姜濤腳傷後脹爆復出 被Stanley 193笑身形似安西教練

《Slam Dunk 電影版》香港首映昨晚舉行，MIRROR成員Anson Kong江𤒹生、Edan呂爵安、Stanley邱士縉和ERROR的193郭嘉駿都有份出席首映。當被問到MIRROR成員姜濤最適合當《Slam Dunk》邊個角色嘅時候，Stanley同193都異口同聲話安西教練，認真大膽！