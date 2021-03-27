消費姜濤出事 馮盈盈自稱姜糖 林盛斌出招解救關公災難 姜濤反代粉絲道歉

無綫打造九大綜藝節目打ViuTV，不過節目《開心大綜藝》未出街已經引來是非，鄧智堅在記者會上扮姜濤惹禍，馮盈盈、麥美恩手口助攻：「打到你變薑蓉﹗」林盛斌加口：「𡁻佢﹗」引來姜糖憤怒，洗版鬧爆有關藝人，事後馮盈盈、林盛斌等出招補鑊圖解決呢場災難。

文：東方新地 ｜圖：無綫娛樂新聞截圖、鄧智堅IG、馮盈盈IG、麥美恩IG、林盛斌IG