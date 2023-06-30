姜濤 lowcostcosplay

姜濤電影中分造型撞樣泰國肥仔網紅 本尊親自回應：真係好似

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泰國網紅Lonelyman憑着創意爆燈的低成本Cosplay而爆紅，他的IG專頁「lowcostcosplayth」更坐擁二百萬名粉絲。今日（30日），連登討論區的IG發文，將Lonelyman以及姜濤在電影《我的天堂城市》中的劇照作對比，並寫上：「Lowcostcosplay連姜濤都夠膽cos」，竟然引來本尊親自回應！

姜濤 lowcostcosplay 連登討論區的IG將Lonelyman以及姜濤在電影《我的天堂城市》中的劇照作對比，竟然引來本尊親自回應！
連登討論區的IG將Lonelyman以及姜濤在電影《我的天堂城市》中的劇照作對比，竟然引來本尊親自回應！（圖片來源：網上圖片）

姜濤親自回應 網民讚大方又玩得

「Low cost cosplay」擅長運用低成本道具Cosplay名人、動漫及電影角色，出來的效果喜感十足。而連登討論區就將Lonelyman中間分界的照片，與姜濤在新戲《我的天堂城市》中的造型做對比。二人同樣梳了中間分界頭，無論是髮型或是神情都有幾分相似，唔單止吸引三萬名網民畀Like，仲引來本尊親自回應，姜濤留言表示：「真係好似」，更附上大笑Emoji，不少網民大讚姜濤大方又玩得。

姜濤 lowcostcosplay 「Low cost cosplay」擅長運用低成本道具Cosplay名人、動漫及電影角色，出來的效果喜感十足。
「Low cost cosplay」擅長運用低成本道具Cosplay名人、動漫及電影角色，出來的效果喜感十足。（圖片來源：[email protected]
姜濤 lowcostcosplay
（圖片來源：[email protected]

姜濤去美國跳街舞與黃慘盈有感情線？

MIRROR人氣王姜濤去年親認赴美國紐約拍攝電影《我的天堂城市》，電影公司終於發布電影的宣傳海報，預告在今年內上映，而電影的女主角是曾參演《我的少女時代》的宋芸樺，還有前100毛主播「黃慘盈」李嘉文 ，不少網民都留言非常期待亦希望在香港可以上映！雖然電影的詳情還未公布，只知宋芸樺是一名赴美讀書的留學生。而根據早前有「姜糖」找到的選角通告中發現，姜濤疑似是飾演一位到美國留學並跳街舞的男生，更會與「LuLu」有感情線！而Lulu亦有可能是由前100毛主播「黃慘盈」飾演。

姜濤 lowcostcosplay 姜濤 電影公司早前出post賀姜濤生日，不少人都認為這是姜濤在電影中的造型。
電影公司早前出post賀姜濤生日，不少人都認為這是姜濤在電影中的造型。（圖片來源：[email protected] Entertainment Taiwan）
姜濤 lowcostcosplay 姜濤 電影女主角是
電影女主角是宋芸樺。（圖片來源：台北市電影委員會 Taipei Film Commission FACEBOOK）
姜濤 lowcostcosplay 姜濤 終於飛到LA 「黃慘盈」原名為李嘉文，其藝名惡搞自無綫新聞主播黃紫盈，當年她在毛記電視的《六點半左右新聞報道》擔任主播大受歡迎，喜歡唱歌的她亦推出了原創歌曲《慘情歌》，圓了她本人由小到大的歌手夢。
「黃慘盈」原名為李嘉文，其藝名惡搞自無綫新聞主播黃紫盈，當年她在毛記電視的《六點半左右新聞報道》擔任主播大受歡迎，喜歡唱歌的她亦推出了原創歌曲《慘情歌》，圓了她本人由小到大的歌手夢。（圖片來源：毛記電視畫面）

講番Lowcostcosplay，唔好睇佢而家係肥仔一名。原來他曾於2017年減肥，憑着節食和做運動，短短1個月極速減去22kg，認真誇張。他表示減肥原因單單是為了個人健康，並不是受到什麼打撃。

姜濤 lowcostcosplay Lowcostcosplay曾於2017年減肥，憑着節食和做運動，短短1個月極速減去22kg。
Lowcostcosplay曾於2017年減肥，憑着節食和做運動，短短1個月極速減去22kg。（圖片來源：網上圖片）
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（圖片來源：網上圖片）
姜濤 lowcostcosplay Lowcostcosplay都曾經型過，不過而家又肥番了！
Lowcostcosplay都曾經型過，不過而家又肥番了！（圖片來源：網上圖片）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：網上圖片，[email protected] Entertainment Taiwan，毛記電視畫面，網上圖片

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