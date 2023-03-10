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姜濤復出再惹網民批評 用語內地化港人難曉 被嘲扮黎明做金句王

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MIRROR成員姜濤早前因在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》中暴走落台亂嗌遭力插，被斥不尊重舞台。姜濤因此神隱休息兩個多月，最近復出無耐再惹批評，今次被指其日常用語內地化，完全唔貼近港人生活文化！

姜濤 姜濤自早前叱咤頒獎禮後久未露面。
姜濤自早前叱咤頒獎禮後久未露面。（圖片來源：[email protected]商業電台 Hong Kong Toolbar）

久未露面 姜濤直認情緒受困擾

姜濤自叱咤表演被罵後便暫時停工兩個多月避世，順便養好腳傷，直至2月尾再正式露面。被問到有無受叱咤表演一事而影響心情？姜濤直指說沒有影響就一定是假的，但覺得大家都說得對，更表示多謝大家的抨擊，並繼續以「用作品說話」來表示自己會繼續努力。

姜濤 姜濤多謝大家的抨擊。
姜濤多謝大家的抨擊。（圖片來源：[email protected]_show）

姜濤爆新用語 網民、ERROR經理人都聽唔明

姜濤雖然說話並不多，但是每次都會語出驚人。早前就有一條影片被翻出討論，指姜濤在拍攝新歌《鏡中鏡》時爆出新用語，影片為MV的幕後花絮短片，姜濤在片中指新歌MV很「高大上」，但是ERROR經理人濟哥就指不明白什麼是「高大上」，而身旁的工作人員就問是否指「高富帥」等意思，而姜濤則表示這是一個新term，並再重覆：「我話呢個MV好『高大上』！」不過，在場人士就沒人明白他的意思，而濟哥更笑指要買一本姜濤字典才能明白他的意思。

姜濤 姜濤講嘢冇人明！
姜濤講嘢冇人明！（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤 濟哥話要去買本姜濤字典。
濟哥話要去買本姜濤字典。（圖片來源：[email protected]_show）

姜濤被批用語內地化

事後，有網民翻查「高大上」的意思，原來這句是指「高端大氣上檔次」，出自於內地電視劇《武林外傳》 與電影《甲方乙方》的台詞，後來成為內地及台灣年輕人的流行語。而有部分網民就大讚姜濤夠可愛，令大家長知識；有人嘲諷姜濤越來越多金句，扮足「黎天王」，將來可以做黎明接班人。不過，有網民就批評姜濤引用內地潮語，疑似內地化。

姜濤 姜濤被寸想扮黎明接班人。
姜濤被寸想扮黎明接班人。（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤
（圖片來源：網民留言截圖）

復工狀態大勇 顏值重回高峰

雖然姜濤近年飽受網民評擊，但早前他被拍到復工工作狀態大勇，看來心情已轉好及收拾心情重新出發。姜濤除了被拍到連踩17個鐘拍攝快餐店廣告外，早前，MIRROR御用髮型師就在社交平台上上載姜濤的影片，疑似公開姜濤最新減肥成果。在影片中，姜濤大玩多個IG特效，而且更時不時在鏡頭前做出多個鬼馬表情，從影片中可見，姜濤的面形比起在叱咤表演時，明顯瘦削不少，相信姜濤減肥成功，已重回顏值高峰狀態，期待姜濤以最佳狀態帶新作品見大家。

姜濤 叱咤表演時的姜濤。
叱咤表演時的姜濤。（圖片來源：[email protected]商業電台 Hong Kong Toolbar）
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（圖片來源：[email protected]_show）
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（圖片來源：[email protected]_show）

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撰文：東方新地（部份內容轉載自More）圖片來源：[email protected]商業電台 Hong Kong Toolbar、[email protected]_show、網民留言截圖

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