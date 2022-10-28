姜濤恨做「亞洲第一」MV《作品會說話》角逐亞洲電視大獎 機會嚟喇！
姜濤創作《作品的說話》的出發點
姜濤在今年生日4月30日當天推出其第十首個人單曲《作品的說話》，這首歌係繼《孤獨病》後再次執導的作品。《作品的說話》的誕生，源自姜濤看到戰亂的照片，為遠方生靈塗炭慨嘆之餘，更難以想像若有戰爭發生在自己身上，會是怎樣的一回事，從而萌生《作品的說話》的創作意念，並以他常說的「用作品說話」作創作的出發點。
姜濤自編、自導、自演
姜濤希望藉住《作品的說話》MV，宣揚Love and Peace訊息，當日選擇在一個廢棄商場內進行拍攝，更找來過百臨時演員參與演出，開場一幕還加入CG效果，MV製作十分龐大，是MIRROR或其他Solo隊員都從沒試過的大製作，姜濤曾半笑說指是「創造歷史」！姜濤雖然在整個製作過程中一直都是廢寢忘餐，卻非常有滿足感，他包辦構思故事、自編、自導、自演，MV中更扮演其中一位難民，並從自己第一身視角觀察商場內所有人生百態。
《作品的說話 》不但帶出反戰訊息，今次MV被提名在12月舉行的《第27屆亞洲電視大獎》（Asian Television Awards）角逐「最佳音樂錄影帶」更是一個肯定，就算拍得多麼辛苦都值得！
唯一入圍香港歌曲
姜濤更是唯一一首獲提名的香港歌曲，為港爭光，而ViuTV另類選美真人騷《肥美人》入圍角逐「最佳真人騷」，另外5位邵氏藝人包括馬德鐘與黃宗澤憑劇集《飛虎3壯志英雄》齊齊入圍競逐「最佳男主角」；林夏薇與李施嬅就分別以劇集《七公主》和《金宵大廈2》入圍「最佳女主角」。
姜濤誇口要做「亞洲第一」
姜濤在2019年才正式以新人身分出道，《2020年叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》便成功奪下「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」兩項大獎，成為上述兩獎的最年輕得主。在今年初舉辦的《2021叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，姜濤再蟬聯「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，成績相當耀眼，事後他在IG以「漫長又短暫」總結2021年，更承認自己在頒獎禮上「口出狂言」，即在《2021叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上他表示香港歌手將可成為「亞洲第一」：「我今年無O嘴，我好有信心講，我哋係亞洲第一！」
紀錄破不停
今次《作品的說話 》MV除了衝出香港創造佳績，當日該MV在香港開播時亦破了一日達200萬的點擊紀錄。姜濤一入行已不斷突破個人紀錄，首先在2018年奪得《Yahoo搜尋人氣大獎》(圖片搜尋次數最多的香港男藝人)，在2020年以21歲最年輕身份獲得《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「我最喜愛男歌手獎」及「我最喜愛我歌曲大獎」，不過成為「亞洲第一」仍有一段距離。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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