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姜濤三奪Yahoo熱搜冠軍網民歸功1原因 尹光首上榜力壓一鏡仔

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雅虎香港近日公布了最新的「Yahoo全年搜尋人氣榜2023」，當中「十大熱搜娛樂圈風雲人物」排行榜由MIRROR成員姜濤第三年蟬聯冠軍，同時炎明熹比去年上升了一個名次，力壓MIRROR和三位鏡仔，成為今次排行榜亞軍！

姜濤三度蟬聯Yahoo「十大熱搜娛樂圈風雲人物」冠軍

姜濤今年雖然有疑似咪嘴和網絡霸凌等醜聞，飽受網民批評，但仍連續第三年登頂「十大熱搜娛樂圈風雲人物」第1位，有網民認為歸功於醜聞多：「醜聞多到上冠軍都好合理」，而姜濤所屬的男團MIRROR則由去年第5位上升到今年的第3位。

姜濤 姜濤連續第三年登上「十大熱搜娛樂圈風雲人物」第1位。
姜濤連續第三年登上「十大熱搜娛樂圈風雲人物」第1位。（圖片來源：IG@keung_show）
姜濤 MIRROR由去年第5位上升到今年第3位。
MIRROR由去年第5位上升到今年第3位。（圖片來源：IG@mirror.weare）

首度上榜Ian陳卓賢勁多產一年出8歌1劇

MIRROR成員今次總共有4人上榜，比去年多出Ian陳卓賢一人，首次上榜的他位列第9位，相信除了歸功於他今年十分多產，足足推出了8首歌曲，同時也得益於他主演的《冰上火花》在早前播出，引起不少網民熱討。

姜濤 Ian陳卓賢今年唱歌作歌又拍劇，非常勤力。
Ian陳卓賢今年唱歌作歌又拍劇，非常勤力。（圖片來源：IG@iancychan）

Anson Lo名次保持不變 Edan降到第5名

另外兩位上榜的MIRROR成員分別是Edan呂爵安和Anson Lo盧瀚霆，其中Anson Lo保持在第4名位置不變，Edan則由去年第2名下降到今年的5名，相信是由於去年有他主演的《I SWIM》和有份參演的《季前賽》兩劇相繼播出，話題度較今年為高。

姜濤 Anson Lo今年保持在第4名位置不變。
Anson Lo今年保持在第4名位置不變。（圖片來源：IG@ansonlht）
姜濤 Edan由去年第2名下降到今年的5名。
Edan由去年第2名下降到今年的5名。（圖片來源：IG@edanlui）

炎明熹名次穩步上升 李玟離世轟動同上榜

而去年因為參加《聲生不息》人氣急升登上第3名的炎明熹，今年人氣繼續穩步上升，名次比去年上升了一個位置。Coco李玟因為突然離世，其後被爆受到內地節目製作人員欺凌等消息十分轟動，亦登上第6名。

姜濤 炎明熹今年上升了一個名次。
炎明熹今年上升了一個名次。（圖片來源：IG@yiminghay）
姜濤 Coco李玟突然離世令人震驚。
Coco李玟突然離世令人震驚。（圖片來源：IG@cocolee）

「我最喜愛的男歌手」五強張敬軒、光B同入十大

近日正為叱吒樂壇「我最喜愛的男歌手」獎項積極拉票的張敬軒，亦登上了排行榜第7位，力壓在第8位的「光B」尹光之上，而今次亦是尹光首度打入Yahoo的「十大熱搜娛樂圈風雲人物」排行榜。因續約消息備受關注的韓國女團BLACKPINK，則排名第10。

姜濤 張敬軒近日正為叱吒「我最喜愛的男歌手」獎項積極拉票。
張敬軒近日正為叱吒「我最喜愛的男歌手」獎項積極拉票。（圖片來源：IG@hinscheung）
姜濤 光B今年人氣急升，首度打入Yahoo熱搜十大。
光B今年人氣急升，首度打入Yahoo熱搜十大。（圖片來源：[email protected]
姜濤 韓國女團BLACKPINK排名第10。
韓國女團BLACKPINK排名第10。（圖片來源：IG@blackpinkofficial）

Yahoo全年搜尋人氣榜2023

十大熱搜娛樂圈風雲人物：

  1. 姜濤
  2. 炎明熹
  3. MIRROR
  4. Anson Lo
  5. 呂爵安
  6. 李玟
  7. 張敬軒
  8. 尹光
  9. 陳卓賢
  10. BLACKPINK

TVB《一舞傾城》登熱搜第3名 ViuTV劇僅一劇上榜

此外在今年的Yahoo「十大熱搜電視劇」排行榜中，冠軍由宋慧喬主演的韓劇《黑暗榮耀》奪得，亞軍得主則是其前夫宋仲基主演的韓劇《財閥家的小兒子》，而TVB劇亦有三套上榜，分別是第3名的《一舞傾城》、第5名的《隱形戰隊》以及第10名的《破毒強人》，ViuTV劇亦有一套成功打入十大，就是第9名是《那年盛夏我們綻放如花》。

Yahoo全年搜尋人氣榜2023

十大熱搜電視劇：

  1. 黑暗榮耀
  2. 財閥家的小兒子
  3. 一舞傾城
  4. 長風渡
  5. 隱形戰隊
  6. 歡迎來到王之國
  7. Moving超異能族
  8. 偷偷藏不住
  9. 那年盛夏我們綻放如花
  10. 破毒強人
姜濤 黑暗榮耀
《黑暗榮耀》（圖片來源：IG@netflixkr）
姜濤 《財閥家的小兒子》
《財閥家的小兒子》（圖片來源：《財閥家的小兒子》截圖）
姜濤 一舞傾城｜大結局劇透7大必睇焦點：陳星妤遇真命 一舞傾城 王晶 《一舞傾城》自播出以來一直話題多多，頭五集已出現不少強暴或親熱場面，更有唔少反駁情節。
《一舞傾城》（圖片來源：TVB
姜濤 劉穎鏇 陳山聰和郭子豪這日都作侍應打扮，馬國明透露這場泳池邊的戲份，會在《隱形戰隊》第五集出現。
《隱形戰隊》（圖片來源：TVB
姜濤 那年盛夏我們綻放如花 ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》播出以來深受觀眾喜愛，有消息指有可能會推出電影版。
《那年盛夏我們綻放如花》（圖片來源：ViuTV）
姜濤 《破毒強人》
《破毒強人》（圖片來源：TVB

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撰文：東方新地圖片來源：IG@keung_show、IG@mirror.weare、IG@iancychan、IG@ansonlht、IG@edanlui、IG@yiminghay、IG@cocolee、IG@hinscheung、[email protected]、IG@blackpinkofficial

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