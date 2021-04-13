21歲姜濤被指暗撻19歲「YOLO女神」Candy 女方曾與Ian傳緋聞

人氣男神姜濤將於本月30日踏入22歲，仍然A0的他近日忽然傳出緋聞，對象係現年19歲、近日有份主演ViuTV台慶劇《YOLO的練習曲》的Candy Wong，而傳出緋聞的原因係兩人同樣在今年情人節前夕各自post過一張中環街景照，疑似同遊中環，而女方原來之前曾經同Mirror另一成員Ian（陳卓賢）傳過緋聞！

文：東方新地｜圖：Candy、姜濤、MIRROR IG圖片及YouTube影片截圖