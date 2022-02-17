AK事件重演？姜濤被認錯另一Mirror成員 193亂入勁得戚
姜濤 問小妹妹：我係邊個？
姜濤日前在IG上載了一段影片，影片一開頭他就笑問：「妹妹，我係邊個？」似乎已經對答案有所準備，結果小妹妹不太肯定地回答：「Anson Lo？」姜濤狀似無奈地重複：「我係Anson Lo。」接著又說：「Bye Bye啦！」似乎想結束影片。
193亂入勁得戚
姜濤被小妹妹認錯後，一臉無奈想停止拍片，但這時ERROR成員193（郭嘉駿）卻亂入鏡頭中，指著自己追問小妹妹：「我係邊個？」小妹妹就望向他並回答：「193。」193即笑住拍姜濤的膊頭，稱呼他：「Anson Lo。」然後勁得戚地轉身離開，留下一臉尷尬的姜濤，令場面非常搞笑。
小妹妹親自解答叫錯名原因
小妹妹阿Bean的母親其後在社交網重提叫錯姜濤事件，原來小妹妹竟然以為姜濤同Anson Lo係同一個人，她說：「我以為佢個中文名叫姜濤（唔連姓叫），因為啲人叫我中文名都係兩個字（唔連姓）。」所以她以為姜濤係姓盧，英文名係Lo Keung To（Anson Lo）！
保錡笑爆：3哥個樣！
姜濤在影片下@了Anosn Lo，並附上一個笑著流淚的emoji，影片上載短短半日便有多達34萬次觀看量，並有近10萬人讚好。193隊友保錡也笑爆留言：「3哥個樣！」引來不少網友回應「知我咩料嘅樣」、「好得戚」、「勁沾沾」、「威番次」等。
網友：兩個都咁靚仔
有不少網友都大讚Anson Lo和姜濤兩個都咁靚仔，所以小妹妹才會認錯，又提議姜濤可以改名「Anson Keung」或者「姜son撈」等。
童星阿Bean 新一代廣告寵兒
其實今次認錯姜濤的小妹妹是已經拍過不少廣告的童星阿Bean（豆豆），中文名為楊千筱，去年她更取代Celine（楊鎧凝），成為新一代「美心妹妹」。此外下個月就滿7歲的阿Bean，還拍過匯豐、海洋公園、雅培等多個大公司廣告。
網友諗起AK同Migal
今次姜濤被認錯的影片，令許多網友都聯想起早前MIRROR另一成員AK（Anson Kong，江𤒹生）和童星Migal（妃頤）所拍攝的一段影片，片中Migal被問到最鍾意的藝人時，竟然對AK說：「鍾意睇好靚仔嘅姜B（姜濤）啦！」之後又話：「最鍾意聽好好聽嘅『So I say I love you』！我希望可以下次同姜濤一齊合唱呢首歌啦！」令本來一臉自信的AK登時無癮，即場扮作呷醋黑臉，場面亦十分搞笑。