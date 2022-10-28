姜濤恨做「亞洲第一」MV《作品會說話》角逐亞洲電視大獎 機會嚟喇！

新加坡的《第27屆亞洲電視大獎》（Asian Television Awards）日前公布入圍名單，姜濤執導兼主唱的《作品的說話 》成功入圍「最佳音樂錄影帶」，是該獎項唯一一首獲提名的香港歌曲。自MIRROR個唱墮屏事件後，十二子因停工而沉寂了近3個月，姜濤這個好消息正好為可以沖喜一下，唔知可唔可以幫姜濤做到佢口講嘅「亞洲第一」呢？