姜濤與方皓玟面貼面火辣合唱 表示與Edan相反「 有史以來最緊張」

音樂監製Edward Chan（陳浩然）舉行個人作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》音樂會，昨晚（3/24）在亞博中心舉行首場已圓滿結束。MIRROR成員姜濤和呂爵安（Edan）作為表演嘉賓，他們在演出後於社交平台出Po分享感受。