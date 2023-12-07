姜濤三奪Yahoo熱搜冠軍網民歸功1原因 尹光首上榜力壓一鏡仔

雅虎香港近日公布了最新的「Yahoo全年搜尋人氣榜2023」，當中「十大熱搜娛樂圈風雲人物」排行榜由MIRROR成員姜濤第三年蟬聯冠軍，同時炎明熹比去年上升了一個名次，力壓MIRROR和三位鏡仔，成為今次排行榜亞軍！