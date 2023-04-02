POPFEST︱姜濤事隔三個月首次出騷狀態大勇 再唱《鏡中鏡》一雪叱咤前恥
姜濤事隔三個月首次出騷 狀態恢復正常
姜濤自從今年年頭「掃掃掃」事件後，終於再次登上舞台，為《POPFEST HKT 西九音樂節：越流行》中演出。前排出席公開活動時一直心情麻麻的姜濤，今晚狀態大勇，不但唱出當年《全民造星》總決賽參賽歌《超級冠軍》，又演唱新歌《Dummy》，令一班粉絲都表示睇得非常過癮。這晚姜濤的演出歌單為如下：
《超級冠軍》（原曲：鹿晗）
《Master Class》
《鏡中鏡》
《Dummy》（新歌首唱）
《夠了》（原曲：羅志祥）
《蒙着嘴說愛你》
姜濤一度淚崩現場 90度躹躬感謝觀眾
當姜濤唱完《蒙着嘴說愛你》在最後一句歌詞「還有各位的照顧」後，姜濤向台下觀眾作90度躹躬致謝時忍唔住喊，在場粉絲都紛紛大嗌「唔好喊」、「支持你啊姜濤」等，場面非常感人。
姜濤感激粉絲們陪伴 虛心接受所有評語
繼叱咤頒獎典禮後再踏台板的姜濤，表示開騷前非常緊張，並且希望今日成功帶給觀眾一個滿意的表演：「由今朝開始緊張，緊張到宜家，不過好彩都完了，希望大家可以俾多啲意見，可以俾我繼續進步嘅意見。」當被問到下台前90度鞠躬的用意時，姜濤表示是為了自己的粉絲和一路以來批評自己的網民而鞠躬：
「都唔好意思，我最覺得對唔住就係我啲fans，因為我覺得佢地都受到好多壓力，所以個鞠躬係for佢地，亦都係for呢段期間批評我嘅人，我覺得大家批評得好！」
表演歌單別有用意 怕台上講太多嘢會尷尬
姜濤亦表示今次表演歌單的編排別有用意：「成個編排都係好耐之前就諗定好，喺知道有呢個騷之後，就係到諗要點樣令個rundown令大家喺嗰編排上，感受到我想講嘅嘢。」姜濤亦表示自己是特登唔喺台上講太多嘢：「我自己講嘢又唔係話好叻，互動我又驚尷尬，所以就唔講囉，費事大家覺得『你係到講緊咩啊』，所以都係用作品說話。」
宣佈將會創立自家牌子 合作對象為古巨基太太
早前姜濤飛抵日本，並且在社交平台分享與幕後工作人員在東京鐵塔前大合照，並且留言「Secret Project﹗昨天很開心的一晚，謝謝你們大家﹗」。眼尖的網民發現合照中亦包括古巨基太太陳英雪（Lorraine）。姜濤今晚完騷後接受訪問時，亦承認將會推出個人品牌，合作對象將會是古巨基太太！
叱咤頒獎禮姜濤瘋狂暴走 網民：佢做緊乜？
姜濤因《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」的第四位。不知係咪因為姜濤因腳傷後久未出席表演，表演得獎歌時今次特別興奮，衝出舞台到台下狂奔，不斷大叫「let’s go」「I’m back!」不過姜濤此舉似乎引嚟唔少網民的不滿「當左自己個唱，個場係自己咁？」「佢唱緊乜」「到底發生過什麼事？」
叱咤頒獎禮後多次潛水 出公開活動冇精神
姜濤自從叱咤頒獎典禮之後就一直神隱，連原先預定全團出席的「一秒GO一起GREEN」啟動禮都因病缺席。直至早前「香港國際影視展」的《12怪盜》發佈會先蒲頭，不過當日姜濤在接受傳媒訪問時，表現得非常心不在焉，時不時眈天望地又狂打喊露。當被問到感想時，姜濤又只簡單回答兩個詞：「開心、期待」，一直未有正視前方，不停周圍望，感覺好似好怕成為焦點，精神情況一度令人擔憂！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！