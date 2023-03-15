12怪盜 | 姜濤同MIRROR成員宣傳電影近乎零交流 眈天望地狂打喊露
姜濤宣傳活動心不在焉 兩個字回答司儀問題
今日MIRROR 10位成員一同出席「香港國際影視展」的《12怪盜》發佈會。在發佈會上，司儀問到MIRROR每位成員對拍攝首套團體電影作品的感受，大家都滔滔不絕，表示覺得非常開心可以12個成員一齊拍電影，並且期待成品能夠盡快呈現於觀眾眼前。但當問到姜濤感想時，姜濤就簡單回答兩個詞：「開心、期待」，之後其他成員回答問題的時候，姜濤都沒有正視前方，一直周圍望，感覺好似好怕成為焦點。
同MIRROR成員近乎零交流
在發佈會結束後，MIRROR成員都非常用心解答記者朋友的問題，當大家都有講有笑宣傳電影時，唯獨站在後排的姜濤就不斷眈天望地、心不在焉，5分鐘訪問中至少打咗7次喊露，望落好似完全對訪問毫無關心，同其他成員亦全程零交流。
姜濤訪問中狂遊魂 要Lokman代答傷勢
當被問到腳傷會否影響拍攝動作場面時，不斷遊魂的姜濤竟然呆咗幾秒，之後再反問成員們：「有動作場面㗎咩？」Lokman見狀馬上幫手代答：「有（動作場面）嘅，但都會就吓嘅，因為都未好返曬啊嘛。」
MIRROR大賣關子 鬼馬透露《12怪盜》電影大綱
雖然Maker Vilie早前公佈了《12怪盜》海報和造型照，不過對新戲的大綱和主題都隻字不提，令不少鏡粉都表示非常好奇電影的內容。當被記者問到《12怪盜》電影大綱時，MIRROR正副隊長Lokman同AK就大賣關子，搞Gag鬼馬透露《12怪盜》電影大綱：「怪盜都係鋤強扶弱、維護世界宇宙和平、消滅巴魯坦星人啊，嗰啲都應該關我哋事嘅。（超級英雄嚟嘅？）都未咁犀利嘅，英雄啦，未到超級英雄嘅。」
導演有拍群戲經驗 拍過《YOLO的練習曲》
今次《12怪盜》為MIRROR全員同為主演的電影，MakerVille就請到曾經有拍群戲經驗的導演何國敏執導。導演何國敏在2021年曾經為ViuTV拍攝過集結20位頂級網絡女神的《YOLO的練習曲》，劇情以虛構電視台偶像組合YOLO為主線，不過唔少網民都話《YOLO的練習曲》劇情結構鬆散，可被列入為「ViuTV五大最差劇集」，唔知道今次《12怪盜》又會拍成點呢？
齊齊睇MIRROR 10子 訪問足本版：
姜濤真係好心不在焉呢！
常見問題
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