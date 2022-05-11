姜濤又俾人恰！「BB」斜望舉中指 保錡＠ERROR：佢同我做到朋友
姜濤「第十胎」《作品的說話》早前面世，他更親自執導反戰主題MV，日前他在社交平台post出一張抱住BB的照片，明明姜濤好比慈父畫面十分溫馨，但BB卻搞笑舉中指，令人捧腹大笑。
姜濤笑言BB舉中指是「太早熟的標誌」
姜濤日前post出《作品的故事》MV幕後花絮，他抱著BB一臉慈父模樣，原本比心的BB突然舉中指被工作人員拍下這一幕，溫馨的畫面頓時變得可愛又搞笑，姜濤寫上：「你永遠不會知道，那些作品背後的故事。」他還hash tag「作品的說話、畀畀心畀畀心永不變的標誌、畀中指畀中指太早熟的標誌」，不少網民都大讚BB超可愛！
保錡@ERROR留言：我會教到BB更多嘢
姜濤BB中指一出引不少圈中人留言，保錡＠ERROR說：「個bb可以同我做朋友，我一定會教到佢更多野，活學活用。」姜濤的隊友Edan（呂爵安）亦留言：「做乜欺凌姜濤！！」又有網民留言讚姜濤近期幽默了許多，期待他之後開棟篤笑，又說他下首歌可以嘗試填詞。
姜濤屢遭「欺凌」Edan公開黑圖
其實姜濤唔止第一次被「網絡欺凌」，他早前陳卓賢Ian、呂爵安Edan、邱士縉Stanley、郭嘉駿193、梁業 、張繼聰等主演的ViuTV新劇《季前賽》於日前（9日）煞科，Edan昨晚就於社交平台分享同劇演員的睡覺「黑圖」。不過姜濤的相片並非在睡夢中被影到，而是他咧嘴而笑的模糊相片，被姜糖大讚他的「黑圖」仍很靚仔、無死角。
姜濤翻自己舊帳 晒脹爆中學相被AK笑「飛釘」
姜濤當年一上ViuTV節目《全民造星》就自爆以前求學時期的英文名是「David」，曾是個身形脹爆，重達210磅的男生，之後他為女生瘦身，靠運動、飲食激減60磅，成功變成大帥哥，變化之大被封為「翻版彭于晏」。他曾於Instagram上載中學時舊照，配上自己驚訝的表情自嘲：「Who are you?」相中的他著上黑色薄身Tee，Anson Kong笑他「飛釘」，Stanley邱士縉就指以前的他比較靚仔。除此之外，他還在限時動態公開與朋友的合照，配以僵硬笑容自嘲。