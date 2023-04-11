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姜濤狂派19歲福利照 身形勁瘦罕有露額頭曬小腿

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即將踏入24歲的姜濤，今日（4月11日）一早出發飛到新加坡開工，臨起飛前姜濤為解悶，突然在IG的限時動態中狂po多張福利照，更聲明相片是在2018年，他年約18、19歲時所拍，當中不乏他罕有露額頭或曬小腿的相片，令姜糖們都非常驚喜！

姜濤 姜濤離港不忘向粉絲派福利。
姜濤離港不忘向粉絲派福利。（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤 畀姜糖睇睇2018年時嘅佢。
畀姜糖睇睇2018年時嘅佢。（圖片來源：[email protected]_show）

姜濤分享「你們沒見過的我」

姜濤自2018年7月開始參加ViuTV《全民造星》入行，今次他分享多張自己在2018年拍攝的舊照，表示是「你們沒見過的我」，相信是他在入行前所拍，其中有在東京旅行時的他、獨自學舞時的他，也有他與友人的合照。

姜濤 2018年到東京旅行時嘅姜濤。
2018年到東京旅行時嘅姜濤。（圖片來源：[email protected]_show）

網民勁讚：回憶返晒嚟

當年只有約18、19歲的姜濤，樣子相比現在較為青澀，身形顯得勁瘦，網民都話睇完就想起他當年參加《全民造星》時的靚仔小鮮肉模樣，即時「回憶返晒嚟」。

姜濤 姜濤同朋友合照時罕有露出額頭。
姜濤同朋友合照時罕有露出額頭。（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤 仲有買帽、試衫時嘅靚相。
仲有買帽、試衫時對鏡自拍嘅靚相。（圖片來源：[email protected]_show）

解釋等飛太無聊

其實早在西九音樂節上表演時，姜濤已獲讚回復到最Fit狀態。今次在貼出多達20張舊照後，姜濤就解釋此舉是因為在「飛機上無聊～」，又表示「起飛了不po了～Bye～」。

姜濤 姜濤因腳傷休養期間，曾被指身形和面形都暴脹。
姜濤因腳傷休養期間，曾被指身形和面形都暴脹。（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤 姜濤事隔3個月首次出騷，今日姜濤狀態大勇、瘦返曬！
不過在早前的西九音樂節中，姜濤狀態已回勇，又跳又唱多首歌曲，包括新歌《Dummy》。（圖片來源：東方新地）
姜濤 姜濤解釋今次狂po相是因為在飛機上等起飛太無聊！
姜濤解釋今次狂po相是因為在飛機上等起飛太無聊！（圖片來源：[email protected]_show）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_show、東方新地

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