傳姜濤同MIRROR御用髮型師地下情一年 地位超然連澳洲家人之旅都有陪同
姜濤被爆與MIRROR御用髮型師地下情超過一年
近日姜濤被爆出跟MIRROR御用髮型師Lydia地下情超過一年，有報道指出在姜濤在日本為女友慶生時獻上「初吻」，另外早前與家人同遊澳洲悉尼時，女友也有一起陪同，對於第一次拍拖的姜濤來說，可說是刻骨銘心。不過戀情曝光，姜濤分分鐘要安慰「姜糖」，因為現時不少人已對女方起底…
早在《季前賽》表現曖昧
據消息指二人在拍攝劇集《季前賽》中已經表現曖昧，姜濤全程望實Lydia，而在Lydia幫他搽防曬時，姜濤即開心甜笑，兩人更互相打鬧，十足十熱戀中的情侶。其實自MIRROR成軍後，一眾成員的髮型都由Lydia打理，翻查他們的社交平台，亦可發現蛛絲馬跡。
早在2021年8月姜濤曾上載一段用玩具槍嚇人的短片，片中所見，姜濤將玩具槍對準Lydia，嚇到Lydia縮在角落，更狂呼：「你唔好過嚟呀，走開呀！」接着姜濤問她：「你覺得我點呀？」Lydia即講道：「好靚仔，全世界最靚仔，唱歌又好聽。」但姜濤仍不放過她：「唔夠，唔夠。」十足十打情罵俏。
討論區爆二人在片場著情侶外套
而近日討論區已流傳姜濤拍拖的傳聞，有網民Post出姜濤與Lydia在片場身穿情侶外套的照片，更大爆Lydia一起去澳洲，參與姜濤的家族旅行，另外3月時份二人有一起到日本遊玩，在同一時期，姜濤更出現在Lydia的IG限時動態，他更對着鏡頭不停擺Pose，做出各種鬼馬表情，這些舉動被指是向女方傳情！
姜糖早已發現 去女方IG留言鬧老女人
留意Lydia的IG，會發現到早在幾個月前已有姜糖留意到他們的互動，更激動爆粗留言寫道：「Dllm，老女人你知唔知醜啊咪X搞我姜b呀！姜b係你食得起咩」，未知姜濤會點樣回應今次事件呢！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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