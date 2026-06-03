師傅點算｜姜皓文演降頭師遇真師傅！驚爆對方帶「小朋友」開飯兼親授防降3招！

「黑仔」姜皓文昨晚（2日）現身節目《師傅點算》，驚爆為演活新戲中的降頭師角色，竟親身拜訪真實降頭師學法！他更在節目中分享了拍攝期間的詭異見聞，透露有師傅會帶同所養的「小朋友」一同用膳，需為其預留座位，場面令人毛骨悚然！究竟他還從師傅身上學到了什麼驚人秘招？