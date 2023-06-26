姜濤旅行返港再次整傷腳 撐住拐杖為未能參與團綜拍攝致歉
上載手握拐杖相 為開工失場致歉
姜濤今午在IG限時動態上載手握拐杖的照片，並透露腳部再次受傷影響工作：「運動的時候把腳又弄傷了，真的很抱歉見不到大家，我會盡快恢復的。」他原定今日及7月1日都要拍攝團綜《全星暑假 MIRROR+》，但受腳傷影響似乎未能參與拍攝。
開騷前個多月再受傷姜糖擔心偶像情況
而姜濤將於8月3至5日於亞博舉行個人演唱會《KEUNG TO：“WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》，想不到開騷前一個多月，他再次受傷，姜糖們都非常擔心他的情況，並希望他可以好好休息並早日康復：「姜姜休息多啲，早日康復！」、「仲有個幾兩個月，要快啲好返呀！」、「Take Care」。
姜濤比賽中受傷 坐輪椅送院
「903 AllStar 籃球賽」於去年11月11日在亞洲國際博覽館Arena舉行，在第四節比賽的時候，姜濤為了衝前攔截對方的時候產生碰撞，跌到在地弄傷右膝蓋。隨後聖約翰救傷隊馬上上前為姜濤包紮，包紮過後坐上輪椅離場送院。
姜濤、Ian、193成功入波得分
雖然第一球由903隊得分，可是明星隊的193亦馬上入球追平。Ian亦不甘示弱，以單人匹馬的姿態上籃得分，姜濤亦在賽事開始10分鐘後成功入球得分，後期歌星隊再換入Edan和Stanley等人，令氣氛更加熱烈。比賽期間雙方出盡全力各不相讓，令一班觀眾看得非常熱血沸騰！
網民投訴睇唔到直播 要求回水
今場「903 AllStar 籃球賽」是MIRROR演唱會意外後首次全員同台的活動，不少網民和鏡粉都十分期待今日活動的來臨，未能買到入場票的鏡粉都紛紛訂購903，務求一睹鏡仔們的投球英姿。可是，不少網民反映即使已經訂購903的指定計劃，亦未能順利睇到直播，要求903回水。
小儀話出大招阻Edan入波？
雖然場內一班歌手DJ互相鬥得激烈，但場外就氣氛和洽，不停互相開對方玩笑。一直出名是Edan忠實粉絲的小儀，今日同樣有份出賽。今次倒弋為DJ隊外援的張繼聰則指小儀有可能是臥底：「我直頭覺得你到時會將個波交俾佢」，小儀表示自己將會出大招阻止Edan入波：「唔會㗎！唔信你到時派我出場負責攬實佢，就知我乜嘢料喇！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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