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傳姜濤同MIRROR御用髮型師地下情一年 地位超然連澳洲家人之旅都有陪同

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人氣男團MIRROR成員之一姜濤，現年24歲的他，入行5年俘虜了不少粉絲。而姜濤在參加比賽時候表明是「A0」，從來沒有拍過拖，不過近日有傳他不再是「A0」，更與女方低調拍拖了1週年…

姜濤 mirror 姜濤原定今日26日）拍攝全新綜藝節目。
姜濤早前飛到澳洲旅遊。（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤 mirror 他再次整親腳。
影低唔少靚相。（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤 mirror 姜濤曾在2021年與合作拍攝ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》的女團成員Candy Wong黃曦誼）傳出緋聞。
姜濤曾在2021年與合作拍攝ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》的女團成員Candy Wong（黃曦誼）傳出緋聞。
（圖片來源：[email protected]_show）

姜濤被爆與MIRROR御用髮型師地下情超過一年

近日姜濤被爆出跟MIRROR御用髮型師Lydia地下情超過一年，有報道指出在姜濤在日本為女友慶生時獻上「初吻」，另外早前與家人同遊澳洲悉尼時，女友也有一起陪同，對於第一次拍拖的姜濤來說，可說是刻骨銘心。不過戀情曝光，姜濤分分鐘要安慰「姜糖」，因為現時不少人已對女方起底…

姜濤 mirror 中間戴口罩的便是Lydia。
中間戴口罩的便是Lydia。（圖片來源：網上圖片）
姜濤 mirror Lydia係MIRROR御用髮型師
Lydia係MIRROR御用髮型師（圖片來源：[email protected]@lydiayung_）
姜濤 mirror Lydia係唔少MIRROR成員IG都出現過。
Lydia係唔少MIRROR成員IG都出現過。（圖片來源：影片截圖）

早在《季前賽》表現曖昧

據消息指二人在拍攝劇集《季前賽》中已經表現曖昧，姜濤全程望實Lydia，而在Lydia幫他搽防曬時，姜濤即開心甜笑，兩人更互相打鬧，十足十熱戀中的情侶。其實自MIRROR成軍後，一眾成員的髮型都由Lydia打理，翻查他們的社交平台，亦可發現蛛絲馬跡。

早在2021年8月姜濤曾上載一段用玩具槍嚇人的短片，片中所見，姜濤將玩具槍對準Lydia，嚇到Lydia縮在角落，更狂呼：「你唔好過嚟呀，走開呀！」接着姜濤問她：「你覺得我點呀？」Lydia即講道：「好靚仔，全世界最靚仔，唱歌又好聽。」但姜濤仍不放過她：「唔夠，唔夠。」十足十打情罵俏。

姜濤 mirror 拎槍嚇Lydia。
拎槍嚇Lydia。（圖片來源：影片截圖）
姜濤 mirror 當時已經有甜蜜互動！
當時已經有甜蜜互動！（圖片來源：影片截圖）

討論區爆二人在片場著情侶外套

而近日討論區已流傳姜濤拍拖的傳聞，有網民Post出姜濤與Lydia在片場身穿情侶外套的照片，更大爆Lydia一起去澳洲，參與姜濤的家族旅行，另外3月時份二人有一起到日本遊玩，在同一時期，姜濤更出現在Lydia的IG限時動態，他更對着鏡頭不停擺Pose，做出各種鬼馬表情，這些舉動被指是向女方傳情！

姜濤 mirror
（圖片來源：[email protected]@lydiayung_）
姜濤 mirror
（圖片來源：[email protected]@lydiayung_）

姜糖早已發現 去女方IG留言鬧老女人

留意Lydia的IG，會發現到早在幾個月前已有姜糖留意到他們的互動，更激動爆粗留言寫道：「Dllm，老女人你知唔知醜啊咪X搞我姜b呀！姜b係你食得起咩」，未知姜濤會點樣回應今次事件呢！

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（圖片來源：[email protected] lydiayung_）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]@lydiayung_ [email protected]_show

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