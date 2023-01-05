姜濤腳傷後脹爆復出 被Stanley 193笑身形似安西教練
Stanley、193笑姜濤脹似安西教練
AK江𤒹生、Edan呂爵安、Stanley邱士縉和ERROR的193郭嘉駿都有份出席《Slam Dunk 電影版》今晚的香港首映禮，四子在接受傳聞訪問時，被問到佢地會想做電影中邊個角色，193就話想做三井壽，Stanley就櫻木花道，AK就想做流川楓。當被問到MIRROR成員姜濤最適合當《Slam Dunk》邊個角色嘅時候，Stanley同193就即刻話：「姜濤宜家似安西」，嚇到Edan都即刻劃清界限：「嗱嗱嗱，係Stanley同193講㗎！」
姜濤脹爆現身叱咤 自爆唔敢上磅
姜濤腳傷後首次亮相於元旦舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，當日姜濤脹爆登場，又跪地又落台跳來跳去，有網民更估計姜濤至少有200磅。姜濤在後台接受訪問時，亦表示因為腳傷做唔到運動之餘，更加擔心到唔敢上磅。雖然姜濤發福不少，但一班粉絲表示毫不介意，反而大讚姜濤肥得可愛，連肥嘟嘟嘅手指都肥得可愛！
Edan都增磅 自嘲成為「真呂腫」
除了姜濤之外，同團的Edan都被粉絲稱為「呂腫」，Edan雖然冇透露自己肥咗幾多，但都大方承認自己腫咗：「係呀，真係腫啊。其實『呂腫』呢個名係之前拔智慧齒嘅時候，塊面腫咗所以就改咗呢個名，但宜家就唔係之前嗰隻腫，係真係肥嘅腫。」
即睇足本訪問：
https://www.youtube.com/watch?v=lbc3Q2OUWjI
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