姜濤睇女仔斷正？ 性感女主播衝出嚟12字回應 其身份曝光
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MIRROR成員姜濤近日在大馬出席音樂節，而姜濤偶像羅志祥（小豬）都有份演出，姜濤即刻開動追星mode，喺後台一邊睇一邊跟住偶像跳舞。不過，最近發現姜濤疑似睇多咗一樣嘢，仲被事主察覺喎！
話說有位UPLIVE主播Winki，經常喺社交網分享性感福利圖，佢近日在限時動態寫上：「無啦啦睇，不過會令我心情Up」，貼上箭嘴向上及心心emoji，並強調自己「我冇tag佢㗎」，從Winki IG可見她一直有關注姜濤，而且Winki亦是一名姜糖，雖然姜濤就沒有「follow」她，但畀偶像留意當然開心啦！
事後，有網民喺討論區再炒作「姜濤𥄫女」呢個話題，Winki再喺IG story澄清：「其實我由姜濤出道追到而家，佢成日都睇fans Ig 我都唔明有咩好講，原因就係因為我直播同身材，如果平時佢睇個學生 家庭主婦fans Ig就冇人講？」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_show、[email protected]