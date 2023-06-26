姜濤旅行返港再次整傷腳 撐住拐杖為未能參與團綜拍攝致歉

MIRROR成員姜濤近日與家人到澳洲悉尼旅行，更罕有曬出爸爸的正面照。現已返港的他原定今日（26日）拍攝全新綜藝節目《全星暑假 MIRROR+》，與被抽中的MIRO一齊玩遊戲。豈料他突然在IG限時動態透露腳部再次受傷，未能參與今天的拍攝工作。