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姜濤腳傷後脹爆復出 被Stanley 193笑身形似安西教練

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《Slam Dunk 電影版》香港首映昨晚舉行，MIRROR成員Anson Kong江𤒹生、Edan呂爵安、Stanley邱士縉和ERROR的193郭嘉駿都有份出席首映。當被問到MIRROR成員姜濤最適合當《Slam Dunk》邊個角色嘅時候，Stanley同193都異口同聲話安西教練，認真大膽！

姜濤 MIRROR成員Anson Kong江𤒹生、Edan呂爵安、Stanley邱士縉和ERROR的193郭嘉駿都有份出席《Slam Dunk 電影版》香港首映。
MIRROR成員Anson Kong江𤒹生、Edan呂爵安、Stanley邱士縉和ERROR的193郭嘉駿都有份出席《Slam Dunk 電影版》香港首映。（圖片來源：東方新地）

Stanley、193笑姜濤脹似安西教練

AK江𤒹生、Edan呂爵安、Stanley邱士縉和ERROR的193郭嘉駿都有份出席《Slam Dunk 電影版》今晚的香港首映禮，四子在接受傳聞訪問時，被問到佢地會想做電影中邊個角色，193就話想做三井壽，Stanley就櫻木花道，AK就想做流川楓。當被問到MIRROR成員姜濤最適合當《Slam Dunk》邊個角色嘅時候，Stanley同193就即刻話：「姜濤宜家似安西」，嚇到Edan都即刻劃清界限：「嗱嗱嗱，係Stanley同193講㗎！」

姜濤 當被問到MIRROR成員姜濤最適合當《Slam Dunk》邊個角色嘅時候，Stanley同193就即刻話安西教練！
當被問到MIRROR成員姜濤最適合當《Slam Dunk》邊個角色嘅時候，Stanley同193就即刻話安西教練！（圖片來源：東方新地）
姜濤 安西教練
安西教練（圖片來源：Slam Dunk漫畫）
姜濤 姜濤細細個開始已經肥底
姜濤細細個開始已經肥底（圖片來源：ViuTV截圖）
姜濤 季前賽 193 坐監 入樽 角色 plt 雖然劉錫賢唔係籃球教練，但在感化曾犯錯的籃球員方面，有異曲同弓的效果。
劉錫賢喺《季前賽》都飾演港版安西教練嘅角色（圖片來源：ViuTV《季前賽》截圖）

姜濤脹爆現身叱咤 自爆唔敢上磅

姜濤腳傷後首次亮相於元旦舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，當日姜濤脹爆登場，又跪地又落台跳來跳去，有網民更估計姜濤至少有200磅。姜濤在後台接受訪問時，亦表示因為腳傷做唔到運動之餘，更加擔心到唔敢上磅。雖然姜濤發福不少，但一班粉絲表示毫不介意，反而大讚姜濤肥得可愛，連肥嘟嘟嘅手指都肥得可愛！

姜濤 姜濤腳傷後首次亮相於元旦舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》
姜濤腳傷後首次亮相於元旦舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》（圖片來源：東方新地）
姜濤 姜濤塊面都多咗好多肉
姜濤塊面都多咗好多肉（圖片來源：東方新地）
姜濤 粉絲們都話就算姜濤肥都肥得可愛
粉絲們都話就算姜濤肥都肥得可愛（圖片來源：東方新地）
姜濤
（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤
（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤
（圖片來源：網民留言截圖）

Edan都增磅 自嘲成為「真呂腫」

除了姜濤之外，同團的Edan都被粉絲稱為「呂腫」，Edan雖然冇透露自己肥咗幾多，但都大方承認自己腫咗：「係呀，真係腫啊。其實『呂腫』呢個名係之前拔智慧齒嘅時候，塊面腫咗所以就改咗呢個名，但宜家就唔係之前嗰隻腫，係真係肥嘅腫。」

姜濤 同團的Edan都話自己肥咗！
同團的Edan都話自己肥咗！（圖片來源：東方新地）
姜濤 Edan曾經喺拔完智慧齒之後，Po自己面腫嘅照片上IG
Edan曾經喺拔完智慧齒之後，Po自己面腫嘅照片上IG（圖片來源：[email protected]
姜濤 仲自稱自己為「真·呂腫」
仲自稱自己為「真·呂腫」（圖片來源：[email protected]

即睇足本訪問：

https://www.youtube.com/watch?v=lbc3Q2OUWjI

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圖片來源：東方新地、Slam Dunk漫畫、ViuTV《季前賽》劇照、網民留言截圖、[email protected]

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