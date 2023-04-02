POPFEST︱姜濤事隔三個月首次出騷狀態大勇 再唱《鏡中鏡》一雪叱咤前恥

姜濤自《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》演唱《鏡中鏡》大失準之後神隱多時，今日終於在《POPFEST HKT 西九音樂節：越流行》中壓軸演出。姜濤全晚狀態大勇，不但重唱《鏡中鏡》一雪前恥，更大唱新歌《Dummy》，睇到一班粉絲都非常興奮。