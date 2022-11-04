季前賽 | 姜濤唔捨得鬧「老闆仔」黃梓樂 現實中恨有細佬
姜濤恨有兄弟姊妹
在ViuTV新劇《季前賽》，姜濤飾演高家孝，從小就被媽媽（童愛玲飾演）拋棄，要獨自照顧相差十多歲的弟弟，於快餐店打工賺錢。 在現實中，姜濤和「老闆仔」黃梓樂的確年紀相差10多年，但兩人非常投契。姜濤亦在訪問中提到劇中細佬曾經同自己講想於戲外都做姜濤細佬，甚至有次在社交平台私信問姜濤：「你今日過成點啊？」，令姜濤Sweet到漏。姜濤亦表示因為自己在現實生活中是個獨生子，所以一直都好希望可以有個細佬。
姜濤鬧細佬一幕最難忘
此外，姜濤亦提及到自己最難忘的一場戲，便是與劇中細佬吵架的一幕，該場戲講述姜濤要發惡趕走細佬，但因為姜濤並沒有如此的經驗，需要靠想象拍攝，所以該場戲是演戲以來最大的挑戰。姜濤亦大讚幸好細佬演技好，能夠帶領自己進入情緒。
從製作特輯中可見，姜濤於該場戲真係落曬力拉扯細佬，仲大聲喝罵道：「點解你成日都唔聽話！」細佬亦激動爆喊：「我憎死你，憎死你」，光是看花絮片段已經能夠感覺到兩人的情緒，令觀眾非常痛心！
同劇演員大讚「老闆仔」可愛
除了網民大讚「老闆仔」黃梓樂可愛之外，梓樂在《季前賽》的拍攝現場亦是人氣人物之一。同梓樂有不少對手戲的肥仔都大讚梓樂可愛，又時不時問梓樂會選擇自己還是姜濤，場面十分爆笑又可愛。
「老闆仔」演出經驗豐富
在《季前賽》中飾演姜濤細佬的「老闆仔」黃梓樂今年9歲，與哥哥黃梓賢同為童星。梓樂同哥哥一樣，年紀小小已經出演過不少作品。其中包括近日剛播放完畢的《野人老師》中飾演童年李白，於ViuTV劇集《940920》、《反起跑線聯盟》中都有亮眼的表現。此外，梓樂亦參與過拍攝不少電影、微電影，演出經驗非常豐富。
常見問題
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