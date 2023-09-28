姜濤突傳「辭職」唔撈 轉做創新業務總監嚇親網民
姜濤驚爆辭職
原來，此姜濤並非MIRROR成員姜濤，而是鄭州銀行（6196）的首席資訊官！據報道指，姜濤已提交辭職申請，由於工作角色的調整，他將不再擔任此職位。該公告亦指出，姜濤辭職後將繼續出任鄭州銀行的創新業務總監。對於此次辭職，姜濤已確認與董事會意見一致，並未有與辭職相關的事項需要通知股東或債權人。
網民信以為真
由於姜濤這個名字實在太少見，不少網民見到報道都信以為真，誤以為是MIRROR的姜濤想退出娛樂圈：「勵志，5年便退休」、「佢都算好…好快紅咗搵到錢」、「蒙着嘴說唔做」。亦有自稱是「姜糖」及鏡粉的粉絲留言表示支持：「好！我係姜糖，其實我地內部一早好多問題，個谷又烏煙瘴氣，最慘係我地一班後生既成日同班c9一齊，想退好耐」、「如果係真，作為鏡粉，我覺得有啲傷心」；亦有心水清的網民留言笑餐飽：「繼陳卓賢比人批評後又到姜濤」、「以為唱歌的姜濤」。
今年6月「陳卓賢」父子上新聞 聯交所發聲明驚動鏡粉
事實上，今年6月Ian陳卓賢亦曾經被誤傳「遭聯交所發聲明批評」，當時聯交所發聲明向雅居樂集團（3383）非執行董事陳卓賢發出紀律行動，指令他於90日內完成18小時關於監管及法律議題以及《上市規則》合規事宜的培訓。陳卓賢及其家族成員透過家族信託持有雅居樂逾66%權益。該公司在2019年12月於聯交所上市，但其非執行董事陳卓賢卻因涉嫌不競爭承諾違約及違反《上市規則》，引起了聯交所的關注。事件經傳媒報道之後，令另一位陳卓賢Ian的粉絲誤以為自己偶像被批評，惹來不少討論！
陳卓賢Ian接獲近20位朋友慰問 IG轉發訊息報平安
雖然只是名字相同，但事件也引起不少關注，就連Ian自己也在IG表示收到近二十位朋友慰問，自己細閱相關新聞後，也在IG分享相關報導，並表示大家有心。
網友留言抽水回應：開始有心跳
由於事件經傳媒報導，不少網民一看標題，以為係lan「出事」，引起不少迴響，對於陳卓賢「榮升」非執行董事，紛紛留言贈慶建議「就今次事件必須開記招澄清」，又說「鏡仔都敢批評，唔怪之得成交額大跌啦」。雖然大家細閱內容後都知道事情與 Ian@MIRROR無關，但難得當事人有回應，由此亦可見「陳卓賢@MIRROR」的談論熱度確實不容小覷。
聯交所批評陳卓賢以個人名義向兒子提供資金
聯交所於6月20日發出的相關聲明提到，有關公司在2005年12月上市前，陳卓賢與其他家族成員承諾不會持有任何可能與該公司集團有競爭的業務的權益或參與其中。然而，陳卓賢於13年末以個人名義向兒子提供1.8億初始資金，供兒子於中國開設物業發展業務，其業務可能與該公司有競爭。
陳卓賢違反不競爭承諾
陳卓賢在雅居樂上市前作出了不競爭承諾，但2013年末，他卻獲其兒子告知將開設可能與該公司構成競爭的業務。陳卓賢有意透過饋贈的方式向兒子提供資金，供其開設自己的業務。2013年11月，陳卓賢以個人名義向其子提供1.8億元的初始資金給其創業，其兒子其後於中國開設物業發展業務。陳卓賢並未告知董事會有關其兒子的業務或其以個人名義向該業務提供資金的事，更未向其他家族成員或董事會披露任何資料。這些行為違反了他的不競爭承諾，也違反了《上市規則》的規定。
陳卓賢被指協助兒子發展業務
陳卓賢在不競爭承諾期間，卻繼續協助兒子發展業務，包括提供進一步資金及融資擔保，並擔任兒子業務集團旗下兩家公司的董事及簽署人，以協助有關附屬公司融資。此外，陳卓賢向其兒子的業務收購了有關附屬公司，但他並未告知董事會有關其於兒子的信託或有關附屬公司的權益。這些行為也違反了《上市規則》的規定。
聯交所的紀律行動聲明
據《經濟一週》報導，鑑於陳卓賢的違規行為，聯交所發出紀律行動聲明，批評其行為，並指令他於90日內完成18小時關於監管及法律議題以及《上市規則》合規事宜的培訓。此外，雅居樂也表示，該公司已經解除了陳卓賢及其家族成員的不競爭承諾，並調任他們為非執行董事，以將該公司的形象從家族企業逐步轉為由專業團隊管理的國際企業集團。該公司表示，他們會繼續加強公司治理，確保符合《上市規則》的要求，並為投資者及其他利益相關者創造價值。
陳卓賢的違規行為引起了聯交所的關注，違反了不競爭承諾及《上市規則》的規定。雅居樂已經採取相應的紀律行動，並解除了陳卓賢及其家族成員的不競爭承諾。公司表示將加強公司治理，確保符合《上市規則》的要求，為投資者及其他利益相關者創造價值。
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