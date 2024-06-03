姜濤拉Frankie、Jeremy跳《晚安大小姐》引熱議 加埋五COLLAR成員更爆笑
廣告
繼Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆和Jeremy李駿傑的「外星三少女」後，MIRROR近日又有新小分隊出現！日前，MIRROR成員姜濤、Frankie陳瑞輝及Jeremy組成「米姜皮」，翻跳韓國大熱的《晚安大小姐》，極速引起鏡粉熱議及狂Loop，之後更加入五位COLLAR成員一齊跳，令鏡粉都話笑到肚痛！
姜濤組「米姜皮」為《晚安大小姐》獻出第一次
「米姜皮」一齊翻跳韓國大熱的《晚安大小姐》時，姜濤邊跳邊發出「呀咧呀咧」聲音，並笑言：「第一眼睇到隻舞就愛上了，第一次搞埋呢啲嘢！」並加上Hashtag「#我是認真的」、「#在搞笑」，網民都紛紛提議MIRROR全隊合體一齊跳！
姜濤做冷面執事 Jeremy忍唔住大笑
影片上傳不久即時引起大量鏡粉熱議，甚至表示：「狂Loop到成晚真係無瞓過」、「姜生表情好搞笑」、「表情好適合做笑片」、「笑到我肚痛」等，片中可以見到姜濤全程Keep住冷面零表情，而Jeremy到最後就忍唔住仰頭大笑。
姜濤教授Marf神曲速學口訣
第二段影片「米姜皮」更拉埋五位COLLAR成員Gao沈貞巧﹑Ivy蘇雅琳﹑Winka陳泳伽﹑Marf邱彥筒和Day許軼加入一齊跳《晚安大小姐》，Frankie笑言：「好彩COLLAR一齊玩，呢條跳到無甩喇，yeah！」Jeremy亦說：「有五位大小姐俾我地拉住拍呢條片，辛苦曬！」而Marf在大讚有趣之餘，又感謝姜濤教授她跳這首神曲的速學口訣。
撰文：東方新地圖片來源：IG@keung_show、FB@Madame Figaro HK