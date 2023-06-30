姜濤電影中分造型撞樣泰國肥仔網紅 本尊親自回應：真係好似

泰國網紅Lonelyman憑着創意爆燈的低成本Cosplay而爆紅，他的IG專頁「lowcostcosplayth」更坐擁二百萬名粉絲。今日（30日），連登討論區的IG發文，將Lonelyman以及姜濤在電影《我的天堂城市》中的劇照作對比，並寫上：「Lowcostcosplay連姜濤都夠膽cos」，竟然引來本尊親自回應！