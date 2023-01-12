姜濤獲商台DJ發文打氣 批評網民：似係想佢死 多過想佢進步
DJ楊樂笙發文批評網民惡評轟炸姜濤
叱咤頒獎典禮後，一度成為網民箭靶的姜濤連日受到網民攻擊。近日才有藝人隔空為姜濤發聲打氣，DJ楊樂笙亦發文批評網民的評論沒有建設性：「我感覺而家去到一個程度似係想佢死，多過想佢進步。」除此之外，楊樂笙亦表示難以想象年紀輕輕的姜濤現正在承受的壓力：「姜濤只係23歲，經歷爸爸重病、摯友逝世、演唱會意外，我好難想像佢面對緊咩壓力。」
大讚姜濤「忘我投入」寄語姜濤無視抽水留言
除此之外，他亦向姜濤寄語，認為接受大眾的批評是成為天王巨星的必經過程：「做得公眾人物，就總會有人批評你，通常得兩個方法應付，一係內心夠強大完全當透明，一係令自己水平提升，令人收口，要成為天王巨星，呢個係必經階段。但對於係無聊、抽水或者不安好心嘅說話，我真係唔會理。」
此外，他亦大讚姜濤是一個忘我投入的人，希望他能夠變得越來越成熟：「同埋我感覺姜濤係一個好忘我投入嘅人，就連玩遊戲佢都係咁，呢種人唔會識停，好容易受傷，身心都係，希望隨住越嚟越成熟，佢會識得收放。」
DJ楊樂笙FB全文：
我同意嘅，𠮟咤當晚姜濤表現係唔夠好，身心狀態都要改善，有批評亦都好正常
但係我感覺而家去到一個程度似係想佢死，多過想佢進步
仲記得幾年前，好多香港人都話要支持年輕人，姜濤只係23歲，經歷爸爸重病、摯友逝世、演唱會意外，我好難想像佢面對緊咩壓力，你話如果佢今年30都仲係咁就抵鬧姐，對年輕人我覺得係真係要比時間，諗返我自己23歲嘅時候都仲係一舊飯，唔知自己做緊乜
其實不論咩年代咩地方，做得公眾人物，就總會有人批評你，通常得兩個方法應付，一係內心夠強大完全當透明，一係令自己水平提升，令人收口，要成為天王巨星，呢個係必經階段
我好細個已經明白一個道理：
「無人可以贏到全世界掌聲」
批評要聽，但對於係無聊、抽水或者不安好心嘅說話，我真係唔會理，對姜濤來講，識得揀批評去聽，可能都係一個要學習嘅地方
同埋我感覺姜濤係一個好忘我投入嘅人，就連玩遊戲佢都係咁，呢種人唔會識停，好容易受傷，身心都係，希望隨住越嚟越成熟，佢會識得收放
姜濤粉絲留言感激楊樂笙：多謝你為姜濤發聲
楊樂笙社交平台嘅發文一出街，即刻引來姜濤粉絲們洗版式留言感激他為姜濤發聲，同時亦有不少中立的網民留言表示覺得大眾對姜濤太苛刻：「謝謝你的中肯評論! Haters 很惡毒令人心寒。人性為何如此醜陋。」、「姜濤係一位會自我反思嘅年輕人，深信佢會遇强愈强。」「多謝你，其實善意嘅批評，姜/糖都會接受，樂意改善！但而家明顯為攻擊而攻擊，完全無意思嘅」等。
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