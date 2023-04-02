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POPFEST︱姜濤事隔三個月首次出騷狀態大勇 再唱《鏡中鏡》一雪叱咤前恥

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姜濤自《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》演唱《鏡中鏡》大失準之後神隱多時，今日終於在《POPFEST HKT 西九音樂節：越流行》中壓軸演出。姜濤全晚狀態大勇，不但重唱《鏡中鏡》一雪前恥，更大唱新歌《Dummy》，睇到一班粉絲都非常興奮。

姜濤 姜濤事隔3個月首次出騷，今日姜濤狀態大勇、瘦返曬！
姜濤事隔3個月首次出騷，今日姜濤狀態大勇、瘦返曬！（圖片來源：東方新地）

姜濤事隔三個月首次出騷 狀態恢復正常

姜濤自從今年年頭「掃掃掃」事件後，終於再次登上舞台，為《POPFEST HKT 西九音樂節：越流行》中演出。前排出席公開活動時一直心情麻麻的姜濤，今晚狀態大勇，不但唱出當年《全民造星》總決賽參賽歌《超級冠軍》，又演唱新歌《Dummy》，令一班粉絲都表示睇得非常過癮。這晚姜濤的演出歌單為如下：

《超級冠軍》（原曲：鹿晗）
《Master Class》
《鏡中鏡》
《Dummy》（新歌首唱）
《夠了》（原曲：羅志祥）
《蒙着嘴說愛你》

姜濤 姜濤又唱又跳，更演繹當年《全民造星》總決賽參賽歌《超級冠軍》
姜濤又唱又跳，更演繹當年《全民造星》總決賽參賽歌《超級冠軍》（圖片來源：東方新地）
姜濤 狀態回勇的姜濤更演唱新歌《Dummy》與《十一胎》
狀態回勇的姜濤更演唱新歌《Dummy》（圖片來源：東方新地）

姜濤一度淚崩現場 90度躹躬感謝觀眾

當姜濤唱完《蒙着嘴說愛你》在最後一句歌詞「還有各位的照顧」後，姜濤向台下觀眾作90度躹躬致謝時忍唔住喊，在場粉絲都紛紛大嗌「唔好喊」、「支持你啊姜濤」等，場面非常感人。

姜濤 姜濤一連唱出六首歌，非常落力
姜濤一連唱出多首歌，非常落力（圖片來源：東方新地）

姜濤感激粉絲們陪伴 虛心接受所有評語

繼叱咤頒獎典禮後再踏台板的姜濤，表示開騷前非常緊張，並且希望今日成功帶給觀眾一個滿意的表演：「由今朝開始緊張，緊張到宜家，不過好彩都完了，希望大家可以俾多啲意見，可以俾我繼續進步嘅意見。」當被問到下台前90度鞠躬的用意時，姜濤表示是為了自己的粉絲和一路以來批評自己的網民而鞠躬：

「都唔好意思，我最覺得對唔住就係我啲fans，因為我覺得佢地都受到好多壓力，所以個鞠躬係for佢地，亦都係for呢段期間批評我嘅人，我覺得大家批評得好！」

姜濤 姜濤表示感激粉絲們陪伴：「辛苦大家，以後希望會再令大家驕傲多啲。可能有啲fans會唔開心，但希望大家可以喺唔開心嘅時候，睇多我地一眼。」
姜濤表示感激粉絲們陪伴：「辛苦大家，以後希望會再令大家驕傲多啲。可能有啲fans會唔開心，但希望大家可以喺唔開心嘅時候，睇多我地一眼。」（圖片來源：東方新地）

表演歌單別有用意 怕台上講太多嘢會尷尬

姜濤亦表示今次表演歌單的編排別有用意：「成個編排都係好耐之前就諗定好，喺知道有呢個騷之後，就係到諗要點樣令個rundown令大家喺嗰編排上，感受到我想講嘅嘢。」姜濤亦表示自己是特登唔喺台上講太多嘢：「我自己講嘢又唔係話好叻，互動我又驚尷尬，所以就唔講囉，費事大家覺得『你係到講緊咩啊』，所以都係用作品說話。」

姜濤 姜濤接受訪問時表示今次表演歌單的編排別有用意，同埋因為怕喺台上尷尬，所以少同在場觀眾互動
姜濤接受訪問時表示今次表演歌單的編排別有用意，同埋因為怕喺台上尷尬，所以少同在場觀眾互動（圖片來源：東方新地）

宣佈將會創立自家牌子 合作對象為古巨基太太

早前姜濤飛抵日本，並且在社交平台分享與幕後工作人員在東京鐵塔前大合照，並且留言「Secret Project﹗昨天很開心的一晚，謝謝你們大家﹗」。眼尖的網民發現合照中亦包括古巨基太太陳英雪（Lorraine）。姜濤今晚完騷後接受訪問時，亦承認將會推出個人品牌，合作對象將會是古巨基太太！

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（圖片來源：[email protected]_show）

叱咤頒獎禮姜濤瘋狂暴走 網民：佢做緊乜？

姜濤因《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」的第四位。不知係咪因為姜濤因腳傷後久未出席表演，表演得獎歌時今次特別興奮，衝出舞台到台下狂奔，不斷大叫「let’s go」「I’m back!」不過姜濤此舉似乎引嚟唔少網民的不滿「當左自己個唱，個場係自己咁？」「佢唱緊乜」「到底發生過什麼事？」

叱咤樂壇 頒獎典禮 姜濤因《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」的第四位。
姜濤因《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」的第四位。（圖片來源：my903.com 商業電台）
叱咤樂壇 頒獎典禮 不知係咪因為姜濤因腳傷後久未出席表演，表演得獎歌時今次特別興奮，衝出舞台到台下狂奔。
不知係咪因為姜濤因腳傷後久未出席表演，表演得獎歌時今次特別興奮，衝出舞台到台下狂奔。（圖片來源：my903.com 商業電台）
叱咤樂壇 頒獎典禮 姜濤不斷大叫「let’s go」「I’m back!」
姜濤不斷大叫「let’s go」「I’m back!」（圖片來源：my903.com 商業電台）
叱咤樂壇 頒獎典禮 姜濤此舉似乎引嚟唔少網民的不滿「當左自己個唱，個場係自己咁？」
姜濤此舉似乎引嚟唔少網民的不滿「當左自己個唱，個場係自己咁？」（圖片來源：my903.com 商業電台）

叱咤頒獎禮後多次潛水 出公開活動冇精神

姜濤自從叱咤頒獎典禮之後就一直神隱，連原先預定全團出席的「一秒GO一起GREEN」啟動禮都因病缺席。直至早前「香港國際影視展」的《12怪盜》發佈會先蒲頭，不過當日姜濤在接受傳媒訪問時，表現得非常心不在焉，時不時眈天望地又狂打喊露。當被問到感想時，姜濤又只簡單回答兩個詞：「開心、期待」，一直未有正視前方，不停周圍望，感覺好似好怕成為焦點，精神情況一度令人擔憂！

姜濤 當問到姜濤對於今次拍攝團隊電影時，姜濤就簡單答咗兩個詞：「開心、期待」
當問到姜濤對於今次拍攝團隊電影時，姜濤就簡單答咗兩個詞：「開心、期待」（圖片來源：[email protected] HK 截圖）
姜濤 喺其他成員回答問題時都心不在焉。
喺其他成員回答問題時都心不在焉。（圖片來源：[email protected] HK 截圖）
姜濤 大家都有講有笑嘅時候，姜濤就自己一個周圍望，同成員毫無交流。
大家都有講有笑嘅時候，姜濤就自己一個周圍望，同成員毫無交流。（圖片來源：東方新地）
姜濤 姜濤於訪問中又不斷放蚊，眈天望地、心不在焉。
姜濤於訪問中又不斷放蚊，眈天望地、心不在焉。（圖片來源：東方新地）
姜濤 當被問到會否因為腳傷而阻礙到拍攝動作場面時，姜濤一臉茫然，要Lokman幫手代答。
當被問到會否因為腳傷而阻礙到拍攝動作場面時，姜濤一臉茫然，要Lokman幫手代答。（圖片來源：東方新地）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：東方新地、my903.com 商業電台、[email protected] HK 截圖

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