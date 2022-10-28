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姜濤恨做「亞洲第一」MV《作品會說話》角逐亞洲電視大獎 機會嚟喇！

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新加坡的《第27屆亞洲電視大獎》（Asian Television Awards）日前公布入圍名單，姜濤執導兼主唱的《作品的說話 》成功入圍「最佳音樂錄影帶」，是該獎項唯一一首獲提名的香港歌曲。自MIRROR個唱墮屏事件後，十二子因停工而沉寂了近3個月，姜濤這個好消息正好為可以沖喜一下，唔知可唔可以幫姜濤做到佢口講嘅「亞洲第一」呢？

姜濤 《作品會說話》MV成《第27屆亞洲電視大獎》唯一一首獲提名的香港歌曲，姜濤又再一次衝出香港。
《作品會說話》MV成《第27屆亞洲電視大獎》唯一一首獲提名的香港歌曲，姜濤又再一次衝出香港。 (圖片來源：《作品的說話 》MV截圖)

姜濤創作《作品的說話》的出發點

姜濤在今年生日4月30日當天推出其第十首個人單曲《作品的說話》，這首歌係繼《孤獨病》後再次執導的作品。《作品的說話》的誕生，源自姜濤看到戰亂的照片，為遠方生靈塗炭慨嘆之餘，更難以想像若有戰爭發生在自己身上，會是怎樣的一回事，從而萌生《作品的說話》的創作意念，並以他常說的「用作品說話」作創作的出發點。

姜濤 藉住MV姜濤想宣揚Love and Peace訊息。
藉住MV姜濤想宣揚Love and Peace訊息。 (圖片來源：[email protected]_show)
姜濤 連手抱的BB都是姜濤MV內的小演員，畫面好有愛。
連手抱的BB都是姜濤MV內的小演員，畫面好有愛。 (圖片來源：[email protected]_show)

姜濤自編、自導、自演

姜濤希望藉住《作品的說話》MV，宣揚Love and Peace訊息，當日選擇在一個廢棄商場內進行拍攝，更找來過百臨時演員參與演出，開場一幕還加入CG效果，MV製作十分龐大，是MIRROR或其他Solo隊員都從沒試過的大製作，姜濤曾半笑說指是「創造歷史」！姜濤雖然在整個製作過程中一直都是廢寢忘餐，卻非常有滿足感，他包辦構思故事、自編、自導、自演，MV中更扮演其中一位難民，並從自己第一身視角觀察商場內所有人生百態。

《作品的說話 》不但帶出反戰訊息，今次MV被提名在12月舉行的《第27屆亞洲電視大獎》（Asian Television Awards）角逐「最佳音樂錄影帶」更是一個肯定，就算拍得多麼辛苦都值得！

姜濤 姜濤曾半笑說指《作品會說話》是「創造歷史」，今次真係畀佢創造了歷史。
姜濤曾半笑說指《作品會說話》是「創造歷史」，今次真係畀佢創造了歷史。 (圖片來源：《作品的說話 》MV截圖)
姜濤 為了MV效果迫真，姜濤請來過百臨時演員參與演出，場面甚為震撼。
為了MV效果迫真，姜濤請來過百臨時演員參與演出，場面甚為震撼。 (圖片來源：[email protected]_show)

唯一入圍香港歌曲

姜濤更是唯一一首獲提名的香港歌曲，為港爭光，而ViuTV另類選美真人騷《肥美人》入圍角逐「最佳真人騷」，另外5位邵氏藝人包括馬德鐘與黃宗澤憑劇集《飛虎3壯志英雄》齊齊入圍競逐「最佳男主角」；林夏薇與李施嬅就分別以劇集《七公主》和《金宵大廈2》入圍「最佳女主角」。

姜濤 除了度MV故事、自編、自導、姜濤更在MV扮演其中一位難民。
除了度MV故事、自編、自導、姜濤更在MV扮演其中一位難民。 (圖片來源：《作品的說話 》MV截圖)
姜濤 MV選擇在一個廢棄商場內進行拍攝，成就了姜濤多重身份。
MV選擇在一個廢棄商場內進行拍攝，成就了姜濤多重身份。(圖片來源：《作品的說話 》MV截圖)

姜濤誇口要做「亞洲第一」

姜濤在2019年才正式以新人身分出道，《2020年叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》便成功奪下「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」兩項大獎，成為上述兩獎的最年輕得主。在今年初舉辦的《2021叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，姜濤再蟬聯「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，成績相當耀眼，事後他在IG以「漫長又短暫」總結2021年，更承認自己在頒獎禮上「口出狂言」，即在《2021叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上他表示香港歌手將可成為「亞洲第一」：「我今年無O嘴，我好有信心講，我哋係亞洲第一！」

姜濤 姜濤今年初蟬聯「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」兩項大獎，並說出「狂言」。
姜濤今年初蟬聯「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」兩項大獎，並說出「狂言」。（圖片來源：[email protected]
姜濤 姜濤是個會知足感恩的歌手，更希望憑一己之力去感染其他人，在圈中難得一見。
姜濤是個會知足感恩的歌手，更希望憑一己之力去感染其他人，在圈中難得一見。 (圖片來源：[email protected]_show)

紀錄破不停

今次《作品的說話 》MV除了衝出香港創造佳績，當日該MV在香港開播時亦破了一日達200萬的點擊紀錄。姜濤一入行已不斷突破個人紀錄，首先在2018年奪得《Yahoo搜尋人氣大獎》(圖片搜尋次數最多的香港男藝人)，在2020年以21歲最年輕身份獲得《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「我最喜愛男歌手獎」及「我最喜愛我歌曲大獎」，不過成為「亞洲第一」仍有一段距離。

姜濤 停工近3個月，姜濤日前終於復工為ViuTV新劇《季前賽》宣傳。
停工近3個月，姜濤日前終於復工為ViuTV新劇《季前賽》宣傳。（圖片來源：[email protected]

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_show、《作品的說話 》MV截圖、[email protected]

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