24歲姜濤身形暴脹大足一個碼 健康疑亮起紅燈令粉絲擔憂成焦點
承認身體不適
從粉絲所影的影片中見到，姜濤當日一臉倦容身體明顯狀況欠佳，見到一大班粉絲他都無動於衷，僅揮揮手、說句不好意思就離開，並未有上前接過粉絲們的信件及禮物。他事後在IG承認自己身體不適，因此沒辦法留太久收粉絲們的信，並再向在門外守候多時的「姜糖」表示真的感到非常抱歉。
疑身形反彈
姜濤出道至今的身形變化經常引起網民關注，本來是一名肥仔的他曾最高峰體重高達200磅，直到19歲參加《全民造星》時減肥成功搖身一變成為小鮮肉大受歡迎。然而，爆紅後的姜濤未知是否壓力爆煲，貪食的他身形多次反彈，他穿的衣服亦變得幾乎千篇一律都是黑色，但上鏡望落仍然覺得愈來愈大份。當日現身港台的姜濤更再創高峰，身形和臉蛋都明顯比起之前更加圓潤，引起網民熱烈討論。
網民：與花姐愈來愈似樣
當日姜濤以一身黑色恤衫和黑色闊腳褲現身，有不少網民都覺得他的打扮與其經理人花姐非常相似，同樣喜歡沉色系的闊身衣物，更有人笑指2人根本就是2母子：「花姐借件衫畀佢着？」、「情侶裝？」。不過，亦有不少網民對於姜濤的身形愈來愈大份表示擔憂：「應該停工搞好身體同情緒先係解決辦法」、「佢咁重推膝頭哥同腳好大壓力」；亦有網民認為他作為偶像應該要再自律一點好好保持好的體態：「班經理人點解可以咁放縱佢」、「作為偶像派唔keep住自己身形算唔算唔專業？」
神隱半個月打波 再脹一個碼
叱咤頒獎典禮後，一度成為網民箭靶的姜濤連日受到網民攻擊。神隱半個月，姜濤至今在社交網站還未有更新動態，不過有網友疑似捕捉到姜濤穿著全身黑衫黑褲打藍球，期後這名網友拍攝了影片上傳在社交網站。從片中看見姜濤疑似身形再次暴漲，比起叱咤頒獎典禮那時，明顯再胖了一個碼，更被網友嘲笑體重像200磅。
姜濤日食8.6巨無霸 先可以到200磅
因為MIRROR 12子曾任麥當勞代言人，姜濤還曾代言Big Mac餐，所以遭網友揶他，問他吃了多少個Big Mac餐！網友更認真地幫他計算卡路里，指無得做運動的他身體明顯發福，目測88kg，即係 194磅，比去年11月籃球時受傷的73kg，足足多了15公斤，而以每個巨無霸496卡路里計算，每日需要吃8.6個才能達到194磅體重，並總結：「姜濤要連續50日每日食8.6個巨無霸total食434個就可以達到佢而家嘅身型！」
港版《男兒爭入樽》Stanley、193笑姜濤漲似安西教練
之前AK江𤒹生、Edan呂爵安、Stanley邱士縉和ERROR的193郭嘉駿出席《Slam Dunk 電影版》香港首映禮，四子在接受傳聞訪問時，被問到佢地適合做港版《入樽》邊個角色嘅時候，當提到MIRROR成員姜濤最適合當《Slam Dunk》邊個角色嘅時候，Stanley同193就即刻話：「姜濤宜家似安西」，嚇到Edan都即刻劃清界限：「嗱嗱嗱，係Stanley同193講㗎！」
姜濤漲爆現身叱咤 自爆唔敢上磅
姜濤腳傷後首次亮相於元旦舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，當日姜濤漲爆登場，又跪地又落台跳來跳去，有網民更估計姜濤至少有200磅。姜濤在後台接受訪問時，亦表示因為腳傷做唔到運動之餘，更加擔心到唔敢上磅。雖然姜濤發福不少，但一班粉絲表示毫不介意，反而大讚姜濤肥得可愛，連肥嘟嘟嘅手指都肥得可愛！
身材輕微翻脹 不顧儀容做到氣喘
發育時期曾經體重高達200磅的姜濤，經過刻苦鍛練減磅，才長期keep住現時的140磅體重，不過本身是肥底的他，稍為放肆進食便好易發福，為保持狀態他不敢掉以輕心，入行以來都積極操練，早在起程台灣拍劇前，本刊便拍到他一個人到維園做運動操fit，當日下午五時許，姜B一個人跑住入維園，他先揀了一個少人的角落位置先做伸展運動，向來淘氣的他自創的體操亦相當另類，只見他配合呼吸大力伸展雙手，之後蹲低再起身，連續做了幾十次才停下來喘息，狂操一輪頭髮亂晒兼大汗淋漓，他依然未捨得停，戲肉還在後頭，做完伸展運動拉筋，便開始高強度練習，成功需苦幹，為保一哥地位，姜濤自我操fit亦非常嚴苛！
姜濤餐餐炸雞薯條最肥試過200磅
人人叫佢姜 B，可能係最成功最吸粉嘅小鮮肉兼女人湯圓，係呀，姜濤出道前都係肥仔，仲要由細肥到大一度達到200磅個人巔峰。曾經餐餐炸雞薯條、臨瞓啪多兩個漢堡包，中學後姜濤唔想再過被取笑連向心儀女生表白都冇勇氣嘅日子，睇住對方同靚仔拍拖，姜濤因此下定決心跑步減肥，呢個習慣到今時今日做咗萬人迷仲堅持緊。
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