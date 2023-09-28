姜濤突傳「辭職」唔撈 轉做創新業務總監嚇親網民

MIRROR成員姜濤作為隊中人氣最高的成員之一，近年密密接job無停手，24歲仔早就已經賺到幾桶金，因此他都曾多次講笑講過想退休的言論，令一班「姜糖」都很擔心這個玩笑究竟會何時成真。今年正值MIRROR成立5周年，卻今日（28日）突然驚爆「姜濤辭職」的消息……