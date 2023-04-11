姜濤狂派19歲福利照 身形勁瘦罕有露額頭曬小腿

即將踏入24歲的姜濤，今日（4月11日）一早出發飛到新加坡開工，臨起飛前姜濤為解悶，突然在IG的限時動態中狂po多張福利照，更聲明相片是在2018年，他年約18、19歲時所拍，當中不乏他罕有露額頭或曬小腿的相片，令姜糖們都非常驚喜！