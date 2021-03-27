消費姜濤出事 馮盈盈自稱姜糖 林盛斌出招解救關公災難 姜濤反代粉絲道歉
文：東方新地 ｜圖：無綫娛樂新聞截圖、鄧智堅IG、馮盈盈IG、麥美恩IG、林盛斌IG
馮盈盈晒合照稱是姜糖
馮盈盈在記者會上對住扮姜濤的鄧堅智狂鬧：「嚟踩場？」再加多句：「打到你變薑蓉﹗」麥美恩更多番出手打「姜濤」，隨即被姜糖洗版鬧爆，馮盈盈急晒與姜濤舊合照圖平息風波。
馮盈盈突然指要爆料，揭自己一直是姜濤粉絲，更是追星一族，又上載以前欣賞Mirror騷的片段，以證自己是姜糖，又指「我一邊努力撲Mirror嘅演唱會飛，一邊努力捍衛姜B喺我心目中嘅形象」，又以幽默方式自辯：
嗰啲甚麼姜蓉，就算再扮得幾盞鬼
就算再向我姜B致敬
就算香港人再多幽默感
我都接受唔到囉
姜濤代粉絲道歉：有啲粉絲緊張咗﹗
今日Mirror出席演唱會記招，對於無綫在記者會上有藝員惡搞姜濤，Mirror表示有睇過該片段都覺得好搞笑，並謂藝人是要帶歡樂畀大家，重申並沒有覺得被冒犯及不尊重，對於阿Bob鄭重公開道歉，姜濤口窒窒表示真的唔需要，更代粉絲向有關受影響人士道歉，Mirror其餘成員笑指姜濤也喜愛模仿人，搞笑叫姜濤向大家道歉﹗而身為Mirror經理人花姐亦重申不用看得事件太嚴重，並表示見到阿Bob會對佢講唔好意思，並指阿Bob向來好愛錫後輩。
鄧智堅拒認醜化：並無冒犯任何人意圖
鄧智堅在IG發文指無意冒犯任何人，但對創作會作出檢討，又指其實自己跟Mirror其他成員是朋友，最後祝Mirror演唱會大賣。
鄧智堅《開心大綜藝》記招扮姜濤出事
曾志偉統領下日前舉行大型記者會，公布《開心大綜藝》將於逢周日以直播形式播放，記者會上由鄧智堅扮「姜濤」驚喜現身，馮盈盈和麥美恩手口並用：「打到你變薑蓉﹗」現場氣氛熱烈，卻令姜濤粉絲反感，洗版鬧爆有關藝人，群情愈見洶湧。
《開心大綜藝》下月直播
《開心大綜藝》下月播，在記者會上成功搶fo，成功引起各界「關注」，曾志偉曾表示打破不同台的界限，希望請到不同界別人上節目。話口未完果然請來「姜濤」現身，在記者上，一眾藝員落力宣傳《開心大綜藝》時，分成兩組比試，演藝學院出身、曾在《最緊要好玩》中扮鬼扮馬的鄧智堅，突然「姜濤」上身，擺出姜濤招牌手勢chok住問：「係咪所有錫我嘅朋友都喺晒度？」然後唱出姜濤的《蒙著嘴說愛你》歌詞「so I say I love you」。
鄧智堅「姜濤」上身，唱完歌，再模仿姜濤廣告中跳住舞背急口令，現藝員拍晒手掌，氣氛高漲，主持之一麥美恩即走走大力拍打鄧智堅：「收聲啦﹗」馮盈盈加嘴：「你夠膽嚟踩場﹗」
鄧智堅繼續模仿「姜濤」經典甫士及手勢，麥美恩再衝出去粗暴又打又推，馮盈盈則大聲話：「拍到你變薑蓉嚟吖喇﹗」現場哈哈大笑﹗
「姜濤」現身 姜糖反感
「姜濤」現身，立即引起姜糖的反感，在鄧智堅IG洗版，鬧爆對方唔識尊重人，「你以前做潮性辦室時已經支持你，依家唔睇啦」、「演藝學院出身質素原來係咁」，其後鄧智堅索性刪走自己當日出席記者會的post，不過還未能平息姜糖的憤怒。