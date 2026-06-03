師傅點算｜姜皓文演降頭師遇真師傅！驚爆對方帶「小朋友」開飯兼親授防降3招！
姜皓文自創心型紋身增添詭異感
昨晚播出的《師傅點算》中，嘉賓姜皓文大談近日在主演電影中飾演降頭師的經歷。他透露，為了塑造角色，每日需花兩小時化上特技妝，化完後更要噴上定型噴霧，以營造出皮膚「嚡」的粗糙效果。一向敬業的姜皓文更主動為造型提供意見，他向主持人施焯日（Arthur）表示：「眼底下個心型紋身，係我要求加落去，覺得會詭異啲。」他認為恐怖題材的港產片如《降頭》、《南洋十大邪術》等一直深受觀眾歡迎，因此希望在細節上做到最好，為角色注入更強烈的視覺衝擊力。
姜皓文拜訪真師傅驚見帶「小朋友」開飯
姜皓文坦言，當初家人因題材敏感而反對他接拍此戲，但他堅持演出，最終成功說服家人。開拍前，劇組特意安排他與多名真實的降頭師見面，其中一位更與他特別投緣，親身傳授法術，讓他一窺降頭術的奧秘。這次經歷完全顛覆了他對降頭師的刻板印象：「降頭師畀我感覺就好似中醫師，幫人哋醫病，好普通一位阿叔或者哥哥。」他更分享了一件最印象深刻的奇聞：「有位降頭師，會帶同養的『小朋友』一起出入，好多時用膳、坐位都要預留『小朋友』一份。」這段經歷讓他大開眼界。
姜皓文片場學識防降3招保平安
除了深入了解降頭師的世界，姜皓文透露今次拍戲最大的收穫，是從師傅身上學懂了「防降三招」，以備不時之需。他在節目中毫不吝嗇地公開這三招保命秘訣，提醒大家要多加注意生活細節，避免誤中邪術。他認真地分享道：「要執番自己啲頭髮、唔會周圍剪指甲、行開咗杯茶就唔好再飲。」這三招簡單實用，他表示雖然只是以防萬一，但在拍攝充滿靈異氛圍的電影時，確實能讓自己感到更加安心。
網民洗版勁驚嚇：以後唔敢亂剪指甲
節目播出後，網民反應極為熱烈，紛紛表示對姜皓文的分享感到震驚，並大讚他非常專業。留言區被洗版，不少網民直呼恐怖：「聽到帶『小朋友』去食飯嗰度，真係嚇親，毛管戙！」、「黑仔真係敬業樂業，為個角色去到咁盡！」、「嗰三招好實用，即刻記低先，以後唔敢周圍剪指甲！」、「原來降頭師真人係咁樣，完全打破晒我嘅想像。」、「聽完黑仔分享好想睇套戲，幾時上呀？」