姜濤獲商台DJ發文打氣 批評網民：似係想佢死 多過想佢進步

MIRROR成員姜濤早前在叱咤頒獎典禮的表演惹來網民熱議，不少網民都批評他暴走落台兼亂咁嗌之餘，在養傷期間未有好好管理自己身形。早前除了有杜汶澤隔空安慰姜濤之餘，電台DJ楊樂笙亦有發文為姜濤打氣，批評網民的留言「似係想佢（姜濤）死，多過想佢進步」。