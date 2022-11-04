季前賽 | 姜濤唔捨得鬧「老闆仔」黃梓樂 現實中恨有細佬

由姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉、張繼聰等人主演的ViuTV新劇《季前賽》熱播中，除了一班主角之外，劇中的小演員都受到矚目。其中飾演姜濤的「老闆仔」被網民大讚好可愛，姜濤與劇中細佬份外投契，更表示在現實都好想有個細佬！