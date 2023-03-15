12怪盜 | 姜濤同MIRROR成員宣傳電影近乎零交流 眈天望地狂打喊露

日前MIRROR首套團體電影《12怪盜》海報和造型照曝光，令一眾MIRROR粉絲都表示非常期待。今日MIRROR成員齊齊出席「香港國際影視展」的《12怪盜》發佈會，向傳媒朋友分享對拍攝首套團體電影作品的感受，不過姜濤在接受傳媒訪問時，表現得非常心不在焉，時不時眈天望地又狂打喊露，精神情況令人擔憂！