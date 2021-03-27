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消費姜濤出事 馮盈盈自稱姜糖 林盛斌出招解救關公災難 姜濤反代粉絲道歉

東方新地

無綫打造九大綜藝節目打ViuTV，不過節目《開心大綜藝》未出街已經引來是非，鄧智堅在記者會上扮姜濤惹禍，馮盈盈、麥美恩手口助攻：「打到你變薑蓉﹗」林盛斌加口：「𡁻佢﹗」引來姜糖憤怒，洗版鬧爆有關藝人，事後馮盈盈、林盛斌等出招補鑊圖解決呢場災難。

文：東方新地 ｜圖：無綫娛樂新聞截圖、鄧智堅IG、馮盈盈IG、麥美恩IG、林盛斌IG

馮盈盈晒合照稱是姜糖

馮盈盈在記者會上對住扮姜濤的鄧堅智狂鬧：「嚟踩場？」再加多句：「打到你變薑蓉﹗」麥美恩更多番出手打「姜濤」，隨即被姜糖洗版鬧爆，馮盈盈急晒與姜濤舊合照圖平息風波。

消費姜濤出事 馮盈盈自稱姜糖圖平息是非 林盛斌出招解救關公災難
馮盈盈IG晒與姜濤合照。

馮盈盈突然指要爆料，揭自己一直是姜濤粉絲，更是追星一族，又上載以前欣賞Mirror騷的片段，以證自己是姜糖，又指「我一邊努力撲Mirror嘅演唱會飛，一邊努力捍衛姜B喺我心目中嘅形象」，又以幽默方式自辯：

嗰啲甚麼姜蓉，就算再扮得幾盞鬼

就算再向我姜B致敬

就算香港人再多幽默感

我都接受唔到囉

消費姜濤出事 馮盈盈自稱姜糖圖平息是非 林盛斌出招解救關公災難
馮盈盈出post話自己正在撲Mirror演唱會飛。
馮盈盈更上載之前與麥明詩（白衫）及當年未不和的江嘉敏（戴帽）結伴睇Mirror表演時片段，片中馮盈盈high爆大叫、手舞足蹈。
馮盈盈更上載之前與麥明詩（白衫）及當時未傳不和的江嘉敏（戴帽）結伴睇Mirror表演時片段，片中馮盈盈high爆大叫、手舞足蹈。
馮盈盈真係好high﹗
馮盈盈真係好high﹗

網民唔Buy

網民對馮盈盈的幽默式補鑊，相當唔like﹗
網民對馮盈盈的幽默式補鑊，相當唔like﹗

消費姜濤出事 馮盈盈自稱姜糖 林盛斌出招解救關公災難

阿Bob公開道歉

馮盈盈自爆姜糖呢招似乎成效不大，仍然遭姜糖狙擊鬧爆，當日司儀之一的林盛斌在旁加口：「打佢﹗𡁻佢﹗」同樣引起姜糖相當不滿，阿Bob亦嗱嗱聲認衰公開道歉﹗

林盛斌揀張愁爆相配合道歉post。
林盛斌揀張愁爆相配合道歉post。

阿Bob：我會檢討日後嘅言行

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網民唔收貨：

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姜濤代粉絲道歉：有啲粉絲緊張咗﹗

今日Mirror出席演唱會記招，對於無綫在記者會上有藝員惡搞姜濤，Mirror表示有睇過該片段都覺得好搞笑，並謂藝人是要帶歡樂畀大家，重申並沒有覺得被冒犯及不尊重，對於阿Bob鄭重公開道歉，姜濤口窒窒表示真的唔需要，更代粉絲向有關受影響人士道歉，Mirror其餘成員笑指姜濤也喜愛模仿人，搞笑叫姜濤向大家道歉﹗而身為Mirror經理人花姐亦重申不用看得事件太嚴重，並表示見到阿Bob會對佢講唔好意思，並指阿Bob向來好愛錫後輩。

即將五月舉行演唱會的Mirror，日前拍攝新歌MV。
即將五月舉行演唱會的Mirror，日前拍攝新歌MV。
Mirror推出本年度首支跳唱團歌《WARRIOR》，日前齊齊以武士造型上陣為新歌拍攝MV，雖然又跳又唱拍足23小時，但12位成員愈跳愈起勁。
Mirror推出本年度首支跳唱團歌《WARRIOR》，日前齊齊以武士造型上陣為新歌拍攝MV，雖然又跳又唱拍足23小時，但12位成員愈跳愈起勁。

鄧智堅拒認醜化：並無冒犯任何人意圖

鄧智堅在IG發文指無意冒犯任何人，但對創作會作出檢討，又指其實自己跟Mirror其他成員是朋友，最後祝Mirror演唱會大賣。

鄧智堅發文唔認醜化姜濤。
鄧智堅發文唔認醜化姜濤。

鄧智堅《開心大綜藝》記招扮姜濤出事

曾志偉統領下日前舉行大型記者會，公布《開心大綜藝》將於逢周日以直播形式播放，記者會上由鄧智堅扮「姜濤」驚喜現身，馮盈盈和麥美恩手口並用：「打到你變薑蓉﹗」現場氣氛熱烈，卻令姜濤粉絲反感，洗版鬧爆有關藝人，群情愈見洶湧。

「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆

《開心大綜藝》下月直播

《開心大綜藝》下月播，在記者會上成功搶fo，成功引起各界「關注」，曾志偉曾表示打破不同台的界限，希望請到不同界別人上節目。話口未完果然請來「姜濤」現身，在記者上，一眾藝員落力宣傳《開心大綜藝》時，分成兩組比試，演藝學院出身、曾在《最緊要好玩》中扮鬼扮馬的鄧智堅，突然「姜濤」上身，擺出姜濤招牌手勢chok住問：「係咪所有錫我嘅朋友都喺晒度？」然後唱出姜濤的《蒙著嘴說愛你》歌詞「so I say I love you」。「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆

鄧智堅「姜濤」上身，唱完歌，再模仿姜濤廣告中跳住舞背急口令，現藝員拍晒手掌，氣氛高漲，主持之一麥美恩即走走大力拍打鄧智堅：「收聲啦﹗」馮盈盈加嘴：「你夠膽嚟踩場﹗」

鄧智堅以扮鬼扮馬馳名。
鄧智堅以扮鬼扮馬馳名。

鄧智堅繼續模仿「姜濤」經典甫士及手勢，麥美恩再衝出去粗暴又打又推，馮盈盈則大聲話：「拍到你變薑蓉嚟吖喇﹗」現場哈哈大笑﹗

「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆
馮盈盈近年主持、劇集兩線發展，備受力捧。
「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆
麥美恩曾在台慶出手打到陸浩明眼鏡飛甩，今次大力推倒扮「姜濤」的鄧智堅。
「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆
麥美恩一巴打落去。
「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆
再大力推倒。
「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆
最後粗暴推走，馮盈盈在旁出口助攻。

「姜濤」現身 姜糖反感

「姜濤」現身，立即引起姜糖的反感，在鄧智堅IG洗版，鬧爆對方唔識尊重人，「你以前做潮性辦室時已經支持你，依家唔睇啦」、「演藝學院出身質素原來係咁」，其後鄧智堅索性刪走自己當日出席記者會的post，不過還未能平息姜糖的憤怒。

網民狙擊：恭喜奀星，終於有人識

網民留言指從鄧智堅十多年前和蝦頭演《潮性辦公室》已經支持，對他扮「姜濤」表示相當反感，紛紛鬧爆。
網民留言指從鄧智堅十多年前和蝦頭演《潮性辦公室》已經支持，對他扮「姜濤」表示相當反感，紛紛鬧爆。

網民鬧爆：戥你尷尬

鄧智堅其後刪post，仍未能平息網民的怒氣。
鄧智堅其後刪post，仍未能平息網民的怒氣。

鬧埋馮盈盈：香港小姐搞到街市賣菜

事件繼續發酵，馮盈盈IG亦被告被洗牌，被「你果然係粗口港姐，咁鍾意打人鬧人」、「你口中嘅薑蓉紅過你多多聲」、「眨低人抬高自己就係真正嘅港姐」。

「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆
馮盈盈出post晒當日記者會的靚靚裝扮，被姜糖在留言洗版鬧爆。

「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆

「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆

網民鬧無綫低俗

其後亦有姜糖到無綫社交平台鬧爆「只識消費、醜化人，咁多年都係咁」、「啲高層一定睇得好開心啦，係咪踩低人哋」、「本來都諗住睇，依家唔會啦﹗」

「姜濤」現身無綫《開心大綜藝》 主持馮盈盈：「打到你變薑蓉」 姜糖洗版鬧爆

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