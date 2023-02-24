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姜濤新居被曝光考慮放租 AK力撐梁文禮有言論自由

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MIRROR今日（2月24日）難得齊人出席活動，眾人在活動後接受訪問，姜濤除了講到自己的健康狀況，又直認近日已升呢做業主，但因為新居被曝光，所以冇得自住，正考慮放租！

MIRROR 姜濤 戴上口罩接受訪問的姜濤，似乎比在活動上時更加放鬆。
戴上口罩接受訪問的姜濤，似乎比在活動上時更加放鬆。（圖片來源：東方新地）

Anson Lo：覺得好聽同難聽係冇對與錯

被問到最近DJ梁文禮在其私人FB帳戶狠批MIRROR周邊公仔醜樣，及指姜濤、盧瀚霆Anson Lo翻唱張國的歌曲是「集體強姦張國榮作品」等，Anson Lo表示無梁文禮的私人帳戶，所以不知道他的用字，但指：「即使真係好harsh都好，都係好make sense，每個聽眾都有自己taste and preference（口味和選擇）。覺得好聽同難聽係冇對與錯，我估大家都係着重唱功同埋音色方面，呢樣係我哋每出一首歌都想有進步嘅地方。」

姜濤就直言因為已戒玩手機，所以不太清楚成件事的詳情：「所以我唔方便去講啲乜。呢排我都有好多批評，所以我嘅心態係任何批評對自己都係一個好珍貴嘅批評。」

MIRROR 姜濤 Anson Lo 及 Edan。
Anson Lo指每個聽眾都有自己嘅選擇。（圖片來源：東方新地）

AK力撐梁文禮：我哋有私下聚會

而AK就表示：「我哋同阿禮都認識，呢幾年佢都會畀好多唔同嘅advice我哋，我哋真係做得唔好嘅時候，佢都會直接同我哋講，所以我覺得大家唔好將呢件事放得太大，講真喺一個private嘅account，同埋香港有言論自由，每個人都可以講佢自己鍾意嘅意見，同埋發表佢自己想發表嘅嘢，所以真係唔評論咁多。我哋呢幾年都有私下聚會，對我哋嘅歌有咩意見都會直接講，所以唔會影響我哋之間嘅感情。」

姜濤 AK指大家都好錫MIRROR：「大家都係想我哋再進步多啲，所以我覺得無論啲comment點用字都好，本意都係想我哋進步。」
AK指大家都好錫MIRROR：「大家都係想我哋再進步多啲，所以我覺得無論啲comment點用字都好，本意都係想我哋進步。」（圖片來源：東方新地）

Anson Lo活動後暈倒送院

盧瀚霆（Anson Lo）在台上被分配為「Team Sport」與Lokman（楊樂文）、Stanley（邱士縉）和Tiger（邱傲然）同組玩節拍遊戲，期間見他非常投入。在騷後亦隨大隊接受多間傳媒訪問，與隊友姜濤和Edan（呂爵安）相鄰站著接近半小時受訪，完成這一節的訪問後，Anson Lo似乎體力不繼，先與經理人花姐（黃慧君）「咬耳仔」，後來更見暈需要扶著花姐落台，並宣布未能接受隨後的訪問。Anson Lo見暈消息傳出後，馬上在社交網上報平安：「我沒事，只是暈了。未能完成訪問，對此十分抱歉。去醫院檢查，晚一點再和大家Update，別擔心我。」

姜濤 MIRROR 接受訪問時Anson Lo曾伸手摸心口，疑作自我心跳檢查。
接受訪問時Anson Lo曾伸手摸心口，疑作自我心跳檢查。（圖片來源：東方新地）
姜濤 MIRROR 接受訪問時Anson Lo一度難受到要彎腰。
接受訪問時Anson Lo一度難受到要彎腰。（圖片來源：東方新地）
姜濤 MIRROR Anson Lo在台上表現投入。
Anson Lo在台上表現投入。（圖片來源：東方新地）
姜濤 MIRROR 但亦明顯見到Anson Lo面色蒼白。
但亦明顯見到Anson Lo面色蒼白。（圖片來源：東方新地）
姜濤 MIRROR 接受訪問時站了接近半個小時，最後Anson Lo需要送院接受檢查。
接受訪問時站了接近半個小時，最後Anson Lo需要送院接受檢查。（圖片來源：東方新地）

姜濤 仲做緊物理治療

近日姜濤被影到去維園打籃球，動作仲好生猛，不時主動出擊，在訪問中他笑言自己仍在做物理治療：「已經好好多，大家唔使擔心，應該仲要做多幾個月，因為想保險啲，未聽過醫生話唔可以打波，但佢話可以做運動嘅！對唔住醫生，我本身以為自己係就住就住打嘅，點知睇條片原來都唔係好就住，所以我覺得下次都係唔好再打啦！」

MIRROR 姜濤 姜濤話今次再露面係有少少緊張，但都好開心，因為佢哋12個私底下都好少齊人，所以今日見番12個齊人都好開心。
姜濤話今次再露面係有少少緊張，但都好開心，因為佢哋12個私底下都好少齊人，所以今日見番12個齊人都好開心。（圖片來源：東方新地）

戒玩手機專心做歌

而講到早前有連登網民出po狠批他多宗罪，姜濤回應：「我唔覺得網民係惡意批評，呢啲都係好好嘅批評，不過社交網媒體我依家真係冇玩，我係連手機都好少玩，所以我連大家嘅message都好少睇到，純粹因為我想令自己專心少少，做自己想做嘅嘢。唔玩手機令我好放鬆，以前嘥咗好多時間喺手機度，依家完全唔玩手機，我覺得係專心咗好多！」姜濤又透露已經做緊新歌，好快會生新一胎。

MIRROR 姜濤 姜濤直言最近冇計過體重，遲啲話畀大家知：「可能我po嘅第一張相就係體重，不嬲以前到依家我都冇定體重目標呢個習慣，不過都要畀吓壓力自己。」
姜濤直言最近冇計過體重，遲啲話畀大家知：「可能我po嘅第一張相就係體重，不嬲以前到依家我都冇定體重目標呢個習慣，不過都要畀吓壓力自己。」（圖片來源：東方新地）

姜濤認做業主考慮放租

有記者恭喜姜濤近日升呢做業主，姜濤直認：「多謝！呢個就係我放鬆嘅手段！」而被問到會唔會再買多幾層？他笑言：「希望廣告商多啲搵我，呢層我本身諗住自住，但依家搞成咁（指被曝光），可能會畀屋企人住，依家仲商量緊。」隊友紛紛建議他租出去，或者買完即刻賣返出去，Lokman更提出發達大計，就係大家夾錢買一間屋，話姜濤住嗰度，跟住再賣返出去，就可以有錢賺！

MIRROR 姜濤 姜濤則提醒隊友日後置業時，千祈唔好用自己個名！
姜濤則提醒隊友日後置業時，千祈唔好用自己個名！（圖片來源：東方新地）
MIRROR 姜濤 AK話自己8歲已經夢想做業主，只係一直實現唔到。
AK話自己8歲已經夢想做業主，只係一直實現唔到。（圖片來源：東方新地）

MIRROR電影正在進行中

而講到有傳MIRROR全隊12子將會齊齊拍戲，Lokman話有聽講過，但應該仲係進行中，有更多消息會話畀大家聽，AK就話：「始終12人嘅戲都會好複雜，無論係劇本上或者統籌製作上，應該都好複雜，要等公司再confirm呢件事！」至於其他消息，他們齊聲話係「商業秘密」！

姜濤 Lokman話有聽講過公司正在籌備MIRROR齊人的電影。
Lokman話有聽講過公司正在籌備MIRROR齊人的電影。（圖片來源：東方新地）

Lokman參加影展快來快去

Lokman又講到去德國參加影展一事：「因為快來快去，所以由香港去到德國，就好似仲喺香港咁，由德國返嚟香港之後，就好似仲喺德國咁，雖然只係好短時間，但我覺得已經足夠，因為係好專心咁感受一下個影展係咩嘢，感受一下兩位前輩嘅心態，已經覺得係賺咗！」

MIRROR 姜濤 Lokman最近為電影《命案》飛德國參加柏林影展。
Lokman最近為電影《命案》飛德國參加柏林影展。（圖片來源：東方新地）
MIRROR 姜濤 Jeremy之前一晚通宵拍MV，所以今日冇咩精神，他透露即將推出嘅新歌好有party feel，佢仲會喺4月2號會第一次唱到呢首歌嘅Live。
Jeremy之前一晚通宵拍MV，所以今日冇咩精神，他透露即將推出嘅新歌好有party feel，佢仲會喺4月2號會第一次唱到呢首歌嘅Live。（圖片來源：東方新地）
MIRROR 姜濤 Edan
Edan（圖片來源：東方新地）
MIRROR 姜濤 Ian
Ian（圖片來源：東方新地）
MIRROR 姜濤 Jer
Jer（圖片來源：東方新地）
MIRROR 姜濤 Stanley
Stanley。（圖片來源：東方新地）

MIRROR 12子終於齊人現身活動，即睇訪問全片！

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略

撰文：東方新地圖片來源：東方新地

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