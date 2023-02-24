姜濤新居被曝光考慮放租 AK力撐梁文禮有言論自由
Anson Lo：覺得好聽同難聽係冇對與錯
被問到最近DJ梁文禮在其私人FB帳戶狠批MIRROR周邊公仔醜樣，及指姜濤、盧瀚霆Anson Lo翻唱張國的歌曲是「集體強姦張國榮作品」等，Anson Lo表示無梁文禮的私人帳戶，所以不知道他的用字，但指：「即使真係好harsh都好，都係好make sense，每個聽眾都有自己taste and preference（口味和選擇）。覺得好聽同難聽係冇對與錯，我估大家都係着重唱功同埋音色方面，呢樣係我哋每出一首歌都想有進步嘅地方。」
姜濤就直言因為已戒玩手機，所以不太清楚成件事的詳情：「所以我唔方便去講啲乜。呢排我都有好多批評，所以我嘅心態係任何批評對自己都係一個好珍貴嘅批評。」
AK力撐梁文禮：我哋有私下聚會
而AK就表示：「我哋同阿禮都認識，呢幾年佢都會畀好多唔同嘅advice我哋，我哋真係做得唔好嘅時候，佢都會直接同我哋講，所以我覺得大家唔好將呢件事放得太大，講真喺一個private嘅account，同埋香港有言論自由，每個人都可以講佢自己鍾意嘅意見，同埋發表佢自己想發表嘅嘢，所以真係唔評論咁多。我哋呢幾年都有私下聚會，對我哋嘅歌有咩意見都會直接講，所以唔會影響我哋之間嘅感情。」
Anson Lo活動後暈倒送院
盧瀚霆（Anson Lo）在台上被分配為「Team Sport」與Lokman（楊樂文）、Stanley（邱士縉）和Tiger（邱傲然）同組玩節拍遊戲，期間見他非常投入。在騷後亦隨大隊接受多間傳媒訪問，與隊友姜濤和Edan（呂爵安）相鄰站著接近半小時受訪，完成這一節的訪問後，Anson Lo似乎體力不繼，先與經理人花姐（黃慧君）「咬耳仔」，後來更見暈需要扶著花姐落台，並宣布未能接受隨後的訪問。Anson Lo見暈消息傳出後，馬上在社交網上報平安：「我沒事，只是暈了。未能完成訪問，對此十分抱歉。去醫院檢查，晚一點再和大家Update，別擔心我。」
姜濤 仲做緊物理治療
近日姜濤被影到去維園打籃球，動作仲好生猛，不時主動出擊，在訪問中他笑言自己仍在做物理治療：「已經好好多，大家唔使擔心，應該仲要做多幾個月，因為想保險啲，未聽過醫生話唔可以打波，但佢話可以做運動嘅！對唔住醫生，我本身以為自己係就住就住打嘅，點知睇條片原來都唔係好就住，所以我覺得下次都係唔好再打啦！」
戒玩手機專心做歌
而講到早前有連登網民出po狠批他多宗罪，姜濤回應：「我唔覺得網民係惡意批評，呢啲都係好好嘅批評，不過社交網媒體我依家真係冇玩，我係連手機都好少玩，所以我連大家嘅message都好少睇到，純粹因為我想令自己專心少少，做自己想做嘅嘢。唔玩手機令我好放鬆，以前嘥咗好多時間喺手機度，依家完全唔玩手機，我覺得係專心咗好多！」姜濤又透露已經做緊新歌，好快會生新一胎。
姜濤認做業主考慮放租
有記者恭喜姜濤近日升呢做業主，姜濤直認：「多謝！呢個就係我放鬆嘅手段！」而被問到會唔會再買多幾層？他笑言：「希望廣告商多啲搵我，呢層我本身諗住自住，但依家搞成咁（指被曝光），可能會畀屋企人住，依家仲商量緊。」隊友紛紛建議他租出去，或者買完即刻賣返出去，Lokman更提出發達大計，就係大家夾錢買一間屋，話姜濤住嗰度，跟住再賣返出去，就可以有錢賺！
MIRROR電影正在進行中
而講到有傳MIRROR全隊12子將會齊齊拍戲，Lokman話有聽講過，但應該仲係進行中，有更多消息會話畀大家聽，AK就話：「始終12人嘅戲都會好複雜，無論係劇本上或者統籌製作上，應該都好複雜，要等公司再confirm呢件事！」至於其他消息，他們齊聲話係「商業秘密」！
Lokman參加影展快來快去
Lokman又講到去德國參加影展一事：「因為快來快去，所以由香港去到德國，就好似仲喺香港咁，由德國返嚟香港之後，就好似仲喺德國咁，雖然只係好短時間，但我覺得已經足夠，因為係好專心咁感受一下個影展係咩嘢，感受一下兩位前輩嘅心態，已經覺得係賺咗！」
MIRROR 12子終於齊人現身活動，即睇訪問全片！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
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