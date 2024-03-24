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姜濤與方皓玟面貼面火辣合唱 表示與Edan相反「 有史以來最緊張」

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音樂監製Edward Chan（陳浩然）舉行個人作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》音樂會，昨晚（3/24）在亞博中心舉行首場已圓滿結束。MIRROR成員姜濤和呂爵安（Edan）作為表演嘉賓，他們在演出後於社交平台出Po分享感受。

姜濤Edan首次合唱《年青有為》

在這場音樂盛會上，姜濤和Edan首次合唱了《年青有為》，並與多位資深歌手如林奕匡、林一峰等進行了精彩的crossover。演出結束後，Edan在Instagram上分享了與姜濤的合照，並寫下：「好多相想po 但太夜了都係試但po住2張先啦，多謝Edward Chan爸爸邀請，今天十分之enjoy，應該係我有史以嚟最鬆最唔緊張嘅一次，真係玩得唱得好開心，希望大家睇得enjoy。」他還向粉絲徵求更多的演出照片。

（圖片來源：IG@edanlui）
（圖片來源：IG@edanlui）

姜濤都有Instagram的限時動態轉發了Edan的帖子，並回應：「《年青有為》真係好難唱，anyway, Thank you。」表達了對Edward Chan的驕傲之情。

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（圖片來源：IG@keung_show）

姜濤方皓玟組成「姜皓玟」火辣合唱《Dummy》

姜濤在音樂會上還與方皓玟和薜凱琪進行了合唱。特別是與方皓玟的火辣合唱《Dummy》，兩人親密的互動，幾乎面貼面的表演成為了演出的一大亮點。對此，姜濤在社交媒體上表示：「我同你調反轉 我係有史以來最緊張嘅一次。」他還分享了《Dummy》的舞蹈片段和表演照片，感謝了幕後團隊的配合，並對方皓玟的配合表示感謝。姜濤都有在Instagram的限時動態中發文為Edward Chan加油打氣，留言說：「好驕傲有你呢個監製！撐爆你！」

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姜濤都有在Instagram的限時動態中發文為Edward Chan加油打氣，留言說：「好驕傲有你呢個監製！撐爆你！」（圖片來源：IG@keung_show）
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與方皓玟的火辣合唱《Dummy》，兩人親密的互動，幾乎面貼面的表演成為了演出的一大亮點。（圖片來源：東方新地）
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與方皓玟的火辣合唱《Dummy》，兩人親密的互動，幾乎面貼面的表演成為了演出的一大亮點。（圖片來源：東方新地）
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與方皓玟的火辣合唱《Dummy》，兩人親密的互動，幾乎面貼面的表演成為了演出的一大亮點。（圖片來源：東方新地）
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姜濤在音樂會上還和薜凱琪進行了合唱。（圖片來源：東方新地）
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姜濤在音樂會上還和薜凱琪進行了合唱。（圖片來源：東方新地）

陳柏宇臺上跣腳扭傷仍保持幽默

在音樂會上，另一位歌手陳柏宇在舞台上不慎跣腳扭傷，但他仍然保持著幽默感，並繼續完成了表演，非常專業！

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陳柏宇在舞台上不慎跣腳扭傷，但他仍然保持著幽默感，並繼續完成了表演（圖片來源：東方新地）
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非常專業！（圖片來源：東方新地）

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圖片來源：IG@edanlui、IG@keung_show、東方新地

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