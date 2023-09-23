姜濤強調與Edan情不變：12個同當初一樣！自爆學車中未諗買車
姜濤為姜糖們感痛心 粉絲早於活動幾日前已排隊霸位
姜濤接受訪問時指得悉有姜糖早在活動幾日前已排隊霸位，他感到非常痛心，更呼籲大家不用太進取：「因為真係太辛苦，日日露營咁，真係戥大家辛苦，不嬲都同大家講自己緊要啲。（佢哋都戥你辛苦？）我哋訓練好多年，所以唔緊要。」姜濤又指自己流的是「冷汗」，強調自己唔熱。
姜濤強調與Edan兄弟情不變
姜濤早前在社交網發文指「接受某些人道歉」而引起的揣測，他表示未有影響與Edan關係，更強調12個兄弟情不變：「件事無影響我哋之間嘅感情，大家放心，我哋12個都係同當初一模一樣，大家永遠都係咁好嘅兄弟，所以唔會俾呢啲嘢影響到，過咗嘅嘢都唔想再提。」
姜濤「道歉論」被指影射Edan演唱會
Edan早前在個人演唱會中多次抽姜濤水，不但扮姜濤在銅鑼灣街頭學「姜糖」舉燈牌，又重提自己向姜濤舉中指一事，之後又拿姜濤同Lydia的緋聞開玩笑，引起不少「姜糖」不滿。姜濤早前又突然於IG發文指有人向自己道歉，令不少「爵屎」都狠批姜濤疑似影射Edan演唱會，怒斥姜濤：「咁樣陰隊友？」、「會唔會太小家」、「好明顯講緊Edan啦」等。
姜濤提台灣之行 參與《娛百》錄影最開心
提到日前現身商台接受訪問後，被指身體疑似亮紅燈，當日樣子盡現疲憊，姜濤解釋指當日是有腸胃問題，公司之後亦有給予休息時間，並叫大家不用擔心。而早前到台灣宣傳新戲，姜濤獲邀上《娛樂百分百》錄影，他表示這是此行最開心的經歷，因為節目算是他的童年回憶，偶像羅志祥曾經主持過的節目，他亦有在錄影廠裡面不停打卡。姜濤又道：「佢哋都俾咗好多紀念品我，（如果有埋小豬仲開心？）當然，因為由細睇到大，不過去到都已經好開心，佢哋仲送埋當初小豬嗰塊板俾我。」至於電影在台灣成績不錯，姜濤表示平常心。
姜濤坦言無打算接受「KEUNG TO」車牌
日前姜濤被捕獲學車，對此他笑言：「我係學緊，所以大家見到我避開啲，有少少壓力，但盡力學，都想學識揸車，但我只係想識，無諗住買車。」姜濤表示有向MIRROR隊友請教，而提到有姜糖投得「KEUNG TO」車牌，並表示轉贈偶像，姜濤坦言無打算接受。
姜濤高EQ回應唱功被聲樂老師狠批：得一個人批評咋咩？
早前在中國網上視頻平台坐擁超過156萬粉絲的知名音樂網紅「JKAI傑凱」，竟開名批評MIRROR四子的唱功，在短片中她選了由四子姜濤、Anson Lo、JER及Jeremy在YouTube音樂頻道「The First Take」合唱〈Rumours〉來評價。在整段影片中，除了指出Anson Lo的轉音有問題，連向來被譽為唱歌擔當的JER都被評「對自己的聲音沒有很好的控制」。老師也曾評價過姜濤在叱咤獻唱〈鏡中鏡〉的表現，直言：「對耳朵來說是一種虐待」。被提到此批評，姜濤竟高EQ搞笑回答：「得一個人批評咋咩？」。
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