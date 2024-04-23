姜濤IG直播感觸回應粉絲衝突 坦言與Anson Lo仍是好好朋友
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人氣男團MIRROR早前剛完成美加巡唱，正當大家開心回港之際，接機的「姜糖」以及「神徒」們就在機場意外爆發衝突，令事件引起關注。而作為當事人之一的姜濤，昨晚（22日）就在IG live中提及此事，除了對事件表示歉意外，更強調與Anson Lo仍然是好好的朋友……
姜濤直播回應粉絲衝突事件
姜濤在直播中提到，他過去這幾天嘗試了解事件，不過外間的說法不一，因此難以得知真相。不過他誠摯地希望，無論發生什麼，粉絲們都應該將自身安全放在第一位。他透露，自己與Anson Lo在下機前已得知衝突，兩人都感到無助和沮喪：「我同佢都唔知點算，有時好灰心，冇諗過會發生呢啲事情。我同阿Lo都冇商量要點做，結果係冇結果，唔知點做。」
姜濤公開道歉兼坦白心聲
姜濤在直播中亦有公開道歉，承認自己有處理不當的地方，並向粉絲表達歉意。姜濤亦坦言自己與Anson Lo因為這次事件曾有過不愉快，但最終2人都明白，是因為粉絲的關心才會有這樣的衝突發生。姜濤表示：「老實講，我同Anson Lo有為呢啲事情唔開心，因為我哋之間有畀呢啲嘢影響到，但我哋後尾都知道，大家緊張我哋，先至會有呢啲事情發生，所以後尾好彩地，我哋而家真係好好嘅朋友嚟。」
撰文：東方新地圖片來源：IG@ansonlht、IG@keung_show