姜濤與方皓玟面貼面火辣合唱 表示與Edan相反「 有史以來最緊張」
廣告
音樂監製Edward Chan（陳浩然）舉行個人作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》音樂會，昨晚（3/24）在亞博中心舉行首場已圓滿結束。MIRROR成員姜濤和呂爵安（Edan）作為表演嘉賓，他們在演出後於社交平台出Po分享感受。
姜濤Edan首次合唱《年青有為》
在這場音樂盛會上，姜濤和Edan首次合唱了《年青有為》，並與多位資深歌手如林奕匡、林一峰等進行了精彩的crossover。演出結束後，Edan在Instagram上分享了與姜濤的合照，並寫下：「好多相想po 但太夜了都係試但po住2張先啦，多謝Edward Chan爸爸邀請，今天十分之enjoy，應該係我有史以嚟最鬆最唔緊張嘅一次，真係玩得唱得好開心，希望大家睇得enjoy。」他還向粉絲徵求更多的演出照片。
姜濤都有Instagram的限時動態轉發了Edan的帖子，並回應：「《年青有為》真係好難唱，anyway, Thank you。」表達了對Edward Chan的驕傲之情。
姜濤方皓玟組成「姜皓玟」火辣合唱《Dummy》
姜濤在音樂會上還與方皓玟和薜凱琪進行了合唱。特別是與方皓玟的火辣合唱《Dummy》，兩人親密的互動，幾乎面貼面的表演成為了演出的一大亮點。對此，姜濤在社交媒體上表示：「我同你調反轉 我係有史以來最緊張嘅一次。」他還分享了《Dummy》的舞蹈片段和表演照片，感謝了幕後團隊的配合，並對方皓玟的配合表示感謝。姜濤都有在Instagram的限時動態中發文為Edward Chan加油打氣，留言說：「好驕傲有你呢個監製！撐爆你！」
陳柏宇臺上跣腳扭傷仍保持幽默
在音樂會上，另一位歌手陳柏宇在舞台上不慎跣腳扭傷，但他仍然保持著幽默感，並繼續完成了表演，非常專業！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：IG@edanlui、IG@keung_show、東方新地