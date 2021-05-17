22歲姜濤晒貼頭合照撐緋聞女友 曾被指暗撻19歲「YOLO女神」Candy

人氣男神姜濤將於上月30日踏入22歲，仍然A0的他罕有傳出緋聞，對象係現年19歲、有份主演ViuTV台慶劇《YOLO的練習曲》的Candy Wong，而傳出緋聞的原因係兩人同樣在今年情人節前夕各自post過一張中環街景照，疑似同遊中環，而女方原來之前同Mirror另一成員Ian（陳卓賢）亦傳過緋聞！今日凌晨姜濤貼出二人頭貼頭合照，力撐Candy沒有做錯，更指不希望有人攻擊她。Candy亦有於IG上載二人合照，表示感謝大佬姜！

文：東方新地｜圖：Candy、姜濤、MIRROR IG圖片及YouTube影片截圖