姜濤三奪Yahoo熱搜冠軍網民歸功1原因 尹光首上榜力壓一鏡仔
姜濤三度蟬聯Yahoo「十大熱搜娛樂圈風雲人物」冠軍
姜濤今年雖然有疑似咪嘴和網絡霸凌等醜聞，飽受網民批評，但仍連續第三年登頂「十大熱搜娛樂圈風雲人物」第1位，有網民認為歸功於醜聞多：「醜聞多到上冠軍都好合理」，而姜濤所屬的男團MIRROR則由去年第5位上升到今年的第3位。
首度上榜Ian陳卓賢勁多產一年出8歌1劇
MIRROR成員今次總共有4人上榜，比去年多出Ian陳卓賢一人，首次上榜的他位列第9位，相信除了歸功於他今年十分多產，足足推出了8首歌曲，同時也得益於他主演的《冰上火花》在早前播出，引起不少網民熱討。
Anson Lo名次保持不變 Edan降到第5名
另外兩位上榜的MIRROR成員分別是Edan呂爵安和Anson Lo盧瀚霆，其中Anson Lo保持在第4名位置不變，Edan則由去年第2名下降到今年的5名，相信是由於去年有他主演的《I SWIM》和有份參演的《季前賽》兩劇相繼播出，話題度較今年為高。
炎明熹名次穩步上升 李玟離世轟動同上榜
而去年因為參加《聲生不息》人氣急升登上第3名的炎明熹，今年人氣繼續穩步上升，名次比去年上升了一個位置。Coco李玟因為突然離世，其後被爆受到內地節目製作人員欺凌等消息十分轟動，亦登上第6名。
「我最喜愛的男歌手」五強張敬軒、光B同入十大
近日正為叱吒樂壇「我最喜愛的男歌手」獎項積極拉票的張敬軒，亦登上了排行榜第7位，力壓在第8位的「光B」尹光之上，而今次亦是尹光首度打入Yahoo的「十大熱搜娛樂圈風雲人物」排行榜。因續約消息備受關注的韓國女團BLACKPINK，則排名第10。
TVB《一舞傾城》登熱搜第3名 ViuTV劇僅一劇上榜
此外在今年的Yahoo「十大熱搜電視劇」排行榜中，冠軍由宋慧喬主演的韓劇《黑暗榮耀》奪得，亞軍得主則是其前夫宋仲基主演的韓劇《財閥家的小兒子》，而TVB劇亦有三套上榜，分別是第3名的《一舞傾城》、第5名的《隱形戰隊》以及第10名的《破毒強人》，ViuTV劇亦有一套成功打入十大，就是第9名是《那年盛夏我們綻放如花》。
Yahoo全年搜尋人氣榜2023
十大熱搜電視劇：
- 黑暗榮耀
- 財閥家的小兒子
- 一舞傾城
- 長風渡
- 隱形戰隊
- 歡迎來到王之國
- Moving超異能族
- 偷偷藏不住
- 那年盛夏我們綻放如花
- 破毒強人
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