姜濤電影中分造型撞樣泰國肥仔網紅 本尊親自回應：真係好似
姜濤親自回應 網民讚大方又玩得
「Low cost cosplay」擅長運用低成本道具Cosplay名人、動漫及電影角色，出來的效果喜感十足。而連登討論區就將Lonelyman中間分界的照片，與姜濤在新戲《我的天堂城市》中的造型做對比。二人同樣梳了中間分界頭，無論是髮型或是神情都有幾分相似，唔單止吸引三萬名網民畀Like，仲引來本尊親自回應，姜濤留言表示：「真係好似」，更附上大笑Emoji，不少網民大讚姜濤大方又玩得。
姜濤去美國跳街舞與黃慘盈有感情線？
MIRROR人氣王姜濤去年親認赴美國紐約拍攝電影《我的天堂城市》，電影公司終於發布電影的宣傳海報，預告在今年內上映，而電影的女主角是曾參演《我的少女時代》的宋芸樺，還有前100毛主播「黃慘盈」李嘉文 ，不少網民都留言非常期待亦希望在香港可以上映！雖然電影的詳情還未公布，只知宋芸樺是一名赴美讀書的留學生。而根據早前有「姜糖」找到的選角通告中發現，姜濤疑似是飾演一位到美國留學並跳街舞的男生，更會與「LuLu」有感情線！而Lulu亦有可能是由前100毛主播「黃慘盈」飾演。
講番Lowcostcosplay，唔好睇佢而家係肥仔一名。原來他曾於2017年減肥，憑着節食和做運動，短短1個月極速減去22kg，認真誇張。他表示減肥原因單單是為了個人健康，並不是受到什麼打撃。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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