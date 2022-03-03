姜濤、AK江𤒹生靚仔到獲國際認可 DaDa連續3年入圍「全球百大」

早前，MIRROR成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）及Anson Kong（AK，江𤒹生）獲提名美國電影評論網站 「TC Candler」 2022年「全球百大俊男美女」網上選舉，近日官方陸續宣布正式提名名單，姜濤及AK先後入圍。