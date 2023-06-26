姜濤 mirror

姜濤旅行返港再次整傷腳 撐住拐杖為未能參與團綜拍攝致歉

最新娛聞
東方新地

廣告

MIRROR成員姜濤近日與家人到澳洲悉尼旅行，更罕有曬出爸爸的正面照。現已返港的他原定今日（26日）拍攝全新綜藝節目《全星暑假 MIRROR+》，與被抽中的MIRO一齊玩遊戲。豈料他突然在IG限時動態透露腳部再次受傷，未能參與今天的拍攝工作。

姜濤 mirror 姜濤原定今日26日）拍攝全新綜藝節目。
姜濤原定今日（26日）拍攝全新綜藝節目。（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤 mirror 他再次整親腳。
他再次整親腳。（圖片來源：[email protected]_show）

上載手握拐杖相 為開工失場致歉

姜濤今午在IG限時動態上載手握拐杖的照片，並透露腳部再次受傷影響工作：「運動的時候把腳又弄傷了，真的很抱歉見不到大家，我會盡快恢復的。」他原定今日及7月1日都要拍攝團綜《全星暑假 MIRROR+》，但受腳傷影響似乎未能參與拍攝。

姜濤 mirror 他突然在IG限時動態透露腳部再次受傷，未能參與今天的拍攝工作。
他突然在IG限時動態透露腳部再次受傷，未能參與今天的拍攝工作。（圖片來源：[email protected]_show）

開騷前個多月再受傷姜糖擔心偶像情況

而姜濤將於8月3至5日於亞博舉行個人演唱會《KEUNG TO：“WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》，想不到開騷前一個多月，他再次受傷，姜糖們都非常擔心他的情況，並希望他可以好好休息並早日康復：「姜姜休息多啲，早日康復！」、「仲有個幾兩個月，要快啲好返呀！」、「Take Care」。

姜濤 mirror 姜濤將於8月3至5日於亞博舉行個人演唱會。
姜濤將於8月3至5日於亞博舉行個人演唱會。（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤 mirror 姜濤近日與家人到澳洲悉尼旅行。
姜濤近日與家人到澳洲悉尼旅行。（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤 mirror 奶奶！
奶奶！（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤 mirror 罕有曬出爸爸的正面照。
罕有曬出爸爸的正面照。（圖片來源：[email protected]_show）

姜濤比賽中受傷 坐輪椅送院

「903 AllStar 籃球賽」於去年11月11日在亞洲國際博覽館Arena舉行，在第四節比賽的時候，姜濤為了衝前攔截對方的時候產生碰撞，跌到在地弄傷右膝蓋。隨後聖約翰救傷隊馬上上前為姜濤包紮，包紮過後坐上輪椅離場送院。

姜濤 mirror MIRROR 在第四節比賽的時候，姜濤為了衝前攔截對方的時候產生碰撞，跌到在地弄傷右膝蓋
在第四節比賽的時候，姜濤為了衝前攔截對方的時候產生碰撞，跌到在地弄傷右膝蓋（圖片來源：[email protected] 商業電台 ）
姜濤 mirror MIRROR 姜濤受傷倒地，狀甚痛苦。
姜濤受傷倒地，狀甚痛苦。（圖片來源：IG圖片）
姜濤 mirror MIRROR 在開賽前，主持開球禮的Do姐沒有將球往上拋，反而直接傳給姜濤並表示：「交畀鍾意嘅人」
在開賽前，主持開球禮的Do姐沒有將球往上拋，反而直接傳給姜濤並表示：「交畀鍾意嘅人」（圖片來源：[email protected] 商業電台）
姜濤 mirror MIRROR 歌星勇士隊派出MIRROR的Ian
歌星勇士隊派出MIRROR的Ian（圖片來源：[email protected] 商業電台 ）

姜濤、Ian、193成功入波得分

雖然第一球由903隊得分，可是明星隊的193亦馬上入球追平。Ian亦不甘示弱，以單人匹馬的姿態上籃得分，姜濤亦在賽事開始10分鐘後成功入球得分，後期歌星隊再換入Edan和Stanley等人，令氣氛更加熱烈。比賽期間雙方出盡全力各不相讓，令一班觀眾看得非常熱血沸騰！

姜濤 mirror MIRROR Ian亦不甘示弱，以單人匹馬的姿態上籃得分
Ian亦不甘示弱，以單人匹馬的姿態上籃得分（圖片來源：[email protected] 商業電台 ）
姜濤 mirror MIRROR 後期歌星隊再換入Edan和Stanley等人，令氣氛更加熱烈
後期歌星隊再換入Edan和Stanley等人，令氣氛更加熱烈（圖片來源：[email protected] 商業電台 ）

網民投訴睇唔到直播 要求回水

今場「903 AllStar 籃球賽」是MIRROR演唱會意外後首次全員同台的活動，不少網民和鏡粉都十分期待今日活動的來臨，未能買到入場票的鏡粉都紛紛訂購903，務求一睹鏡仔們的投球英姿。可是，不少網民反映即使已經訂購903的指定計劃，亦未能順利睇到直播，要求903回水。

姜濤 mirror MIRROR
（圖片來源：Facebook網民留言截圖）
姜濤 mirror MIRROR
（圖片來源：Facebook網民留言截圖）
姜濤 mirror MIRROR
（圖片來源：Facebook網民留言截圖）
姜濤 mirror MIRROR
（圖片來源：Facebook網民留言截圖）
姜濤 mirror MIRROR
（圖片來源：Facebook網民留言截圖）

小儀話出大招阻Edan入波？

雖然場內一班歌手DJ互相鬥得激烈，但場外就氣氛和洽，不停互相開對方玩笑。一直出名是Edan忠實粉絲的小儀，今日同樣有份出賽。今次倒弋為DJ隊外援的張繼聰則指小儀有可能是臥底：「我直頭覺得你到時會將個波交俾佢」，小儀表示自己將會出大招阻止Edan入波：「唔會㗎！唔信你到時派我出場負責攬實佢，就知我乜嘢料喇！」

姜濤 mirror MIRROR 「Edan正印」小儀表示自己將會出大招阻止Edan入波
「Edan正印」小儀表示自己將會出大招阻止Edan入波（圖片來源：[email protected]
姜濤 mirror MIRROR 張繼聰在Facebook搞笑留言：「我軍903人張繼聰深入歌星勇士隊，刺探軍情，考遇姜濤！」
張繼聰在Facebook搞笑留言：「我軍903人張繼聰深入歌星勇士隊，刺探軍情，考遇姜濤！」（圖片來源：[email protected]張部長）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_show，[email protected] Entertainment Taiwan，[email protected]

讀者留言

熱門文章

 