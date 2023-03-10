姜濤復出再惹網民批評 用語內地化港人難曉 被嘲扮黎明做金句王
久未露面 姜濤直認情緒受困擾
姜濤自叱咤表演被罵後便暫時停工兩個多月避世，順便養好腳傷，直至2月尾再正式露面。被問到有無受叱咤表演一事而影響心情？姜濤直指說沒有影響就一定是假的，但覺得大家都說得對，更表示多謝大家的抨擊，並繼續以「用作品說話」來表示自己會繼續努力。
姜濤爆新用語 網民、ERROR經理人都聽唔明
姜濤雖然說話並不多，但是每次都會語出驚人。早前就有一條影片被翻出討論，指姜濤在拍攝新歌《鏡中鏡》時爆出新用語，影片為MV的幕後花絮短片，姜濤在片中指新歌MV很「高大上」，但是ERROR經理人濟哥就指不明白什麼是「高大上」，而身旁的工作人員就問是否指「高富帥」等意思，而姜濤則表示這是一個新term，並再重覆：「我話呢個MV好『高大上』！」不過，在場人士就沒人明白他的意思，而濟哥更笑指要買一本姜濤字典才能明白他的意思。
姜濤被批用語內地化
事後，有網民翻查「高大上」的意思，原來這句是指「高端大氣上檔次」，出自於內地電視劇《武林外傳》 與電影《甲方乙方》的台詞，後來成為內地及台灣年輕人的流行語。而有部分網民就大讚姜濤夠可愛，令大家長知識；有人嘲諷姜濤越來越多金句，扮足「黎天王」，將來可以做黎明接班人。不過，有網民就批評姜濤引用內地潮語，疑似內地化。
復工狀態大勇 顏值重回高峰
雖然姜濤近年飽受網民評擊，但早前他被拍到復工工作狀態大勇，看來心情已轉好及收拾心情重新出發。姜濤除了被拍到連踩17個鐘拍攝快餐店廣告外，早前，MIRROR御用髮型師就在社交平台上上載姜濤的影片，疑似公開姜濤最新減肥成果。在影片中，姜濤大玩多個IG特效，而且更時不時在鏡頭前做出多個鬼馬表情，從影片中可見，姜濤的面形比起在叱咤表演時，明顯瘦削不少，相信姜濤減肥成功，已重回顏值高峰狀態，期待姜濤以最佳狀態帶新作品見大家。
常見問題
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