濤 身形 姜B咁弗咁靚仔，點估到佢小學時期原來係肥仔一名。
姜B咁弗咁靚仔，點估到佢小學時期原來係肥仔一名。（東方新地）
姜濤 身形 姜濤19歲參加《全民造星》時身形瘦削。
姜濤19歲參加《全民造星》時身形瘦削。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
姜濤 身形 決賽時更一度暴瘦。
決賽時更一度暴瘦。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

姜濤 身形 現時的姜濤身形再受關注。
現時的姜濤身形再受關注。（圖片來源：IG@juneko618）
姜濤 身形 網民都很關心他的健康狀況。
網民都很關心他的健康狀況。（圖片來源：IG@osos088567）

網民：與花姐愈來愈似樣

當日姜濤以一身黑色恤衫和黑色闊腳褲現身，有不少網民都覺得他的打扮與其經理人花姐非常相似，同樣喜歡沉色系的闊身衣物，更有人笑指2人根本就是2母子：「花姐借件衫畀佢着？」、「情侶裝？」。不過，亦有不少網民對於姜濤的身形愈來愈大份表示擔憂：「應該停工搞好身體同情緒先係解決辦法」、「佢咁重推膝頭哥同腳好大壓力」；亦有網民認為他作為偶像應該要再自律一點好好保持好的體態：「班經理人點解可以咁放縱佢」、「作為偶像派唔keep住自己身形算唔算唔專業？」

姜濤 身形
（圖片來源：IG@keung_show）
姜濤 身形 mirror 花姐 花姐常陪MIRROR出席活動，包括剛剛完成的姜濤演唱會
花姐和姜濤經常被指似2母子，而姜濤亦曾經講過視對方為再生父母。（圖片來源：東方新地）
姜濤 身形 2人都很喜歡闊袍大袖的衣物。
2人都很喜歡闊袍大袖的衣物。（圖片來源：FB@車淑梅）

神隱半個月打波 再脹一個碼

叱咤頒獎典禮後，一度成為網民箭靶的姜濤連日受到網民攻擊。神隱半個月，姜濤至今在社交網站還未有更新動態，不過有網友疑似捕捉到姜濤穿著全身黑衫黑褲打藍球，期後這名網友拍攝了影片上傳在社交網站。從片中看見姜濤疑似身形再次暴漲，比起叱咤頒獎典禮那時，明顯再胖了一個碼，更被網友嘲笑體重像200磅。

姜濤 身形 姜濤 疑似姜濤被捕捉。
疑似姜濤被捕捉。（圖片來源：網上影片）
姜濤 身形 姜濤 姜濤被網友話佢行行企企點減肥。
姜濤被網友話佢行行企企點減肥。（圖片來源：網上影片）
姜濤 身形 姜濤 目測真係肥咗好多。
目測真係肥咗好多。（圖片來源：網上影片）

姜濤日食8.6巨無霸 先可以到200磅

因為MIRROR 12子曾任麥當勞代言人，姜濤還曾代言Big Mac餐，所以遭網友揶他，問他吃了多少個Big Mac餐！網友更認真地幫他計算卡路里，指無得做運動的他身體明顯發福，目測88kg，即係 194磅，比去年11月籃球時受傷的73kg，足足多了15公斤，而以每個巨無霸496卡路里計算，每日需要吃8.6個才能達到194磅體重，並總結：「姜濤要連續50日每日食8.6個巨無霸total食434個就可以達到佢而家嘅身型！」

姜濤 身形 姜濤親身示範急口令。
姜濤之前曾代言麥記及巨無霸餐。（圖片來源：官方發相）
姜濤 身形 姜濤 有網民幫姜濤計算，若他以目測的體重來量度，每天需吃至少8個巨無霸，才到達現在的體重
有網民幫姜濤計算，若他以目測的體重來量度，每天需吃至少8個巨無霸，才到達現在的體重（圖片來源：連登討論區）

港版《男兒爭入樽》Stanley、193笑姜濤漲似安西教練

之前AK江𤒹生、Edan呂爵安、Stanley邱士縉和ERROR的193郭嘉駿出席《Slam Dunk 電影版》香港首映禮，四子在接受傳聞訪問時，被問到佢地適合做港版《入樽》邊個角色嘅時候，當提到MIRROR成員姜濤最適合當《Slam Dunk》邊個角色嘅時候，Stanley同193就即刻話：「姜濤宜家似安西」，嚇到Edan都即刻劃清界限：「嗱嗱嗱，係Stanley同193講㗎！」

姜濤 身形 姜濤 當被問到MIRROR成員姜濤最適合當《Slam Dunk》邊個角色嘅時候，Stanley同193就即刻話安西教練！
當被問到MIRROR成員姜濤最適合當《Slam Dunk》邊個角色嘅時候，Stanley同193就即刻話安西教練！（圖片來源：東方新地）
姜濤 身形 姜濤 MIRROR 仔細睇又真係幾似
仔細睇又真係幾似（圖片來源：Slam Dunk漫畫）
姜濤 身形 MIRROR 姜濤 姜濤細細個開始已經肥底
姜濤細細個開始已經肥底（圖片來源：ViuTV截圖）

姜濤漲爆現身叱咤 自爆唔敢上磅

姜濤腳傷後首次亮相於元旦舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，當日姜濤漲爆登場，又跪地又落台跳來跳去，有網民更估計姜濤至少有200磅。姜濤在後台接受訪問時，亦表示因為腳傷做唔到運動之餘，更加擔心到唔敢上磅。雖然姜濤發福不少，但一班粉絲表示毫不介意，反而大讚姜濤肥得可愛，連肥嘟嘟嘅手指都肥得可愛！

姜濤 身形 MIRROR 姜濤 姜濤腳傷後首次亮相於元旦舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》
姜濤腳傷後首次亮相於元旦舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》（圖片來源：東方新地）
姜濤 身形 MIRROR 姜濤 粉絲們都話就算姜濤肥都肥得可愛
粉絲們都話就算姜濤肥都肥得可愛（圖片來源：東方新地）
姜濤 身形 MIRROR 姜濤
（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤 身形 MIRROR 姜濤
（圖片來源：網民留言截圖）

姜濤 身形 MIRROR 姜濤

身材輕微翻脹 不顧儀容做到氣喘

發育時期曾經體重高達200磅的姜濤，經過刻苦鍛練減磅，才長期keep住現時的140磅體重，不過本身是肥底的他，稍為放肆進食便好易發福，為保持狀態他不敢掉以輕心，入行以來都積極操練，早在起程台灣拍劇前，本刊便拍到他一個人到維園做運動操fit，當日下午五時許，姜B一個人跑住入維園，他先揀了一個少人的角落位置先做伸展運動，向來淘氣的他自創的體操亦相當另類，只見他配合呼吸大力伸展雙手，之後蹲低再起身，連續做了幾十次才停下來喘息，狂操一輪頭髮亂晒兼大汗淋漓，他依然未捨得停，戲肉還在後頭，做完伸展運動拉筋，便開始高強度練習，成功需苦幹，為保一哥地位，姜濤自我操fit亦非常嚴苛！

姜濤 身形 曾經試過體重高達200磅，姜濤入行後亦努力減肥，出發到台灣拍劇前，本刊便拍到他一個人到維園加操，只見他用力伸開雙手，之後蹲低再起身，非常落力鍛練。
曾經試過體重高達200磅，姜濤入行後亦努力減肥，出發到台灣拍劇前，本刊便拍到他一個人到維園加操，只見他用力伸開雙手，之後蹲低再起身，非常落力鍛練。
姜濤 身形 蹲低又起身伸展雙手其實都幾費力，狂操一輪姜濤搞到頭髮直豎，趕緊減肥也顧不了儀容。
蹲低又起身伸展雙手其實都幾費力，狂操一輪姜濤搞到頭髮直豎，趕緊減肥也顧不了儀容。
姜濤 身形 21歲的姜濤本身就愛賣萌，當日操fit時便不時露出有趣表情，無啦啦突然依起棚牙笑，流露其可愛一面！
21歲的姜濤本身就愛賣萌，當日操fit時便不時露出有趣表情，無啦啦突然依起棚牙笑，流露其可愛一面！
姜濤 身形 密集式做足廿多分鐘，姜濤開始做到上氣唔接下氣，要停下來喘息，更辛苦得大叫！
密集式做足廿多分鐘，姜濤開始做到上氣唔接下氣，要停下來喘息，更辛苦得大叫！
姜濤 身形 做完一輪伸展體操，姜 B 索性在公園角落位做完掌上壓，再做 Burpess，有效減脂及訓練肌肉。
做完一輪伸展體操，姜 B 索性在公園角落位做完掌上壓，再做 Burpess，有效減脂及訓練肌肉。
姜濤 身形 狂操一輪，姜B做到身水身汗，成個背脊都濕晒！
狂操一輪，姜B做到身水身汗，成個背脊都濕晒！
姜濤 身形 在維園運動近一小時，姜B在長凳坐下休息，可惜呢個角度睇，姜B體形確實比前略胖，難怪他要加緊急操。
在維園運動近一小時，姜B在長凳坐下休息，可惜呢個角度睇，姜B體形確實比前略胖，難怪他要加緊急操。

姜濤餐餐炸雞薯條最肥試過200磅

人人叫佢姜 B，可能係最成功最吸粉嘅小鮮肉兼女人湯圓，係呀，姜濤出道前都係肥仔，仲要由細肥到大一度達到200磅個人巔峰。曾經餐餐炸雞薯條、臨瞓啪多兩個漢堡包，中學後姜濤唔想再過被取笑連向心儀女生表白都冇勇氣嘅日子，睇住對方同靚仔拍拖，姜濤因此下定決心跑步減肥，呢個習慣到今時今日做咗萬人迷仲堅持緊。

姜濤 身形 姜濤昔日200磅「死肥仔」變今日男神！個個都是潛力股 圈中肥仔血淚史

姜濤 身形 姜濤昔日200磅「死肥仔」變今日男神！個個都是潛力股 圈中肥仔血淚史

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@keung_show、ViuTV影片截圖、[email protected]、IG@juneko618、IG@osos088567、IG@keung_show、IG@pkwok002_keungcandy

讀者留言

熱門文章

 