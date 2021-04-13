21歲姜濤被指暗撻19歲「YOLO女神」Candy 女方曾與Ian傳緋聞
文：東方新地｜圖：Candy、姜濤、MIRROR IG圖片及YouTube影片截圖
姜濤 被指與Candy嗌大交後分手
姜濤近日被指曾於今年情人節前夕（2月13日）在自己的IG Story上載了一張中環荷李活道的街景相，並寫上：「完了 迷路了」，而Candy亦在同一日於IG Story中上載了同一條街的街景相，兩人的相片中都能夠見到同一個生果檔，明顯是在同一地方拍攝。
但有指兩人在當晚同遊中環後，翌日即嗌大交並分手，在情人節當日，姜濤與MIRROR其他成員一起做直播騷時一直零笑容，當時他自稱身體不適，並自嘲孱弱說：「唔好搵我呢類人做男朋友。」
Candy 怨二次被玩
而女方Candy則在情人節翌日（15日）凌晨於IG Story出post表示：「原來乖嘅女仔，真係會畀人玩。仲要係一次二次」、「呢條路，我究竟要點樣行，感覺自己點選擇，都好對唔住屋企人」，似受到感情創傷，但未有提到對方身份。
出道已有兩年的Candy Wong原名黃曉文，近日簽入太陽娛樂文化旗下，並改藝名為黃曦誼，原來Candy初入行做Model時就孖姜濤拍過一個護膚品廣告，2019年她更與姜濤及Ian合作拍攝音樂微電影《戀愛要在生日前》，之後電影中片段更被剪輯作姜濤〈亞特蘭提斯〉MV以及Ian（陳卓賢）〈另一個諾貝爾〉MV。
曾和Ian互相取關
在合作拍攝音樂微電影之後，三人曾在IG互相關注，還經常互like對方出的新post，當時亦有Candy和Ian拍拖的傳聞，但之後Candy和Ian忽然互相取消關注，去年曾有網友問Candy仲有冇同Ian保持聯絡？Candy斬釘截鐵答：「No」。
當時亦有網友問她有否同姜濤保持聯絡，Candy回答：「都有嘅，但很少」，而當有網友問她為何unfollow Ian？她就回答：「好多人都關心呢個問題⋯⋯如果合作過或者係朋友，我一向都唔會先unfollow人的」，暗指是Ian先unfollow她。
有指Ian當時是逼於女友壓力而unfollow所有曾過從甚密的女性朋友IG，而據知Ian在去年拍攝《無限斜棟有限公司》時已撻著現時女友盧慧敏（Amy）。
Candy回應：合作完後無見面
對於今次與姜濤傳出緋聞，Candy回應傳媒提問時，解釋自己在IG Story所寫只是突然有感而發，她強調自己無同姜濤拍過拖，並指兩人自前年合作完後就無再見面。
其實今次並非姜濤首次同女仔傳出緋聞，去年姜濤就曾被拍得與網紅Anjan一同逛街，因而傳出兩人拍拖，但已被姜濤否認，並指和對方只是剛相識的朋友。